bild: bigler ag fleischwaren

Promotion

Sommer-Geheimtipp: Das wunderschöne Berner Seeland entdecken und gewinnen

Warum in die Ferne schweifen? Das Berner Seeland bietet alles, was sich aktive Genussmenschen nur wünschen: wunderschöne Wanderrouten, Spass auf dem Wasser, tolle Grillstellen, romantische Dörfer und Städtchen zum Flanieren. Deshalb lanciert Bigler zusammen mit seinen Partnern Tourismus Biel Seeland, ProBike und Faul Erlach AG einen attraktiven Sommer-Wettbewerb mit grossartigen Preisen im Wert von CHF 45'000. Auf geht's!

Herzlich Willkommen im Berner Seeland

Das Berner Seeland ist nicht nur eine wunderschöne Tourismus-Destination, sondern seit über 75 Jahren auch idyllisches Zuhause für das innovative Unternehmertum der Familie Bigler aus Büren an der Aare. Als Dank an die Region und Würdigung des Standorts lädt Bigler zu sich ins Berner Seeland ein und beweist so die grosse Herzlichkeit und Gastfreundschaft dieser idyllischen Ferienregion. Hier die Highlights des Bigler Seeland-Sommers 2024.

bild: bigler ag fleischwaren

Das besondere Barbecue-Erlebnis auf dem Wasser

Der ultimative Grill-Spass auf dem Bielersee - die zwei Bigler BBQ-Donuts. Ein absolutes Must: Platz hat's für 8-10 Personen. Die Fahrt dauert 3 Stunden.

Jetzt Tour buchen!

video: youtube/bigler ag fleischwaren bild: faul erlach / bigler ag fleischwaren

Die schönsten Grillstellen im Seeland

So viel Abenteuer macht hungrig! Wie wäre es mit einer Verstärkungspause an einer idyllischen Grillstelle im Berner Seeland? Denn es gibt doch nichts, was besser schmeckt, als eine feine Wurst direkt vom Grill.

An jeder Ecke gibt es eine schöne Grillstelle zum Verweilen - von der sonnigen Grillstelle im Strandbad Erlach mit einem herrlichen Blick auf den Bielersee bis zu grünen, kühlen Oasen in Lyss, Büren oder auf dem Jolimont.

bild: tourismus biel seeland | stefan weber

Ab aufs E-Bike und los geht's

Das Beste am Radfahren ist, dass du die Freiheit hast, anzuhalten, wo immer es dir gefällt, um die Aussicht zu geniessen, einen Moment der Ruhe zu finden oder einfach nur die frische Luft und die Natur zu erleben. Es klingt nach einer perfekten Art, die Schönheit und Vielfalt der Bielersee- Region zu erkunden. Passend dazu ein E-Bike von ProBike gewinnen? Mitmachen lohnt sich.

bild: tourismus biel seeland | stefan weber

Wohlfühloase auf dem Bielersee

Eine Oase an der deutsch-französichen Sprachgrenze: der Bielersee! Unweit des Bigler-Hauptsitzes in Büren an der Aare bietet der Bielersee viel Spass auf und im Wasser - mit diversen Wasseraktivitäten und einem breiten Schifffahrts-Angebot wie das luxuriöse Boutique Boatel Attila. Auch an Land gibt es viel zu erleben - sei es auf einer Entdeckungstour durch Biel, einem Nachmittag auf der historischen St. Petersinsel oder bei einem Ausflug ins Winzerdorf Twann.

bild: Boutique boatel Attila | dirk weiss

Genussvolles Entdecken

Die Rebberge an den sonnigen Hängen am Bielersee laden zum Verweilen ein. Seit Generationen halten rund 60 Winzer die Weinbau-Tradition am Leben. So lässt sich zum Beispiel die «Vinitour» - die einzigartige Rebenweg-Wanderung von Ligerz nach Twann - wunderbar krönen mit einer Degustation in einem Weinkeller. Santé!

Wer seine Entdeckungstour noch erweitern möchte: Wie wäre es mit einen Besuch in Biel? Die grösste zweisprachige Stadt der Schweiz und die Wiege der schweizerischen Uhrmacherkunst.