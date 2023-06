bild: Martin Mägli

Promotion

Ein Sommer voller Entlebucher Glücksmomente

Je hektischer der Alltag, umso schöner der Ausflug ins Grüne. Die UNESCO Biosphäre Entlebuch besitzt eine unglaubliche Vielfalt an Naturschätzen und wird oftmals auch der «Wilde Westen» von Luzern genannt. Goldrichtig für dich, wenn du dich gerne draussen in der Natur bewegst. Entdecke hier die besten Geheimtipps.

Mit nackten Füssen durchs Moor streifen

In der UNESCO Biosphäre Entlebuch sind zahlreiche wertvolle Moorlebensräume angesiedelt, deren Bewohner faszinierende Tricks zum Überleben kennen. Im Mooraculum Sörenberg befinden wir uns inmitten einer solchen Moorlandschaft. Umgeben von bunten Orchideen und verträumten Farn- und Bergföhrenwäldern gibt’s eine geballte Ladung an wertvollem Wissen über die magische Moorlandschaft, natürlich auf spielerische Art und Weise. Da kommt auch bei den kleinsten Familienmitgliedern keine Langweile auf!

Bild: Beat Brechbühl

Die längste Entlebucher Hängebrücke überqueren

Etwas Mut und Schwindelfreiheit brauchst du schon, um die 65 Meter lange Hängebrücke Chessimätili zu überqueren. Doch bist du erst auf der Brücke, kommt das grosse Wow: Die Aussicht in die wilde Chessiloch-Schlucht ist unglaublich. Das Rauschen des Wassers führt dich bis zum Ende des Chessilochs, wo ein grandioser Wasserfall die Felswand hinab stürzt.

Bild: Felder Photography

Durch den Entlebucher Urwald spazieren

Der Seelensteg in Heiligkreuz führt dich auf einem 500 Meter langen Holzsteg leicht erhöht durch den märchenhaften Heidelbeer- und Farnwald. Nachdem der Sturm Lothar 1999 gewütet hatte, wurde hier die traditionelle Holznutzung aufgegeben und der Wald wächst in seiner vollen Blüte. Hier wirst du nach wenigen Augenblicken aus dem reizüberfluteten und hektischen Alltag geholt – versprochen!

bild: Beat Brechbühl

Gold schürfen

Goldminen in ihrer Ganzheit wirst du im Entlebuch nicht antreffen. Dass du aber mit Gold im Sack heimkehrst, ist gewiss. Gsto und seine Goldwäscher zeigen dir die besten Plätze zum Goldwaschen in den wilden Chrächen des Napfgebietes, wo du das eine oder andere Glitzern entdecken wirst. Mit Schaufel und Pfanne geht es an die Arbeit und wenn dir am Schluss des Auswaschens noch etwas entgegenblinzelt, wirst du strahlen – nicht vor Reichtum, aber vor Glück.

Bild: Beat Brechbühl

Skifahren im Sommer

Ja, du hast richtig gelesen. Skifahren kann man hier nicht nur im Winter. Beim Grasskifahren auf der Marbachegg ist vieles gleich und doch so anders als beim winterlichen Original. Im Gegensatz zum Schneesportler gleitet der Grasskifahrer nicht auf schmalen Rennlatten, sondern fährt auf Rollen den Hang hinunter. Bremsen ist nicht möglich, da braucht es schon die richtige Technik. Aber keine Angst, die erfahrenen Guides vom Grasskiclub Escholzmatt zeigen dir, wies geht.

bild: Sportbahnen Marbachegg AG

Auge in Auge mit den Entlebucher Wildtieren

Wenn du früh aus den Federn kommst, starte den Tag doch mal mit einer Wildtierexkursion. Wildhüter Dani Schmid und sein treuer Vierbeiner lenken dich geschickt durch den Wald auf das freie Feld. Als Frühaufsteher legst du dich im Morgengrauen auf die Lauer und beobachtest mit Feldstecher und Fernrohr allerlei «Wildes» in den geröllhaltigen Flanken des Brienzergrats, pfiffige Murmeli, eindrückliche Steinadler, flinke Gämsen oder im Herbst auch die röhrenden Rothirsche.

bild: Marco Schaffner

Morgenstund hat Gold im Mund

Nochmals ein Tipp, wenn du zu den Frühaufstehern gehörst. Und wenn nicht, solltest du eine Ausnahme machen und dich frühmorgens auf eine Wandertour begeben. Die aufgehende Sonne von einem Entlebucher Berggipfel aus zu beobachten lässt dir den Mund wortwörtlich offen stehen. Es ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn dir die ersten Sonnenstrahlen über dem Bergkamm entgegenblinzeln.

bild: Martin Mägli

Luftsprünge mit dem Bike

Auf der Sonnenseite der Marbachegg schlängelt sich die 1 Kilometer lange Jumpline das Schafport hinunter. Die abwechslungsreichen «Tables» bereiten Fun, Kick und Spass für mutige Biker. Wenn du mehr Fahrerlebnis willst, tobst du dich ganz einfach auf dem vier Kilometer langen Flowtrail aus. Auch dieser sorgt mit vielen spielerischen Elementen für etliche Herausforderungen auf dem Bike.

bild: Saskia Dugeon

Durchs Entlebuch schlemmen

Fans von feiner Kulinarik und Rätselspass kommen nicht zu kurz und können dies auf zahlreichen Touren kombinieren. Auf dem FoodTrail Marbach spürst du die sanften Riesen auf und lernst die exotischen Wasserbüffel kennen. Die kulinarische Schatzsuche Savurando führt dich nicht auf den Füssen, sondern auf Rädern mit dem E-Bike durch Entlebuch. Mit spannenden Rätseln entdeckst du köstliche Spezialitäten rund um die vielfältigen Entlebucher Kräuter. Dessert-Fans kommen während der Wanderung von Sörenberg-Kemmeriboden, entlang der entzückenden Moorlandschaft, ganz auf ihre Kosten, denn zum Schluss wartet eine riesige Portion Merängge auf die Wandervögeli.

bild: Laila Bosco

Alles ausser gewöhnlich

Nur keine Hektik – verlängere einfach deinen Tagesauflug. Nebst gemütlichem Hotelbett und grosszügigen Ferienwohnungen gibt es in der Biosphäre Entlebuch auch ein paar aussergewöhnliche Unterkünfte und ganz besondere Bijous wie Schlafen im Holz-Iglu, im 200 Jahre alten Spycher oder sogar auf einem umfunktionierten Aebi.