Welche Krankenversicherung hat die zufriedensten Kundinnen und Kunden?

Bald ist es wieder so weit: Der 30. November rückt näher und damit auch der letzte Tag, an dem Versicherte in diesem Jahr ihre Krankenkasse wechseln können. Die Beurteilung, ob man bei seiner alten Versicherung bleibt oder doch zu einem neuen Anbieter wechselt, ist nicht einfach. Die perfekte Krankenversicherung soll ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zuverlässige Unterstützung in jeder Lebenslage bieten. Ein Blick auf die Kundenzufriedenheit kann Klarheit schaffen und die Entscheidung erleichtern.

SWICA ist erneut auf Platz 1 der Kundenzufriedenheit

Jedes Jahr führen Comparis, bonus.ch oder AmPuls unabhängige Krankenversicherungsvergleiche durch. Dabei werden die Kundenzufriedenheit und die Servicequalität der Versicherungen durch repräsentative Befragungen ermittelt. Ein Blick auf die Rangliste dieser Vergleiche hilft, die besten Optionen finden, da gute Platzierungen in der Regel auf eine erstklassige Qualität hinweisen. Auch dieses Jahr ging der 1. Platz für beste Kundenzufriedenheit bei den grössten Schweizer Krankenversicherungen erneut an SWICA.

Was macht SWICA-Versicherte so zufrieden?

Die wiederholte Auszeichnung von SWICA ist kein Zufall. Der Krankenversicherer hat sich nicht nur in puncto Kundenzufriedenheit und Service bewährt, sondern bietet auch flexible Versicherungslösungen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. So profitieren SWICA-Versicherte beispielsweise von folgenden Vorteilen:

Mit Bonusprogramm Prämien sparen

Die BENEVITA-App ist ein digitaler Gesundheitscoach mit Bonusprogramm. Mit Challenges können spielend leicht Punkte gesammelt werden, die dann für einen Prämienrabatt getauscht werden können.

Zuhause zum Arzt, rund um die Uhr und kostenlos

Die Ärztinnen und Ärzte sowie das medizinische Fachpersonal der Telemedizin santé24, dem Telemedizinanbieter von SWICA, bieten kostenlos und rund um die Uhr medizinische Beratung. Ergänzt wird das Angebot mit Innovationen wie dem Telemedizingerät TytoHome oder der medizinischen BENECURA-App mit digitalem SymptomCheck.

Jetzt Prämie berechnen oder Beratung vereinbaren

Wer sich für eine Versicherung bei SWICA interessiert, kann seine Prämie im Prämienrechner selbst berechnen. Mit nur wenigen Klicks erhält man eine Offerte für das Versicherungspaket, das am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Wer eine persönliche Beratung bevorzugt, kann unkompliziert einen Termin ausmachen. SWICAs Beratungsteam ist von Montag bis Freitag auch nach dem Feierabend bis 21:30 Uhr für Sie da.