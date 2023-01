«The Last Of Us» - Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky

Bild: © 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

«The Last Of Us» gilt als eines der bahnbrechendsten und bedeutendsten Videospiele aller Zeiten. Für den US-Premiumsender HBO verwandelte der Game-Schöpfer Neil Druckmann mit dem Serienmastermind Craig Mazin sein Meisterwerk in eine Serie, in welcher sich Pedro Pascal, der Joel spielt, mit «Game of Thrones»-Kollegin Bella Ramsey quer durch die apokalyptischen USA kämpft.

Die Geschichte von «The Last Of Us» spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgebrühter Überlebender, wird angeheuert, um das 14-jährige Mädchen Ellie aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreissenden Reise.

In den verwüsteten USA tobt ein Kampf ums Überleben. Alles ist zerstört, die letzten Menschen sind auf sich allein gestellt. Vor 20 Jahren hat ein mutierter Cordyceps-Pilz die Katastrophe ausgelöst und die wenigen Überlebenden wohnen überwiegend in totalitären Quarantänezonen. Und aus einer dieser Quarantänezonen soll der hartgesottene Joel die 14-jährige Ellie schmuggeln und quer durch die USA eskortieren, denn das Überleben der ganzen Menschheit könnte von Ellie abhängen. Sie hat die Infektion überstanden, ohne sich in eine aggressive Kreatur zu verwandeln. Ist sie der Schlüssel für eine Heilung?

«The Last Of Us» basiert auf dem von Kritikern gelobten, gleichnamigen Videospiel, das von Naughty Dog exklusiv für PlayStation®-Exclusive entwickelt wurde. Das Action-Adventure-Spiel begeistert mit seinen differenzierten Charakteren, faszinierender Grafik, brillantem Sound-Design und aussergewöhnlichem Gameplay Kritiker und Publikum. Mehrfach ausgezeichnet avancierte es zu einem der meistverkauften PlayStation-Titel aller Zeiten.

