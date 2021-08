Finde die wirklich guten Filme und Serien im neuen Streaming-Magazin für die Schweiz. bild: shutterstock

Das sind die Herbst-Highlights für alle Streaming-Fans

Schluss mit endloser Suche nach guten Serien und Filmen bei Netflix und Co. Mit dem neuen Streaming-Magazin hast du immer den Überblick. Diese 5 Highlight solltest du im Herbst nicht verpassen.

Kennst du das: du suchst bei deinem Streamingdienst nach dem neusten Stoff, aber auch nach einer Stunde scrollen bist du ratlos, was du schauen sollst? Damit ist jetzt endlich Schluss!

Das solltest du im Herbst nicht verpassen:

Haus des Geldes

Netflix, Dramaserie, erste 5 Folgen der 5. Staffel (5a)

Das Ende ist ganz nah: Die von Fans lange ersehnte fünfte und zugleich letzte Staffel wird in zwei Tranchen aufgeteilt. Am 3. September gibt es fünf Folgen, am 3. Dezember dann die letzten fünf. Die Maskenbande befindet sich nun seit mehr als 100 Stunden in der spanischen Zentralbank, da bekommt sie es mit einem neuen, übermächtigen Gegner zu tun: mit der Armee.

ab 3. September

Sex Education

Netflix, Dramaserie, 3. Staffel

Nachdem sich der Dreh der 3. Staffel um gut vier Monate verzögerte, geht’s nun weiter. Otis (Asa Butterfield) versucht seine Triebe mit Gelegenheitssex zu stillen, während Eric (Ncuti Gatwa) und Adam (Connor Swindells) endlich offiziell zusammenkommen. Und selbstverständlich werden wieder jede Menge Sexratschläge erteilt – der Serientitel verpflichtet. Und die Schule? Steht unter neuer Leitung.

ab 17. September

The Morning Show

Apple TV+, Dramaserie, 2. Staffel

Die Serie um die Abgründe hinter den Kulissen des amerikanischen Frühstücksfernsehens gehört zu den besten von Apple TV+. Nun sind Jennifer Aniston als Alex und Reese Witherspoon als Bradley zurück auf Sendung. Obwohl: Am Ende der 1. Staffel hatte Alex den Job hingeschmissen. Ob sie sich von Boss Cory Ellison (Billy Crudup) umstimmen lässt?

ab 19. September

Schumacher

Netflix, Dokumentarfilm

Der Dokumentarfilm zeichnet mit seltenen Interviews und bisher unveröffentlichtem Material ein sehr sensibles und dennoch kritisches Porträt des siebenmaligen Formel-1- Weltmeisters. Michael Schumachers eigentlicher Lebensmittelpunkt aber ist – trotz seiner Leidenschaft für den Sport – seine Familie; seine Kinder und Corinna Schumacher: sein größter Rückhalt und die Liebe seines Lebens. Sie sind nun bereit seine Geschichte zu erzählen.

ab 15. September

The Walking Dead

Disney+, Horrorserie, Staffel 11A (erstes Drittel)

Das Ende ist nah und es beginnt unerfreulich: Bei der Suche nach Nahrung spitzt sich der Knatsch zwischen Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) zu. Und auch die anderen Überlebenden der Zombie Apokalypse sind zunehmend dünnhäutig. Fans dürfen sich auf neue Schockmomente und Ekel-Effekte freuen. Die 11. wird auch gleichzeitig die letzte Staffel sein. Sie umfasst 24 Folgen und wird in drei Teilen mit je 8 Episoden ausgestrahlt, wobei 11B und 11C im Jahr 2022 erscheinen werden. Zu den neuen Gesichtern gehören u.a. Margot Bingham, Michael James Shaw, Laila Robins und Josh Hamilton.

ab 23. August (wöchentlich eine neue Folge)