Human Rights Film Festival Zurich: Filmperlen für einen Perspektivenwechsel

Gewinne 2x2 Tickets für die siebte Ausgabe des Human Rights Film Festival Zurich, die vom 2. bis 7. Dezember im Kosmos stattfindet. Ein Perspektivenwechsel, ein Rauszoomen aus der persönlichen Komfortzone und das Hinterfragen der eigenen Privilegien, hierzu fordert die Filmauswahl auf. Ein Blick ins Programm mit handverlesenen Highlights.

FLEE

DO 02.12. 19:00

Opening night | OVe 83’ | Jonas Poher Rasmussen | Dänemark, Frankreich, Schweden 2021 | Animierter Dok

SO 05.12. 18:00: Wiederholung mit Gästen

Seit Jahren hält Amin eine Version seiner Fluchtgeschichte aufrecht, die nicht wahr ist. 1989 aus Afghanistan nach Dänemark gekommen, ist er heute ein erfolgreicher Akademiker. Aus Angst, seine Aufenthaltsbewilligung zu verlieren, hat er nie vom eigentlichen Schicksal seiner Familie erzählt. Nun bereitet er sich auf die Hochzeit mit seinem Partner vor, was ihn dazu bewegt, seinem Freund Jonas alles zu berichten. Um Amins Anonymität zu wahren, inszeniert dieser das intime Gespräch als Animationsfilm, gespickt mit Archivaufnahmen eines vergessenen progressiven Afghanistans. Amins aufwühlende Vergangenheit prallt mit seiner jetzigen Lebenswelt als offen homosexuell lebender Mann zusammen. Ein humorvoller Erzähler sowie ein sensibler Zuhörer-Filmemacher verweben diese Erinnerungsfragmente zu einem kunstvollen Ganzen, das dem Film in Sundance den Grand Jury Prize einbrachte.

DO 02.12. Im Anschluss Gespräch mit dem Filmemacher Jonas Poher Rasmussen

SO 05.12. Wiederholung mit Gespräch zur aktuellen Lage in Afghanistan und der Situation von LGBT-Asylsuchenden in der Schweiz

DISTRICT 9

FR 3.12. 23:00

Late Night Special | E 112’ | Neill Blomkamp | USA 2009 | Spielfilm

Am Rand von Johannesburg leben in einem riesigen Lager heimatlose Aliens, deren Mutterschiff vor 20 Jahren hier gestrandet ist. Sie werden abschätzig als «non humans» oder als «Garnelen» bezeichnet. Die Einheimischen ekeln sich vor ihnen und es wird entschieden, sie in ein weiter entferntes Lager zwangsumzusiedeln. Der für die Evakuierung zuständige Schreibtisch-Beamte Wikus van der Merve trifft auf den Widerstand der Aliens und wird durch eine Infizierung mit deren DNA selbst zum Gejagten. Die globale Flüchtlingspolitik und die meist damit einhergehenden, menschenverachtenden Umstände spiegelt District 9 und übersetzt die Problematik in einen packenden Genremix aus Mockumentary und Science-Fiction.

Das HRFF Zurich zeigt den von Peter Jackson produzierten Kultfilm als Late Night Special mit einer Einführung von Filmwissenschaftler und Sci-Fi-Experte Simon Spiegel.

WRITING WITH FIRE

SA 4.12. 15:30

OVe 94’ | Sushmit Ghosh, Rintu Thomas | Indien 2021 | Dok

SO 5.12. 21:00: Wiederholung ohne Gäste

«Khabar Lahariya» ist die erste von Dalit-Frauen geleitete Zeitung Indiens. Die Dalits gehören im Kastensystem zu den «Unberührbaren» und obwohl deren Diskriminierung offiziell verboten ist, kämpfen sie tagtäglich mit Herablassung und Respektlosigkeit. Die furchtlosen Frauen stellen sich in ihrem Beruf der Herausforderung einer digitalisierten Welt und lernen, ihre Mobiltelefone als Waffen zu nutzen, um korrupte Systeme und Missstände durch investigativen Journalismus aufzudecken. Ihr Kampf um das Sichtbarmachen von illegalen Minenarbeiter*innen, mafiösen Hierarchien und um die Aufklärung von Verbrechen an Frauen birgt grosse Gefahren – oftmals stellen sich auch die Ehemänner oder die Familie gegen ihre Arbeit. Unbeirrt und getragen vom Erfolg ihrer Publikationen, stemmen sich die jungen Frauen den patriarchalen Strukturen entgegen und ermöglichen einen Einblick in das komplexe Gefüge kulturgegebener Verschränkungen Indiens.

SA 04.12. Im Anschluss Gespräch mit Protagonistinnen und Elena Valdameri (Postdoctoral Researcher, History of the Modern World, ETH Zürich)

MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS

SO 05.12. 15:30

OVe 85’ | Claudia Huaiquimilla | Chile 2021 | Spielfilm

MO 06.12. 18:30: Wiederholung ohne Gäste

Ángel und sein jüngerer Bruder Franco warten seit einem Jahr in einem Jugendgefängnis in Chile auf die Verhandlung ihres Falles. Die Geschwisterliebe und die Freundschaft zu den Mitgefangenen machen die harten Haftbedingungen erträglicher. Gemeinsam träumen sie von der Freiheit, die sie eines Tages erwartet – vom ersten Fussballspiel im Stadion oder einem Ausflug an den Strand. Diese Solidarität ist lange der Schlüssel dafür, in einem System von Unterdrückung, Hierarchien und Gewalt zu überleben. Dann wird Jaime aus einem anderen Jugendzentrum überführt und sein Hang zur Rebellion macht die Tagträume der Jugendlichen plötzlich greifbar. Jaime plant eine Meuterei, um mit ein paar Mitgefangenen auszubrechen. Von der wahren Begebenheit, auf der die Geschichte basiert, existieren kaum Aufzeichnungen. Der Film rekonstruiert denn auch nicht die tatsächlichen Ereignisse, sondern versucht die zunehmende Verzweiflung zu bebildern: Was bringt die Jugendlichen dazu, ihr Leben für eine verhängnisvolle Fluchtidee aufs Spiel zu setzen? Gleichzeitig offenbart der Film das problematische chilenische Justizsystem – eine Politik der Bestrafung, die neue Opfer hervorbringt anstatt Perspektiven für marginalisierten Jugendlichen zu schaffen.

ROUGE

MO 06.12. 20:30

OVe 86’ | Farid Bentoumi | Frankreich, Belgien 2020 | Spielfilm

DI 07.12. 21:00: Wiederholung ohne Gäste

«Soll ich euch alle sterben lassen?», fragt die junge Krankenpflegerin Nour ihren Vater Slimane. Beide arbeiten für einen grossen Chemiekonzern in Frankreich – Nours Vater schon seit fast drei Jahrzehnten. Mittlerweile ist der langjährige Vertraute der Geschäftsleitung auch Gewerkschaftsvertreter, er arbeitet viel und beklagt sich nicht. Slimane verschafft nicht nur der Tochter einen neuen Job bei seinem Arbeitgeber, sondern fühlt sich auch für den Rest der Belegschaft verantwortlich. Das Drama nimmt seinen Lauf, als Nour Lücken in den Gesundheitsakten der Angestellten bemerkt. Gemeinsam mit einer Journalistin kommt sie einem jahrelang vertuschten Entsorgungsskandal – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen für die Belegschaft – auf die Spur. Ihr Drang nach Gerechtigkeit treibt sie zu einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer und vergiftet zusehends die harmonische Vater-Tochter-Beziehung. Bringt sie die Wahrheit ans Licht, gefährdet sie nicht nur Slimanes Ruf, sondern auch unzählige Arbeitsplätze. Nour muss sich entscheiden zwischen der Loyalität zu ihrem Vater und einem Leben als Whistleblowerin.

MO 06.12. Im Anschluss Gespräch mit dem Filmemacher Farid Bentoumi.

