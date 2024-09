Promotion

Kürbisse, Apéro, Grillbuffet und obendrauf: ein exklusives Konzert mit Marius Bear!

Am Mittwoch, 25. September 2024 bescheren wir euch ein unvergessliches Erlebnis auf dem Juckerhof in Seegräben. Wir laden zu einem exklusiven Abend ein! Was darf dabei nicht fehlen?

Verpflegung

Nachdem euch zur Begrüssung ein Apéro mit Getränken und Snacks erwartet, zaubert die Hofküche des Juckerhofs ein leckeres Grillbuffet. Von Fleisch-Spiesschen, Gemüse bis hin zu Grillkäse wird es an nichts fehlen.

Musikalisches Highlight

Nach dem Hauptgang dürft ihr euch auf ein musikalisches Highlight freuen. Der Appenzeller Ausnahmesänger- und Songwriter Marius Bear spielt für euch ein exklusives, intimes Konzert. Er ist zweifacher Swiss Music Award Gewinner, war Vertreter der Schweiz am Eurovision Song Contest 2022 und seine Version des Klassikers «I Wanna Dance With Somebody» brachte ihm die Goldene Schallplatte ein. Im Frühjahr 2024 berührte er in der Sendung «Sing Meinen Song». Und schon bald begeistert er euch auf dem Juckerhof, vor einer unbeschreiblichen Kulisse des Pfäffikersees.

Kürbisausstellung

Die berühmte Kürbisausstellung des Juckerhofs startet am 21. September. Dieses Jahr steht die Hauptausstellung unter dem Motto «Grosses Kino». Wer schon vor dem Event in die farbenprächtige Welt der Kürbisse und kunstvollen Kürbisfiguren eintauchen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

Wichtig: Tickets für diesen exklusiven Anlass kann man nur gewinnen, nicht kaufen.

Datum: Mittwoch, 25. September 2024

Zeit: 17.00 - 22.00 Uhr

Ort: Juckerfarm Seegräben

Mach mit und gewinne mit etwas Glück Tickets für einen unvergesslichen Abend!

