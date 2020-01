Promotion

Let’s play! Im Landesmuseum vom 17.1 bis 13.4.2020



Bild: Landesmuseum Zürich

Punkte fressen mit Pac Man, mit Mario und Luigi die Prinzessin befreien oder Gegner eliminieren in Counterstrike: Videospiele prägen seit rund drei Generationen die Kindheit von Millionen Menschen. Im Landesmuseum kann man nun längst vergessene Games wiederentdecken und spielen.

Dieser Inhalt wurde vom Landesmuseum Zürich verfasst

Auf Handys, Konsolen und Computern, im Büro, zu Hause oder unterwegs: Rund 2,5 Milliarden Menschen sind von Videospielen fasziniert. Begonnen hat diese Anziehungskraft in den 1950er-Jahren an einigen nordamerikanischen Universitäten. Die Computerspiele waren eigentlich eine Spielerei mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Dass sich daraus in kurzer Zeit ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig entwickeln würde, ahnte damals niemand.

Das erste Videospiel überhaupt

Der Aufstieg der Games zu einem festen Bestandteil der Freizeit war rasant. Die Anfänge sind in den 1970er-Jahren bescheiden. Das Spielprinzip von Pong, dem ersten weltweit erfolgreichen Game überhaupt, hätte nicht einfacher sein können. Die Anleitung beschränkt sich auf die Anweisung: «Avoid missing ball for high score».

Bild: Screenshot Pong / Atari

Die 1980er-Jahre waren die goldene Ära der Arcade-Games. Mit Pac-Man, Space-Invaders oder Donkey Kong war das Taschengeld schnell verspielt. Dazu trug auch eine spezielle Funktion bei: Continue? Bei vielen Spielen war es möglich, bei einer erneuten Bezahlung weiterzuspielen. Die Jagd nach einem neuen Rekord war also nicht unmöglich, aber teuer.

Eine neue Dimension

In den 1990ern stiessen Videospiele in eine neue Dimension vor – buchstäblich, denn in der zweiten Hälfte der Dekade wird die Grafik dreidimensional. Spielende konnten sich nun in drei statt in zwei Richtungen bewegen. Solche Spielwelten wirken realistischer und bieten komplexere Möglichkeiten. Konsolen- und Gamehersteller buhlten um den stetig wachsenden Markt. Mehr Realismus führte auch zur Frage, ob Gewalt in Videospielen zu Gewalt in der Realität führt. Die Diskussion dauert bis heute an.

Bild: Tomb Raider (1996), Eidos Interactive

Let’s play!

Die Ausstellung im Landesmuseum Zürich nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise durch die rund 50-jährige Geschichte der elektronischen Spiele. Zuerst ein Randphänomen, haben sich Games zu komplexen Unterhaltungsmedien entwickelt und sind ein bedeutsamer Teil unserer Kultur geworden. Die Ausstellung folgt der historischen und technischen Entwicklung der Videospiele von den Spielhallen bis zu Virtual Reality und thematisiert ebenso Aspekte, die als bedenklich wahrgenommen werden. Spielstationen laden dazu ein, in virtuelle Welten einzutauchen und die Games selbst auszuprobieren.

Bild: schweizerisches nationalmuseum