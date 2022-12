bild: Nintendo

Promotion

Das ultimative Last Minute-Geschenk für Gaming Fans & die ganze Familie

Schwups und schon ist wieder Weihnachten! Falls du noch verzweifelt auf der Suche nach einem wirklich coolen Geschenk bist, kommt hier die Nintendo-Rettung. Falls nicht, mach dir selbst eine Freude, noch während du am Lesen bist!

Es ist jetzt nur mal so dahingeraten, aber du bist vermutlich gerade im berüchtigten Gschänkli-Stress oder dir fehlt noch dieses eine letzte Geschenk für deinen Neffen, das Gotte-Mäitli oder deinen Schatz.

Keine Panik! Hier kommt die Lösung für alle Gaming-Fans, solche, die es noch werden sollen, und überhaupt die ganze Familie. Sie heisst – Achtung Trommelwirbel – My Nintendo Store.

Vorweg sei gesagt: Zum Fest der Liebe darfst du dir unbedingt auch mal selber was Schönes gönnen! Und jetzt zu den wirklich Good News.

Fast alles, was das Gaming-Herz begehrt

Im My Nintendo Store findest du praktisch alles, was das Gaming-Herz begehrt: Hol dir Limited Editions, Nintendo Merchandise oder Exclusives, die es nur im My Nintendo Store gibt. Stell dir zum Beispiel dein eigenes Nintendo Switch-Konsolenpaket zusammen samt kostenlosem Zubehörartikel, wie der Bildschirmschutzfolie oder dem Hardcase für unterwegs.

Tipp für alle, die es eilig haben: Der Expressversand ist für Bestellungen ab CHF 244,99 komplett kostenlos!

Erhalte dein Game hier und jetzt

Falls du so spät dran bist, dass selbst eine Turbo-Post, das Packet nicht mehr rechtzeitig liefern kann, sei unbesorgt. Auch dafür haben wir eine Lösung für dich parat.

Im My Nintendo Store stehen dir über 100 Spiele direkt zum Download zur Verfügung: Von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur über Mario Kart 8 Deluxe oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild bis hin zu Splatoon 3 und, und, und. Das Coole? Du hast dein Game sofort spielbereit als digitalen Code und erhältst obendrauf noch einen passenden Bonus-Artikel zum Kauf kostenlos dazu. Im Prinzip kannst du dich, während du liest, gleich selber beschenken.

Den Code kannst du aber auch verschenken – sogar, wenn du das gewünschte Spiel erst an Weihnachten kaufst. Da bleibt eigentlich nur noch die Frage: Wie verschenkt man so ein digitales Game in Form eines Codes?

Eine Idee für Kids

Back einen (gesunden) Cookie in Form des Gesichts der Game-Figur – also Super Mario, Kirby oder Pokémon zum Beispiel. Den Code schreibst du auf ein Kärtchen. Jetzt musst du lediglich noch Cookie und Kärtchen hübsch verpacken. Fertig ist das Last Minute Game-Geschenk.

Eine Idee für Puzzle- und Rätsel-Fans

Teile den Code in 5 Abschnitte, schreibe jeden auf einen hübschen Zettel und verstecke sie in der Wohnung. Der Rest erklärt sich quasi von selbst.

Happy Christmas!