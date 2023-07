bild: mobility

Vergiss den eigenen Chlapf! Nutz bequem 3000 günstigere Autos

Du willst ein günstiges, vielseitiges und umweltfreundliches Auto oder noch besser gleich mehrere? Du liebst es praktisch und bequem und magst die Umwelt? Dann heisst dein Zauberwort Mobility

Es ist einfach mal geraten, aber wenn du hier gelandet bist, hast du kein Auto oder überlegst dir ernsthaft, ob du dein Auto wirklich noch brauchst. Vermutlich hast du definitiv keine Lust auf Versicherungs-Blabla, Steuer-Trallalla oder Reparatur-Geseufze. Von den Parkplatz- und Benzinkosten fangen wir gar nicht erst an.

Wusstest du eigentlich, dass die meisten Autölerinnen und Autöler die tatsächlichen Kosten für ihr Schätzli unterschätzen? So eine Kutsche mit allem Drum und Dran kostet pro Jahr satte 11‘000 Franken, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berechnet hat. Gleichzeitig steht das Ding im Schnitt 95 % der Zeit nur rum. «Eine miserable Bilanz», wird dir dein Hirn jetzt sagen!

Was begehrt dein Herz: Cabrio, Kombi oder E-Auto?

Die Lösung heisst Carsharing. Das ist einiges günstiger und mit Mobility auch ganz schön praktisch. Die Lösung heisst Carsharing. Denn egal, wofür du gerade ein Auto brauchst, ob für den Kurztrip, den Grosseinkauf oder für den Umzug: Bei Mobility stehen dir vom Cabrio über den Kleinwagen bis hin zum Transporter sieben verschiedene Kategorien zur Auswahl. Und natürlich kannst du auch verschiedene Elektroautos mieten.

In der gesamten Schweiz kannst du auf über 3000 Fahrzeuge zugreifen. Die Autos von Mobility stehen an 400 Bahnhöfen für dich bereit und in den Städten beträgt die mittlere Distanz zu deinem Mobility-Auto gerade mal 450 Meter.

Wie bequem magst du es?

Ein Auto fahren und sich nie wieder Sorgen machen wegen dem Service, Reinigen, den Tankkosten, Steuern oder der Versicherung. Das klingt wie das Leben in einem Auto-Schlaraffenland. Und tatsächlich kommt Mobility dem ganz schön nahe. Das alles ist nämlich in den Fahrtarifen inbegriffen. Und wenn du tanken musst, verwendest du dafür nicht deine eigene Bankkarte, sondern die Mobility-Tankkarte.

Wie günstig willst du fahren?

Zum Vergleich: Ein Auto-Abo, bei dem du ein bestimmtes Auto über mehrere Monate oder Jahre mietest, kostet pro Jahr zwischen 6’200 und 12'000 Franken – egal wie viel oder wenig du damit fährst. Bei Mobility entscheidest du dagegen selbst, wie viel du fürs Autofahren ausgeben möchtest und zahlst nur, wenn du auch tatsächlich ein Auto nutzt.

Jetzt fragst du dich natürlich, was denn ungefähr für diese 6'200 Franken pro Jahr bei Mobility drin liegt. Wir haben mal ein Beispiel zusammengestellt, damit du dir ganz bequem einen Überblick verschaffen kannst:

1 x pro Monat einen Grosseinkauf mit dem Kombi (je 10 km)

1x pro Monat einen Ausflug mit einem Economy-Modell (je 250 km)

4 x im Jahr Weekend-Ausflug mit einem Emotion-Modell (je 600 km)

50 x im Jahr Besorgungen mit einem Budget-Modell (je 30 km)

10 x im Jahr eine Geschäftsfahrt mit einem Kombi (je 45 km)

2 x im Jahr Entsorgung mit einem Transporter (je 40 km)

Wie umweltfreundlich willst du fahren?

Ja, schon klar, der Zug und das Velo sind umweltfreundlicher als das Auto. Das bestreitet niemand. Aber ein Sharing-Auto ist allemal viel umweltfreundlicher, als wenn jede und jeder einen eigenen Chlapf besitzt oder ein Auto im Abo hat – Elektro hin oder her.

Ein Mobility-Auto ersetzt dagegen bis zu 11 Privatautos, weil es verschiedene Personen an einem Tag benutzen können. Das bedeutet, es braucht viel weniger Autos. Das ist schon mal sehr gut für die Umwelt. Denn Benziner wie auch E-Autos verursachen bei der Herstellung bereits mehrere Tonnen Treibhausgase.

Und was wir gerne vergessen, weil es schwierig ist, sich das vorzustellen: Würden nicht so viele Autos fast den ganzen Tag nur rumstehen, hätten wir unglaublich viel mehr Platz für andere Dinge als Parkplätze. Zum Beispiel Bäume und Grünflächen, Strassen-Cafés und Sitzgelegenheiten, Spielplätze für Kids (und Erwachsene), Springbrunnen und viele andere schöne und praktische Sachen.