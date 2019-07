Promotion

Ommm! Buddha Bowl mit Honig-Senf-Dressing von Swissmilk



Ommm! Buddha Bowl mit Honig-Senf-Dressing von Swissmilk

Das clevere und gesunde Meal-Prep-Rezept für diese Woche.

Zutaten

Für 4 Personen

200 g Quinoa

200 g Broccoli, in Röschen

Joghurt-Honig-Senf-Dressing:

180 g Rahmjoghurt nature (griechische Art)

4 TL flüssiger Honig

3 TL Senf, grobkörnig

4 TL Zitronensaft

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Salz

1⁄2 TL Pfeffer

150 g Rotkraut, fein geschnitten

2 Rüebli, geringelt (mit der Spirale) oder in feinen Scheiben

1⁄4 Salatgurke, in Scheiben

20 Cherrytomaten, halbiert

2 Nektarinen, in Schnitzen oder gewürfelt

100 g Pinienkerne, nach Belieben geröstet

frische Kräuter, z.B. Basilikum, Schnittlauch, zum Garnieren

Zubereitung

Zubereiten: 20 Minuten

Koch-/Backzeit: 10 Minuten

Auf dem Tisch in 30 Minuten

Quinoa gemäss Angaben auf der Packung kochen. Broccoli in wenig kochendem Salzwasser garen. Beides auskühlen lassen. Joghurt-Honig-Senf-Dressing: Alle Zutaten miteinander verrühren. Quinoa in eine Schüssel geben, Gemüse darauf verteilen. Nektarinen, Pinienkerne und frische Kräuter darübergeben, Dressing darübergiessen.

Tipps

Getrocknete, klein geschnittene Tomaten zum Dressing geben.

Die Gemüse- und Früchtesorten können nach Belieben und Saison variiert werden.

Nährwerte

Eine Portion enthält: 472 kcal, 17 g Eiweiss, 21 g Fett, 54 g Kohlenhydrate.

