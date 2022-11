Promotion

10 HARRY POTTER FAN-ARTIKEL, DIE IN JEDES REGAL GEHÖREN

Lesen – für uns ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Die Buchhändler:innen von Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik 10 HARRY POTTER Fan Artikel-Artikel, die in jedes Regal gehören

Adventskalender



Bild: buchhaus.ch

Magische Weihnachten - Der offizielle Adventskalender

25 Tage voller Überraschungen.

Über 40 Überraschungen für 25 Tage! Begleite Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger in die weihnachtliche Zauberwelt von Hogwarts. Tag für Tag gibt es neue magische Überraschungen: zauberhafte Postkarten, Sticker, einen Notizblock, einen besonderen Schlüsselhänger und vieles mehr. Außerdem gewähren spannende Booklets Einblicke in die Welt der Harry-Potter-Filme. Über 40 herausnehmbare Extras zum Sammeln lassen die Herzen aller Harry-Potter-Fans höherschlagen und garantieren eine zauberhafte Adventszeit!

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch

bild: buchhaus.ch

Harry Potter und die Kammer des Schreckens: MinaLima-Ausgabe

Miraphora Mina und Eduardo Lima, die Gründer des preisgekrönten Designstudios MinaLima, haben die grafische Gestaltung der Harry-Potter-Filme geprägt. Aus ihrer Hand stammen unvergessliche Requisiten wie die Karte des Rumtreibers.

Diese von ihnen gestaltete Ausgabe enthält den ungekürzten Text, geschmückt von zahlreichen fantasievollen Bildern und zauberhaften Extras aus Papier. Entstanden ist ein prächtiges Kunstwerk, das Leserinnen jeden Alters dazu einlädt, die weltberühmte Geschichte noch einmal ganz neu zu entdecken.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch



Bild: buchhaus.ch

Harry Potter und der Orden des Phönix (farbig illustrierte Schmuckausgabe)

Die Illustrationen von Jim Kay in den ersten vier Bänden der Harry-Potter-Serie haben Fans auf der ganzen Welt begeistert. Um den fünften und umfangreichsten Band »Der Orden des Phönix« zu gestalten, hat sich der Künstler Verstärkung von Neil Packer geholt. Auf 576 Seiten entfachen die beiden Illustratoren ein bildgewaltiges Feuerwerk, während Harry und seine Freunde sich in Dumbledores Armee zusammenschliessen und den Kampf gegen Voldemort aufnehmen.



»Als ich Jim Kays Illustrationen zum ersten Mal gesehen habe, war das ein sehr bewegender Moment. Ich finde seine Interpretation von Harry Potters Welt grossartig und fühle mich geehrt, dass er diese Welt mit seiner Kunst zum Leben erweckt hat.« (J.K. Rowling)

Dies ist der fünfte Band der Harry-Potter-Serie, die Generationen geprägt hat.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch

Bild: buchhaus.ch

Zauberhafte Weihnachten wie bei Harry Potter

Magic Christmas mit unserem inoffiziellen Harry Potter Koch- und Backbuch.



Essen und Trinken wie in Harry Potters Welt: Was wäre diese magische Welt ohne die festlichen Gelage in Hogwarts, kulinarische Ausflüge nach Hogsmeade, die herzhaften Speisen im Fuchsbau und die ein oder andere Tasse Tee in Hagrids Hütte? Zur Weihnachtszeit ist sie von besonders köstlichen Düften erfüllt. Truthahn, buttrige Erbsen, Preiselbeersauce, Plumpudding, Butterbier und noch viel mehr - wem würde da nicht das Wasser im Munde zusammenlaufen? Weihnachten ist zauberhaft!

Das erste Harry-Potter-Koch- und Backbuch zur Weihnachtszeit. Authentische Rezepte für magische Köstlichkeiten wie in Harry Potters Welt. Magische Stimmung für die schönste Zeit des Jahres. Ideal als Geschenk für alle Harry Potter Fans. Dieses Buch ist kein offizielles Lizenzprodukt und wurde vom Rechteinhaber nicht autorisiert, genehmigt oder lizensiert.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Spiel

Bild: Buchhaus.ch

Smart 10 - Harry Potter

100 Fragen mit 1000 Antwortmöglichkeiten rund um Hogwarts.

In dieser Smart 10 Ausgabe dreht sich alles um die magische Welt von Harry Potter! Das Spielprinzip ist klar: Eine Frage wird vorgelesen und aus 10 Antwortmöglichkeiten sollen die richtigen erraten werden. Die praktische Smartbox enthält 50 Quizkarten mit 100 Fragen, 10 Antwortmarker sowie die Punktezähler. Einfach öffnen und sofort losspielen? Schon ist man von diesem revolutionären Quizspiel gefesselt! Ein Muss für alle Fans des Zauberers!

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch

Bild: Buchhaus.ch

Die Hogwarts-Schulbücher im Schuber

»Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind«, »Quidditch im Wandel der Zeiten« und »Die Märchen von Beedle dem Barden« - diese Klassiker kennt in der magischen Welt jedes Kind. In Hogwarts werden sie seit Generationen von den Schülern zurate gezogen. Denn woher kommt eigentlich der Name »Quidditch«? Sind Niffler so kuschelig, wie sie aussehen? Und was geschieht noch einmal in dem »Märchen von den drei Brüdern«? Dieser Schuber vereint alle drei unverzichtbaren Begleitbände zur Harry-Potter-Serie in einem edlen Sammlerstück.



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch

Bild: Buchhaus.ch

Das offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastel-Buch

HARRY POTTER - Das erste offizielle Harry Potter Kreativ- und Bastelbuch für alle kreativen Potter-Fans.

Jedes Zuhause wird magisch, wenn Harry-Potter-Fans sich dort im echten Harry-Potter-Style einrichten und es sich gemütlich machen können. Mit etwas Kreativität kann jeder die Magie der Hogwarts-Gemeinschaftsräume in sein Zuhause bringen. In diesem opulenten Buch kann sich jeder von Molly Weasley inspirieren lassen und seine eigenen Quilts, Marmeladen, Kerzen, Wohn-Ideen, Rezepte und mehr herstellen. In einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernen kreative Bastler und kleine Kunsthandwerker wie man von Harry Potter inspirierte Gerichte, Wohn-Accessoires, persönliche Kleidung, Schmuck, Makramee und Filzwaren und vieles andere produziert. Dargestellt im Buch mit wunderschönen Farbfotos.

Das perfekte Harry-Potter-Mitmachbuch für alle Familien für viele gemeinsame und entspannende Stunden zuhause.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch

Bild: Buchhaus.ch

Harry Potter und das verwunschene Kind. Teil eins und zwei (Deutsche Bühnenfassung)

Es war nie leicht, Harry Potter zu sein - und jetzt, als Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater von drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden.

Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, gelangen Harry und Albus zu einer bitteren Erkenntnis: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet.

Die neue Harry-Potter-Bühnenfassung für den deutschsprachigen Raum! Mit den für die deutsche Theaterproduktion adaptierten Dialogen und Regieanweisungen. Ausserdem gibt es exklusives Bonusmaterial: ein Gespräch zwischen den Darstellern, die Albus und Scorpius verkörpern, sowie farbige Fotos der Hamburger Produktion. Und das alles in einer wunderschönen Hardcover-Ausgabe.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Brettspiel

Bild: Buchhaus.ch

Harry Potter: Wettstreit um den Hauspokal

Das Brettspiel-Spiel ist ein Must-Have für alle Fans der Harry Potter Filme. In Hogwarts, der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei findet der nervenaufreibende Wettkampf um den Hauspokal statt. 2-4-mutige und clevere Hexen und Zauberer ab 11 Jahren nehmen die Herausforderung in diesem Brettspiel an. Wem gelingt es, mit Verstand und Zauberkraft die Aufgaben zu lösen, die begehrten Edelstein-Hauspunkte zu sammeln und den Pokal zu sichern? Harry Potter und seine Freunde haben viel zu tun! Ein tolles 3-D-Stundenglas zeigt, wie viele Punkte sie schon gesammelt haben. Schnell, der Wettstreit um den Hauspokal hat begonnen! Ein Muss für Harry-Potter-Fans.

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Jubiläums-Hörbuch

Bild: buchhaus.ch

Harry Potter. Die grosse Box zum Jubiläum

Die grosse Sonderausgabe mit FANtastischem Bonusmaterial - ein Muss für alle Muggel, ob jung oder alt

20 Jahre ist das her: Die erste Eulenpost erreicht den Ligusterweg, wo Harry Potter im Schrank unter der Treppe bei den Dursleys wohnt. Sieben spannende Schuljahre in Hogwarts beginnen ...

Als hätte ein Zauber die Zeit angehalten, fasziniert Rowlings Welt noch heute Muggel aller Altersstufen. Die neu gestaltete Sonderausgabe der Lesung von Stimmenmagier Rufus Beck bannt Harrys Abenteuer mit Hermine und Ron in eine Box: ein Jubiläums-Hörbuch, schick verpackt wie ein nagelneuer Nimbus 2000, prall gefüllt wie Ollivanders in der Winkelgasse und so kostbar wie der Goldene Schnatz.

Enthält: Alle sieben Harry-Potter-Bände, gelesen von Rufus Beck (1999-2007). Das umfangreiche Booklet bündelt wichtiges Wissen: über die magische Welt (Fahrzeuge und Reisearten, Sport und Spiele), zu Hogwarts (Schulbedarf, Häuser, Lehrer und Fächer), verschiedenen Figuren, Du-weisst-schon-wem und Horkruxen - sowie eine Liste unverzichtbarer Zaubersprüche.

(14 mp3-CDs, Laufzeit: 136h 56)

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen