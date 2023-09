Bild: The Image Bank RF

Rente oder Kapital? Das gilt es bei der Entscheidung zu beachten

Mit der Pension stellt sich die wichtige Frage nach dem Bezug der Pensionskasse. Rente oder Kapital: Welche Variante ist für wen besser? Bei dieser Entscheidung gilt es einige Faktoren zu berücksichtigen.

Wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat in der Pensionskasse möglicherweise einen grossen Betrag angespart. Ob man sich diesen besser einmalig auszahlen oder monatlich beziehen soll, erklärt Roman Schwarz, Leiter Finanzplanung bei der Zürcher Kantonalbank.

Was ist der Unterschied zwischen Rente und Kapital?

Entscheidet man sich für eine Rente, hat man ein fixes Einkommen und erhält jeden Monat die Pensionskassenrente. Bei einem Kapitalbezug wird das Vorsorgeguthaben einmalig ausbezahlt, dann muss man sich mit diesem Guthaben selbst arrangieren.

Worauf sollte man achten, wenn man sich zwischen Rente und Kapital entscheidet?

Es gibt verschiedene Faktoren. Ein Beispiel: Entscheidet man sich für eine Rente und stirbt früh, profitiert unter Umständen niemand mehr von dieser Rente, weil sie verpufft. Anders sieht es bei Ehepartnern aus, die von der Hinterlassenenrente profitieren können. Wenn man sich für das Kapital entscheidet, steht einem dieses effektiv im freien Vermögen zur Verfügung und man kann selbst darüber bestimmen. So kann man es auch problemlos und nach eigenem Wunsch weitervererben.

Hat denn das Kapital auch Nachteile?

Die Variante Kapital braucht Disziplin. Zudem sollte man sich vorab überlegen, ob man andere Einnahmequellen und andere Vermögenswerte hat und ob durch Erbschaften zu einem späteren Zeitpunkt weiteres Vermögen zufliessen wird. Dann gilt es zu planen, was man mit dem Geld macht. Es brach auf dem Konto und ohne Zins liegen zu lassen, ist sicher nicht die Lösung.

Welche Rolle spielt die Pensionskasse bei der Abwägung zwischen Rente und Kapital?

Ein wichtiger Punkt ist der sogenannte Umwandlungssatz. Dieser bestimmt, wie hoch die Rente sein wird. Wenn der Umwandlungssatz nicht hoch, in der Fachsprache unattraktiv ist, kann das ein Indiz dafür sein, sich eher für den Kapitalbezug zu entscheiden.

Gibt es steuerliche Unterschiede?

Eine Rente muss zu 100 Prozent und bis ans Lebensende als Einkommen versteuert werden. Ein Kapitalbezug aus der Pensionskasse wird einmalig und privilegiert zu einem tieferen Satz versteuert.

Wann sollte man sich Gedanken darüber machen, für welche Variante man sich entscheidet?

Wir raten, sich zwei Jahre im Voraus mit dem definitiven Entscheid zu befassen. Es kommt aber immer darauf an, wie umfangreich das Ganze ist, sprich wie hoch das Guthaben in der Pensionskasse ist. Es macht schon einen Unterschied, ob in der Pensionskasse 500'000 oder 3'000'000 Franken liegen, wenn man sich für einen Kapitalbezug entscheidet. In letzterem Fall muss man sich überlegen, wie man dieses Geld gestaffelt und steueroptimiert aus der Pensionskasse bringt. Darum braucht es vielleicht mehr als ein Jahr.