bild: kasparund AG

Promotion

Mit 50 Franken im Monat reich werden? Das geht!

Eine Schweizer Finanz-App hat eine verrückte Idee: Kaspar& verschenkt ein kleines Vermögen in Häppchen. Der Gewinn: Ein monatlicher Anlage-Sparplan von 50 Franken. Daraus kann ein erstaunlicher Betrag werden.

Ein genialer Trick: Schweizer App investiert dein Wechselgeld

Am Anfang steht eine bittere Einsicht: Wir alle lernen in der Schule das Prinzip des Zinseszinseffekts. Auf unserem Bankkonto findet er dank Niedrigzinsen allerdings kaum statt. Deshalb unterschätzen die meisten sein Potenzial gewaltig. Um seine ganze Magie zu entfalten, braucht es nämlich vor allem zwei Dinge: Zeit und vernünftige Renditen.

Besonders eindrücklich zeigt das ein einfaches Rechenbeispiel: Investiert man mit 18 Jahren einmalig nur 50 Franken, so wird daraus bei einer üblichen Aktienmarktrendite von 7 Prozent bis zur Pensionierung das 24-Fache des investierten Betrags – also rund 1‘200 Franken.

Das Problem: Damit das klappt, sollte man anfangen, professionell zu investieren. Am besten früh. Und weil das vielen von uns so schwerfällt, hilft neuerdings eine Schweizer Anlage-App mit einem bestechend einfachen Trick: Kaspar& bietet ein kostenloses Konto, eine Karte und das Investieren ab einem Franken. Der Clou: Bei jeder Zahlung mit der Kaspar&-Mastercard wird automatisch auf den nächsten Franken aufgerundet und das Wechselgeld kostengünstig und nachhaltig investiert.

bild: kasparund ag

Kaufst du dir einen Kaffee für 3,60 Franken, rundet die App automatisch auf vier Franken auf und das Wechselgeld von 40 Rappen wird für dich professionell angelegt und verwaltet. So tust du dir bei jedem Kauf doppelt etwas Gutes. Und das Wichtigste dabei: Alles passiert einfach so. Ganz nebenbei.

Kaspar& verlost ein kleines Vermögen – in monatlichen Häppchen

Dank diesem Trick wirkt der Zinseszinseffekt dann besonders verblüffend: Denn wenn man nicht nur einmalig investiert, sondern – wie beim Wechselgeldinvestieren – regelmässig Geld zur Seite legt, kann mit 50 Franken pro Monat bis zur Pensionierung ein Vermögen von über 200‘000 Franken zusammenkommen!

„Wir schenken jemandem die ersten Schritte zum eigenen Vermögen“

Und genau diese faszinierende Beobachtung hat Kaspar& auf die Idee für ihre Verlosung gebracht: «Das Ziel von Kaspar& ist es, allen Menschen dabei zu helfen, ein Vermögen aufzubauen. Allein durch das Wechselgeld kommen bei fleissiger Nutzung unserer Karte monatlich gegen 50 Franken zusammen. Und damit genug, um ohne Aufwand ein kleines Vermögen aufzubauen. Es braucht also viel weniger, als man denkt. Um das zu zeigen, verlosen wir genau einen solchen monatlichen Anlage-Sparplan von 50 Franken über die nächsten zehn Jahre. Damit möchten wir jemandem die ersten Schritte zum eigenen Vermögen schenken», erklärt Dr. Lukas Plachel, Partner bei Kaspar&, die Aktion.

Kaspar& verlost die ersten Schritte zum eigenen Vermögen!



>>> Jetzt Anmelden und gewinnen! <<<

Wenn du gross bist, möchtest du mal Millionär werden? Dann solltest du früh anfangen und dein Wechselgeld investieren! Um dir den Weg dahin etwas zu erleichtern, verlost Kaspar& noch bis zum 31.10.2023 einen monatlichen Anlage-Sparplan von 50 Franken für die nächsten zehn Jahre. Hol dir die Kaspar& -App und erhalte neben einem kostenlosen Konto, deiner personalisierten Kaspar& -Mastercard® und der einzigartigen Möglichkeit, dein Wechselgeld zu investieren, die Chance auf den Gewinn des Sparplans. Kaspar& investiert die monatlichen Auszahlungen für dich und hilft dir damit bei deinen ersten Schritten zum eigenen Vermögen. Die detaillierten Wettbewerbsbedingungen findest du auf der Kaspar&-Website

Kaspar&: Die innovativste Finanzlösung der Schweiz

Alles, was es also zum finanziellen Glück braucht, sind ein paar Franken und etwas Glück am Aktienmarkt? «So einfach ist es natürlich nicht», meint Plachel. «Denn gerade Aktienanlagen schwanken über die Zeit. Um trotzdem verantwortungsvoll Vermögen aufzubauen, braucht es deshalb Disziplin, Geduld und vor allem eine professionelle, breit diversifizierte und kostengünstige Anlagestrategie.»

«Wer mag, beginnt schon ab 1 Franken»

Und genau das bietet Kaspar& für kleine und grosse Beträge: Denn neben einem kostenlosen Konto, deiner personalisierten Kaspar&-Mastercard® und der Möglichkeit, dein Wechselgeld zu investieren, kannst du in der App per Knopfdruck beliebig viele individuelle Anlageziele eröffnen. Und diese dann einfach und zuverlässig mit dem angesammelten Wechselgeld, regelmässigen Sparplänen oder flexiblen Einmalzahlungen erreichen. Und das alles schon ab 1 Franken.

«Unsere Anlage- und Sparplänen eignen sich optimal für einmalige oder regelmässige Investments.»

Dafür hat Kaspar& eigens professionelle und nachhaltige Anlagestrategien entwickelt, die es allen ermöglichen, wie ein echter Finanzprofi von den Kapitalmärkten zu profitieren. Mögliche Anlageziele reichen dabei vom Sparen für eine Weltreise oder Auszeit über den geplanten Kauf eines Eigenheims bis zur persönlichen Vorsorge und 3a. Besonders beliebt ist auch ein anderes Ziel. Plachel verrät: «Viele unserer Kund:innen schätzen an Kaspar&, dass sie neben Anlagezielen wie der eigenen Vorsorge auch per Knopfdruck für ihre Kinder oder Götti-Kinder einen Sparplan einrichten können.»

Früh übt sich: Für die eigenen Kinder heute an morgen denken!

Aufgrund der langfristigen Wirkung des Zinseszinseffekts ist frühes Anlage-Sparen der vielleicht beste Finanztipp, den man Eltern geben kann: Wer ab dem ersten Lebensjahr monatlich 50 Franken für die eigenen Kinder investiert, erwirtschaftet bei einer jährlichen Rendite von sieben Prozent bis zu deren Pensionierung ein Vermögen von über einer halben Million Franken. Mit einem regelmässigen Anlage-Sparplan von wenigen hundert Franken kann es dann sogar zur Million reichen.

bild: kasparund ag

Aber ist eine so hohe Rendite überhaupt realistisch? Durchaus, wie Plachel erklärt: «Mit einer langfristigen, professionellen Anlagestrategie verdiente man an den Aktienmärkten historisch zwischen fünf und acht Prozent pro Jahr. Der Weltaktienmarkt bot seit 1970 beispielsweise eine durchschnittliche Rendite von fast 7 Prozent». Wer genug Zeit hat und bereit ist, zwischenzeitliche Schwankungen in Kauf zu nehmen, kann im Aktienmarkt deshalb eine vielversprechende Alternative zum Sparkonto finden.

Aber ist das alles nicht sehr teuer? Liegt der Haken nun bei den Gebühren von Kaspar& ? Nein, denn auch hier setzt das Start-Up auf volle Transparenz: Während Konto und Karte kostenlos sind, verrechnet Kaspar& für die Anlagen einzig eine Pauschalgebühr von 0.45% pro Jahr. Damit ist Kaspar& nicht nur zwei- bis dreimal günstiger als klassische Anlagelösungen von Banken, sondern gehört auch eindeutig zu den günstigsten Anlage-Apps der Schweiz.