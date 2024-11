bild: twint

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: digitale Gutscheine statt Socken oder Päcklistress

Du möchtest die Adventszeit entspannt geniessen und lieber über Weihnachtsmärkte schlendern, als in überfüllten Geschäften mit genervtem Personal nach Geschenken zu suchen? Wir haben die Lösung: Kaufe in deiner TWINT App digitale Gutscheine für deine Liebsten ohne Einkaufs- oder Päcklistress. Auch in letzter Minute.

Digitale Gutscheine sind das ideale Weihnachtsgeschenk. Du kannst jemandem eine grosse Freude machen, ohne dir den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, was du schenken möchtest. Du musst nur wissen, ob er oder sie gerne Bücher liest, Computerspiele spielt, Filme und Serien oder Sportereignisse streamt, sich gerne modisch kleidet oder auf technische Gadgets steht.

In deiner TWINT App findest du unter «Partner-Funktionen» garantiert das perfekte Last-Minute-Geschenk. Zum Beispiel Gutscheine von Adidas, Dilly Socks, Ikea, Orell Füssli oder Zalando, Gaming-Guthaben für Nintendo Switch, PS5 oder Xbox und Streaming-Guthaben für Netflix, Sky oder Spotify. Wenn du keine Ahnung hast, was du verschenken sollst, gehst du mit einer Paysafecard oder mit einem Supergutschein, der in über 100 Online-Shops akzeptiert wird, auf Nummer sicher.

Entspannt Weihnachtsgeschenke einkaufen ist einfacher als bis 3 zu zählen:

Öffne deine TWINT App und tippe unter «Partner-Funktionen» auf «Digitale Gutscheine» Wähle einen Gutschein und einen Betrag Zahlung bestätigen, fertig

Den Gutschein- oder Guthabencode kannst du dir direkt anzeigen lassen, jederzeit in der TWINT App abrufen oder per E-Mail versenden. Zu Weihnachten kannst du den Code auch kopieren und eine schöne Weihnachtskarte damit gestalten.