Diese Kochboxen erleichtern dir den Alltag

Saisonal, regional, nachhaltig und vielseitig – so soll unsere Ernährung sein. Und dabei wollen wir erst noch möglichst flexibel bleiben und täglich spontan entscheiden, worauf wir heute Lust haben. Gerade, wer einen vollen Kalender hat, weiss, dass es nicht immer ganz einfach ist, all diese Kästchen zu ticken. Doch es gibt eine einfache Lösung: Die abwechslungsreichen Kochboxen von HelloFresh.

Du kommst heim von einem langen Tag auf der Arbeit und das Erste, was dich erwartet, ist die Essensplanung und der Lebensmitteleinkauf im vollen Supermarkt? Das geht auch anders. Denn inzwischen gibt es smarte Services, die uns solche Alltagsaufgaben abnehmen. Einer davon ist HelloFresh. Seit 2016 liefert das Unternehmen wöchentlich wechselnde Menüs aus regionalen Zutaten direkt vor die Haustür. Was bleibt, ist der Fun-Part: Das Kochen!

Vielseitig, regional und umweltschonend

Doch bei HelloFresh geht es um mehr als Convenience. Das Unternehmen legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. So stammen die meisten Lebensmittel von regionalen Lieferant*innen wie Bianchi und natürli und werden rezyklierbar verpackt. Da die Kochboxen direkt aus der Produktionsstätte im Kanton Aargau an die Kund*innen ausgeliefert werden und zusätzliche Transportwege sowie die Lagerung bei Zwischenhändler*innen wegfallen, verzeichnet HelloFresh weniger CO2-Emissionen entlang der Lieferkette. Zudem werden die Zutaten vorportioniert, weshalb HelloFresh Kund*innen ⅓ weniger Food Waste produzieren im Vergleich zum Supermarkt. Und damit nicht genug: Die entstandenen CO2-Emissionen kompensiert das Unternehmen seit 2020 zu 100%, was es zum weltweit ersten klimaneutralen Anbieter von Kochboxen macht.

HelloFresh: Von Convenience zu mehr Nachhaltigkeit

Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist gerade in der heutigen Zeit nicht überraschend. So zeigt eine schweizweite Studie von HelloFresh, dass 30% der Schweizerinnen und Schweizer versuchen, nachhaltiger und regionaler einzukaufen als noch vor zehn Jahren. Diese Entwicklung beobachtet Björn Kuse, Managing Director & CMO DACH HelloFresh, schon länger – und reagiert mit seinem Unternehmen darauf: «Bei der Gründung vor 10 Jahren stand die Convenience im Fokus. Wir wollten berufstätigen Menschen den Alltag erleichtern und sie dabei unterstützen, mit möglichst wenig Aufwand einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Inzwischen ist eines unserer grössten Anliegen, unser Produkt möglichst nachhaltig zu gestalten. Unsere Teams arbeiten laufend an Lösungen wie der Reduktion von Lebensmittelabfällen und Verpackungen, oder von Emissionen unserer Betriebsstätte.»

Bis Ende dieses Jahres will HelloFresh die Emissionen um 60% reduzieren. Doch dabei wird es nicht bleiben. Denn das Unternehmen, das inzwischen in 17 Ländern vertreten ist, hat Grosses vor: Es will den Foodmarkt nachhaltig revolutionieren. Und hat dafür auch schon viele weitere Projekte in der Pipeline – etwa neue Präferenzen sowie die Menüerweiterung auf 31 Rezepte für noch mehr Vielfalt im Schweizer Angebot.

