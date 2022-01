Promotion

Ruckzuck Pasta-Rezept vom Profi mit nur 4 Zutaten

Es gibt doch einfach nichts Leckeres als ein genussvolles Pasta-Gericht. Denn nur wenige Gerichte vermögen uns so schnell in gute Laune zu versetzen, wie dampfende Pasta mit einer aromatischen Tomatensauce. Das hebt nicht nur die Laune, sondern geht auch ruckzuck. Marcello Zaccaria, Chefkoch von Barilla, zeigt dir, wie man aus lediglich vier Zutaten eine herrliche, mediterrane Wohlfühl-Mahlzeit zaubert – ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und zugesetztem Zucker.

Marcello Zaccaria, Chefkoch von Barilla, verrät uns heute, wie man im Handumdrehen ein unwiderstehliches Pasta-Gericht auf den Tisch zaubert. Es fängt schon mal gut an, denn für die Zubereitung benötigst du gerade mal vier Zutaten, von denen du die eine, Olivenöl, wahrscheinlich ohnehin schon zu Hause hast. Das sollte sogar für Koch-Muffel keine allzu grosse Hürde darstellen:

Pasta (Marcello Zaccaria empfiehlt Fusilli Bucati Corti von Barilla Collezione– denn: Es spielt eben doch eine Rolle, welche Pasta zu welcher Sauce serviert wird – mehr dazu verrät Marcello weiter unten im Pasta 1x1)

Die Barilla Vero Gusto TM Peperoni & Peperoncino Calabrese

Peperoni & Peperoncino Calabrese 1 Aubergine

Olivenöl

bild: barilla

Während die Pasta in reichlich Salzwasser al Dente gekocht wird, kannst du dich der Sauce widmen: Die Enden der Aubergine abtrennen und ca. ein Drittel davon in schmale Scheiben schneiden. Die Scheiben werden anschliessend in kleine Würfel geschnitten. Die Würfel werden mit etwas Olivenöl (oder auch etwas mehr – ganz nach Gusto) in einer Bratpfanne geröstet. Sobald die Auberginenwürfel eine goldgelbe Farbe haben (nach ca. 7 Minuten), leicht salzen und die Vero GustoTM Sauce dazu giessen. Alles leicht aufkochen lassen. Und ja, sogar Chefkochs kochen mit ready-made Saucen, wenn sie Zucker- und Konservierungsmittelfrei sind und aus hochqualitativen Zutaten bestehen, wie die VeroGusto TM - Line von Barilla. Die würde sogar Oliver Baroni gefallen.

Die Pasta kurz vor der angegebenen Zeit abgiessen und mit etwas Kochwasser zur Sauce geben. Tipp vom Barilla-Profi: Wenn die Pasta für die letzten Minuten in der Sauce mitgekocht wird, verbindet sie sich noch besser mit der Sauce.

Alles einmal gut durchschwenken und nach Belieben mit Parmesan, Ricotta salata oder Pecorino und ein paar frischen Basilikumblättern garnieren.

«Buon Appetito!»

Bild: barilla

Über die Vero GustoTM Saucen Vero GustoTM ist die Premium-Linie der Pasta-Saucen von Barilla. Sozusagen der neue Gold-Standard des Familienunternehmens, mit dem man in den Genuss authentisch italienischer Küche kommt. Qualitativ hochwertig und geschmacklich wie selbst gemacht – jedoch mit weniger Aufwand. Denn Vero GustoTM wird ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, Zucker oder Geschmacksverstärker hergestellt, dafür aber mit einigen der besten regionalen Zutaten, die Italien zu bieten hat, wie etwa Basilikum Genovese DOP, rotem Paprika & Chili aus Kalabrien oder Taggiasche Oliven aus Sizilien.

Bild: barilla

Die 3 Vero GustoTM Saucen:

PEPERONI & PEPERONCINO CALABRESE

POMODORI, DATTERINI CON BASILICO GENOVESE DOP

OLIVE TAGGIASCHE & ORIGANO DI SICILIA

Pasta 1x1 mit Marcello Zaccaria

Marcello Zaccaria arbeitet seit 2001 als Küchenchef für Barilla und leitet Kochkurse, Gala-Dinners und Pasta-Events. Der ausgewiesene Pasta-Experte verrät uns, noch ein paar Profi-Tipps für die perfekte Pasta:

Wie bereitet man Pasta richtig zu?

Marcello: Pasta ist ein einfaches Produkt: Man braucht nur Wasser und Salz. Dann muss man sie noch eine bestimmte Zeit kochen, die Angaben auf der Packung sind eine gute Richtgrösse. Ausserdem muss das Verhältnis von Salz, Wasser und Pasta stimmen: Als Faustregel gilt 1 Kaffeelöffel Salz & 1 Liter Wasser pro 100 Gramm Pasta.

Was ist mir der Sauce?

Marcello: Das Verhältnis von Sauce & Pasta sollte ungefähr 1:1 betragen. Lediglich bei Pesto stimmt diese Regel nicht: Da reichen 50 Gramm Pesto auf 100 Gramm Pasta, weil Pesto geschmacklich deutlich intensiver ist.

Kann ich jede Sauce mit jeder Pasta servieren?

Marcello: Nicht jede Pasta-Form passt zu jeder Sauce. Für Pesto etwa gibt es Trofie, eine spiralförmige Pasta, an der die Sauce besonders gut haftet. Auch Linguine gehen. Tomatensauce kommt am besten mit Spaghetti oder Penne zur Geltung, zu Carbonara passen Rigatoni, Fusilli hingegen gar nicht. Zu kleingeschnittenem Gemüse gehört idealerweise kurze Pasta, Orecchiette werden traditionellerweise mit Broccoli serviert.