Online-Elternabend: Nix für Kids – Ungeeignete Inhalte im Netz

Wie schaffen wir das in einer immer digitaleren Welt, die sich rasend schnell verändert? Wie begegnen wir als Eltern und Erziehungsberechtigte diesen Herausforderungen? Genau darüber und noch über vieles mehr spricht Claudia Lässer am Dienstag, 25. Februar, um 20 Uhr mit Expert*innen am kostenlosen Online-Elternabend. Nutzen Sie die Gelegenheit, um wertvolle Einblicke und praktische Tipps für den digitalen Alltag mit Ihren Kindern zu erhalten. Weitere Informationen: www.swisscom.ch/elternabend