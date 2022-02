Schönes Lächeln mit bis zu CHF 1000.– Rabatt

Last-Minute-Geschenktipp: in 5 Minuten gemacht. Spread Love!

Weihnachtsgeschenke selbst zu machen, hat Stil! Allen Handwerks-Muffeln können wir unsere Geschenke im Glas ans Herz legen. Sie sind schnell gemacht und geben was her. Also ab in die Küche!

Grandiose Idee. Die trockenen Zutaten für die Pancakes werden in eine Flasche abgefüllt. Der Beschenkte giesst die Milch dazu – shake it – und der Pancake-Teig ist ready für die Pfanne.



Zum Geschenk-Rezept Pancake-Mischung