MySports schenkt dir die Eishockey-Playoffs

Gelingt den ZSC Lions die Titelverteidigung oder erobern die starken Lausanner oder ein anderes Team den Eishockey-Thron? In wenigen Wochen wissen wir es. Und du bist dank MySports kostenlos dabei.

Seien wir ehrlich: jetzt geht die Eishockey-Saison erst richtig los. In den Play-Ins kämpfen vier Teams um die letzten Playoff-Plätze. Vertreten ist dabei überraschenderweise auch der EHC Kloten

Zu Saisonbeginn hatte wohl kein Experte die Flughafenstädter auf der Rechnung. Erschwerend war in den letzten Wochen die Aufregung um Miro Aaltonen dazu gekommen. Kloten hatte sich nach einem positiven Dopingtest im Januar von seinem finnischen Topscorer getrennt. Der SCB Bern nutzte die Chance. Und so läuft Aaltonen in den Playoffs für die Berner auf.

Starke Konkurrenz für die Berner

In der Haupstadt träumt man nach langer Durststrecke vom Titel. Auch wenn diesem Traum formell stärkere Mannschaften im Weg stehen. Allen voran Titelverteidiger und Champions Hockey League Sieger ZSC Lions. Die Zürcher zählen erneut zu den heissen Titelkandidaten. Das gilt auch für den HC Lausanne. Das Team von Geoff Ward überzeugt durch seine Konstanz und dürfte nach dem verpassten Titelgewinn in der Vorsaison besonders motiviert sein werden.

Bei MySports gibt es die Playoffs kostenlos

Hol dir jetzt dein Abo und schau die Playoffs kostenlos.

Mit MySports siehst du alle Entscheidungen live. Und das Beste: beim Abschluss eines Jahresabo erhältst du die ersten 6 Monate geschenkt.