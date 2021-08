Erlebbare Nachhaltigkeit für Gross und Klein. © Florian Spring

Fühlen. Riechen. Schmecken. Erlebbare Nachhaltigkeit im Entlebuch.

Im ersten Biosphärenreservat der Schweiz finden sich Naturschönheiten von erster Güte. Kaum eine andere Region der Schweiz besitzt so viele Naturschätze wie der «Wilde Westen» von Luzern.

Besucherinnen und Besucher merken schnell: Die UNESCO Biosphäre Entlebuch ist echt, gelassen und bodenständig. Und genau deshalb für viele ein idealer Rückzugsort. Eine eigene Welt, die aber gleichzeitig offen ist. Eine Region mit Geschichte, aber immer dabei, neue Geschichten zu schreiben. Im ersten Biosphärenreservat der Schweiz pflegen die Einheimischen ihre Traditionen und sind gleichzeitig sehr innovativ unterwegs. Nicht von ungefähr ist das Entlebuch Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit und grösste Anbieterin naturkundlicher Exkursionen. Ob für Gross oder Klein - hier gibt es eine Menge zu erleben. Kein Wunder, wurde das Entlebuch von der UNESCO vor 20 Jahren als erstes Biosphärenreservat der Schweiz ausgezeichnet. Seither verpflichtet sie sich auf echt nachhaltiges Agieren in allen Bereichen, unter anderem macht sie sich stark für einen sanften Tourismus mit natur- und klimaverträglichen Angeboten. Das hat Modellcharakter und dafür steht das UNESCO-Label seit 2001.

Hirsch gefällig?

Das Entlebuch gehört zur Region Luzern-Vierwaldstättersee und ist von Luzern oder Bern aus einfach mit den ÖV erreichbar. Umrandet von Bergen und Seen ist es ein Paradies für Abenteuer- und Familienferien und macht nachhaltige Erlebnisse erlebbar. Wer früh aus den Federn kommt, beginnt den Tag mit einer Hirschexkursion. Wildhüter Daniel Schmid und sein treuer Vierbeiner lenken die Teilnehmer geschickt durch den Wald auf das freie Feld. Hier ist die Chance am grössten, ein paar röhrende Hirsche zu entdecken.

1 / 4 Hirsch gefällig? quelle: © florian spring

Wem das Glück nicht hold sein sollte, erhält eine geballte Ladung Expertenwissen über den König der Wälder. Und lohnenswert ist die Exkursion dank der eindrücklichen Karstlandschaft allemal. Messerscharf zerfurcht ist das Antlitz der Schrattenfluh, der bizarren Karstlandschaft, die ein wesentlicher Bestandteil der Kernzone der Biosphäre Entlebuch ausmacht. Der Sage nach soll der Teufel am Berg seine Krallen gewetzt haben. Heute ist die «Schratte» aber vor allem ein reizvolles Wanderziel. Mit Biosphärenguide Pius Schnider oder Armin Thalmann wird die Exkursion auf die Schrattenfluh zum Naturerlebnis der Sonderklasse. Die beiden Exkursionsleiter wissen nicht nur bestens über die heimische Flora und Fauna Bescheid, ausgerüstet mit Stirnlampe und Helm steigen sie mit den Teilnehmern auch hinab in eine schaurig-schöne Tropfsteinhöhle. Die ersten paar Meter auf dem schlipfrigen Höhlenboden sind abenteuerlich, aber dann erscheinen im feinen Licht der Stirnlampen dünne Stalaktiten, eine Mondmilch-Wand und skurrile Gebilde. Pius und Armin wissen natürlich auch auf dieser Exkursion wieder viel zu berichten... und man vergisst die Zeit.

1 / 6 Exkursion quelle: © andre meier

Moor erfahren

Auf dem «Grossen Moorrundweg», welcher Teil des Erlebnisparks Mooraculum auf der Rossweid Sörenberg ist, werden Kinder an 17 Erlebnisstationen ganz nebenbei zu kleinen Experten in Sachen Moor. Dies ganz natürlich und ohne belehrend zu wirken. Die farbenprächtige Pflanzenwelt der Flachmoore ist bezaubernd und die Stimmung märchenhaft. Hier erlebt die Familie einen Teil vom grössten Moorgebiet der Schweiz mit allen Sinnen. Die Erlebnisstopps sind interaktiv, hier heisst es, Rätsel zu lösen, richtig zu kombinieren und Forschergeist zu beweisen. Baumstämme verraten wertvolle Infos, Moorkunstwerke werden gebaut und mit Hilfe der ganzen Familie wird das Moorgleichgewicht ins Lot gebracht. Und wer all seinen Mut zusammennimmt, begegnet vielleicht dem Moordämon… Für echte Abenteurer gibt es an der Tal- oder Bergstation der Gondelbahn Rossweid ein Forscher-Set zu holen, mit einer ganz persönlichen Expeditionsausrüstung. Lupe, Kompass & Co helfen dabei, spannende Forschungsergebnisse zu sammeln. Nach erfolgreicher Forschungswanderung geht es im Moorwasserpark weiter mit Spielen und Abenteuer erleben.

1 / 6 Moorkunstwerke quelle: © florian spring

Während sich die Kleinen auf dem Spielplatz austoben, gönnen sich die Grossen auf der Terrasse vom Erlebnis-Restaurant Rossweid einen Apéro – Auftakt der «Gastronomischen Rundwanderung», bei der die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Nachdem die Kinder eingesammelt sind, führt eine leichte Wanderung zum nächsten Halt. Im Berggasthaus Salwideli gibt’s den ersten Gang – Entlebucher Teigwaren mit heimischem Nusspesto. Zwei von über 500 Produkten, welche mit dem Label «Echt Entlebuch» zertifiziert sind – die Steigerung der regionalen Wertschöpfung war von Beginn an ein zentrales Ziel der UNESCO Biosphäre Entlebuch, weshalb die Entwicklung der Eigenmarke mit Rohstoffen und Produkten aus der Region auf der Hand lag. Nach einer wiederum kurzen Wanderung ist Platz für den zweiten Gang – Rahmschnitzel mit Beilagen im Hotel Rischli. Auch hier stehen lokale Produkte im Mittelpunkt. Echt Entlebuch halt.

1 / 5 Echt Entlebuch quelle: © martin mägli