Genuss-Gipfel: Die schönsten Berghotels, die dich auch kulinarisch verwöhnen

Was gibt es im Moment Schöneres, als einen sonnigen Tag im Schnee zu verbringen und die dabei verbrannten Kalorien am Abend gleich wieder reinzuholen - in schöner Atmosphäre und mit viel Sinn für Genuss? Kaum eine Paarung macht so glücklich, wie jene von Spass im Schnee und währschaften Speisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man eine Leidenschaft fürs Skifahren, für malerische Schneeschuhwanderungen oder eine rasante Schlittenfahrt hegt.

Online-Reiseanbieter ebookers hat Menschen in der Schweiz zu ihren Winterferien befragt. Die Ergebnisse zeigen: Wer hierzulande in die Winterferien fährt, freut sich nicht nur auf die imposante Natur in den Bergen und Zeit mit den Liebsten, sondern besonders auch aufs Essen.

Kein Wunder, zählen alpine Klassiker wie Raclette, Rösti & Fondue zu unseren Nationalgerichten. Doch es muss nicht immer schwere Kost sein, inzwischen bieten viele Bergrestaurants hervorragende Küche auf gehobenem Niveau mit kulinarischen Einflüssen aus aller Welt. Und auch Vegetarier und Veganer kommen zunehmend auf ihre Kosten.

Reiseanbieter ebookers hat in seinem Fundus an tollen Unterkünften nach den schönsten Schweizer Wintersporthotels mit hervorragender Küche gesucht. Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Hotel Castell in Zuoz: Genuss für Leib & Seele

Hoch oben am Sonnenhang in Zuoz thront das Vier-Stern-Superior-Hotel Castell. Das Traditionshaus bietet Liebhabern der gehobenen Küche eine stimmungsvolle Umgebung und eine grandiose regionale Küche: Der schmuckverzierte Speisesaal setzt den richtigen Rahmen für einen gelungenen Mix aus alpinen Spezialitäten und mediterranen Einflüssen. Die regionalen Zutaten stehen geschmacklich perfekt in Harmonie zueinander und überzeugen durch viel Ehrlichkeit – in Geschmack und Herkunft. Auch Kunst spielt im Castell eine grosse Rolle: Für den Aperitif oder Digestif nimmt man am besten in der roten Bar, die Pipilotti Rist gestaltet hat, Platz. Neben viel Kunst locken auch das hauseigene Hammam sowie ein Kino.



Empfehlung: Warmer Schokokuchen mit Felchlin Bio-Schokolade / Mandarinen / Cacaofruchtsaft-Sorbet



La Cordéé des Alpes, Verbier: Alpines Schmuckstück für kulinarische Globetrotter

Das charmante Boutique-Hotel La Cordée des Alpes liegt im Herzen des 4-Vallées-Skigebiets auf 1500m Höhe. Auch im Restaurant La Cordée setzt man zu Höhenflügen an – und zwar solchen der kulinarischen Art: Küchenchef Romain Maillot lernte sein Handwerk unter anderem in La Rèunion, Vietnam oder Australien bevor er nach Verbier kam. Die Küche ist entsprechend leicht, frisch und von vielfältigen Einflüssen geprägt: Lokale Produkte aus der Umgebung werden gekonnt mit Zutaten aus aller Welt kombiniert. Neben dem Zugang zu mehr als 400 Pistenkilometern locken im Kleinod auch ein äusserst geschmackvolles Interieur und der grosszügige SPA-Bereich mit Indoor-Pool.



Empfehlung: LA TABLE DU CHEF: 6-Gang-Menu mit oder ohne Weinbegleitung

Rinderberg Swiss Alpine Lodge, Zweisimmen: Kindheiterinnerungen hoch über dem Alltag

1486m über dem Alltag – so wirbt die Swiss Alpine Logde auf dem Rinderberg, zu Recht. Die Lodge befindet sich direkt an der Skipiste, mit über 105 Pistenkilometern ist das Skigebiet Gstaad-Zweisimmen ideal für ein Wochenende fernab vom Alltag. Das hoteleigene Restaurant bietet eine heimelige Atmosphäre, die mit modernen Elementen aufgelockert wird. In kulinarischer Hinsicht kommen Fans von typischer Bergkost in der Lodge voll auf ihr Kosten: Neben Klassikern wie Zvieriplättli, Gerstensuppe, Rösti, Fondue und Älplermagronen – stets frisch zubereitet aus Produkten aus der Region - stehen auch Lieblinge aus Kindheitstagen auf der Karte: Suure Mocke mit Kartoffelstock etwa oder gebrannte Crème.

Die stilvolle Lodge an schönster Berglage bietet zudem Wellness mit Aussicht: Vom Hot Tub auf der Terrasse kann man den Blick Richtung Tal schweifen lassen, während das heisse Wasser die Muskeln entspannt.



Empfehlung: Das Gondel light Dinner: Dinieren in stilvoll dekorierten Gondeln. Während der Fahrt geniessen die Gäste nicht nur das Menu, auch musikalische Unterhaltung gehört zum Paket.

Frutt Mountain Resort, Melchseefrutt: Eine Fülle an Möglichkeiten

Direkt am Melchsee auf einem Hochplateau liegt das Frutt Mountain Resort. Das luxuriöse Resort auf beinahe 2000 Meter über Meer verfügt gleich über mehrere Restaurants, die sich dem leiblichen Wohl der Gäste annehmen: Klassische Berg-Küche gibt’s im Titschli, Fleischtiger werden im Stübli glücklich, ein Fondue-Stübli am See & ein Restaurant für italienische Spezialitäten runden das Angebot ab.



Daneben lockt ein 900-Quadratmeter-Spa-Bereich mit Sicht auf den Melchsee. Wer etwas mehr Bewegung will, kann wählen zwischen Eisfischen, Skispass auf über 40 Pistenkilometern einem gemütlichen Spaziergang um den See.



Empfehlung: Ganz klassisch: Käsefondue oder Raclette, mit Blick auf Berge und See. Der Käse stammt von der Molkerei Bucher in Kerns und als exklusives Schlussbouquet wartet ein exzellenter Obstbrand von Urs Hecht.



Kronenhof, Pontresina: Belle Epoque für höchste kulinarische Ansprüche

Das Grand Hotel Kronenhof zählt zu den architektonischen Höhepunkten der Alpen. Belle Epoque Elemente werden im Kronenhof gekonnt mit modernen Designs kombiniert. Neben der beeindruckenden Kulisse ist die Küche der unbestrittene Höhepunkt eines jeden Aufenthalts: Im Grand Hotel Kronenhof wartet auf Gäste viel kulinarische Vielfalt in drei hoteleigenen Restaurants. Im gediegenen Grand Restaurant stehen traditionelle Speisen auf höchstem Niveau im Fokus (Tipp: Signature Dish «Canard à la presse» aus der alten, silbernen Entenpresse). Anspruchsvolle Gourmets lassen sich im Gourmet Restaurant Kronenstübli verwöhnen: 16 GaultMillau-Punkte zeugen vom Beherrschen mediterraner und französischer Kochkunst.



Empfehlung: Via Culinarica: Laufen und Schlemmen, heisst hier die Devise, denn: Warum nicht mal zwischen den Gängen einen kleinen Spaziergang einbauen? Sechs traditionsreiche Häuser schliessen sich hier zum kulinarischen Spaziergang durchs Dorf zusammen: Immer am Mittwoch flaniert man von Hotel zu Hotel und bekommt an jedem Halt einen Gang serviert.



Walliserhof Grand Hotel & Spa, Saas Fee: Alpine Auszeit für Körper, Geist und Seele

Seit 2019 ist im Walliserhof in Saas Fee vieles anders: Neben dem Besitzer haben auch der Name geändert und das sieht man dem Hotel auch an. Neben dem imposanten Spa-Bereich und zahlreichen Wintersportmöglichkeiten gibt es im Walliserhof auch kulinarisch viel Neues zu entdecken: Timo Zimmer, junger Küchenchef, überrascht mit erfrischenden Kombinationen und Mut zum Ungewohnten. Im Cäsar Ritz verwöhnt er seine Gäste mit einem gekonnten Zusammenspiel von ausgesuchten regionalen und saisonalen Produkten. Im Del Ponte gibt es ebenfalls viel Nahrung für die Seele: Hausgemachte Pasta, Ossobucco oder Trüffel-Pommes Frites erfreuen Liebhaber der italienischen Küche. Wen es nach einem langen Tag im Schnee lieber ganz klassisch nach Fondue oder Raclette gelüstet, der kommt im Fonduestübli mit zahlreichen Fondue-Variationen auf seine Kosten.



Empfehlung: Die Essig-Degustation nach dem Hauptgang – regt die Verdauung an und schafft Platz fürs Dessert.



Hotel Bernerhof, Gstaad: Perfekter Natur- und Gourmet-Genuss

Eine hochinteressante Kombination: Naturverbundenheit trifft auf gehobene Küche. Der Bernerhof in Gstaad bezeichnet sich selbst als «Wander- und Gourmethotel» und trifft damit den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ausgesuchtes Design, Liebe zum Detail, zahlreiche Sportmöglichkeiten für Aktive, viel Natur und Nachhaltigkeit – das Hotel wäre schon ohne Gourmetrestaurants einen Aufenthalt wert. Den Höhepunkt bilden neben der traumhaften Bergkulisse jedoch die drei Bernerhof-Restaurants, die zusammen auf sage und schreibe 41 Gault Millaut-Punkte kommen. Im Esprit Ravet gibt’s Brasserie-Küche vom Feinsten, mit sichererer Hand umgesetzt von «Bernerhof»-Chef Marcel Reist. Wer es etwas weniger traditionell mag, ist im Blun-Chi gerade richtig: Authentische chinesische Küche zaubert einen Hauch Fernost nach Gstaad. Regional und traditionell Schweizerisch geht’s im La Gare zu und her.



Empfehlung: Alleine die Foie Gras und die Ravioli im Le Ravet sind eine Reise ins Berner Oberland Wert.



