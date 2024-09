Promotion

Herbstzauber im Schweizer Nationalpark: Naturerlebnis in seiner reinsten Form

Während die Lärchen in goldenen Farben schimmern und die majestätischen Hirsche in der Brunftzeit ihre Kräfte messen, lädt die Abgeschiedenheit der Natur zur vollkommenen Ruhe ein. Teils ohne Empfang und fernab der Zivilisation bietet der Schweizerische Nationalpark ein unvergleichliches Naturerlebnis.

Das plötzliche hörbare Knirschen beim Betreten des schmalen Wanderpfads verdeutlicht, wie laut es nicht nur da draussen im Alltag ist, sondern auch im eigenen Kopf. Jetzt liegt das Rauschen der Verkehrsstrassen und das geschäftige Treiben der eigenen Gedanken in der Ferne zurück, als hätte man eine schwere Last zurückgelassen. Der Atem wird tiefer und ruhiger, und der würzig, herbe Duft der Bergföhren schmeichelt die Nase. Einatmen. Ausatmen. Und weitergehen – bis nichts mehr vom Alltag zu hören ist.

bild: schweiz tourismus / schweizerischer nationalpark

Die Stimmen der Wildnis

Mit dem Einzug des Herbstes verwandelt sich der Schweizerische Nationalpark in eine farbenfrohe Oase der Ruhe und Abgeschiedenheit. Die dichten Wälder des Parks bestehend aus Lärchen, Fichten und Bergföhren leuchten in einem prächtigen Mosaik aus Gold, Rot und Orange. Dieser Farbwechsel markiert den Beginn einer der faszinierendsten Zeiten im Jahr – die Brunftzeit der Hirsche. Das Echo der röhrenden Hirsche hallt durch das Tal und die uralte Tradition dieses majestätischen Schauspiels nimmt seinen Lauf.

bild: Switzerland Tourism / Colin Frei

Besonders im Val Trupchun lassen sich zahlreiche Rothirsche, Steinböcke, Gämse und Murmeltiere auf einer geführten Exkursion beobachten. Wer Glück hat, kann auch Bartgeier und Steinadler bewundern. Doch nicht nur Tierfreunde kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch Pflanzenkundige, denn das Val Trupchun beherbergt eine ausgesprochen artenreiche Pflanzenwelt.

Rückzug in die Natur

Je tiefer man in den Schweizerischen Nationalpark eindringt, desto abgeschiedener fühlt es sich an. Teilweise ohne Handyempfang und fernab der städtischen Hektik erleben Wanderer und Wanderinnen eine unvergleichliche Ruhe. Hier kann man sich ganz auf die Natur einlassen, sei es beim Durchstreifen der Wälder und Täler oder beim Verweilen an einem der zahlreichen Gewässer.

bild: Chamanna Cluozza

Ein besonderer Anziehungspunkt für Wanderer und Wanderinnen ist die Cluozza Hütte, die einzige bewirtete Hütte im Nationalpark. Sie bietet Verpflegung und eine einfache, aber gemütliche Unterkunft. Nach einer langen Wanderung geniesst man auf der Terrasse die prächtige Aussicht und in der Nacht lauscht man den Geräuschen der Wildnis. Die Hütte ist der ideale Ausgangspunkt, um das Cluozza Tal zu erkunden und dabei seine beeindruckende Pflanzen- und Tierwelt zu erleben.

Der älteste Nationalpark der Alpen

Der Schweizerische Nationalpark ist eine streng geschützte Wildnislandschaft, in der sich Tiere und Pflanzen frei entwickeln und natürliche Prozesse ihre Wirkung ungehindert entfalten können. Er wurde 1914 gegründet und ist damit der älteste Nationalpark der Alpen. Zusammen mit dem regionalen Naturpark Biosfera Val Müstair bildet der Nationalpark heute ein UNESCO-Biosphärenreservat.

bild: Switzerland Tourism / Colin Frei

Im Schweizerischen Nationalpark finden sich 21 Wanderwege, die durch abwechslungsreiche Landschaften führen – von dichten Wäldern bis hin zu schroffen Gerölllandschaften. Der Schwierigkeitsgrad und die Dauer variieren stark, sodass für jeden Geschmack, sowie persönlicher Kondition und Technik etwas dabei ist: für Familien bis hin für jene, die den höchsten, vollständig im Nationalpark liegenden Gipfel besteigen wollen.

Jeder Schritt durch diese unberührte Natur offenbart neue Perspektiven und Einsichten in die Vielfalt und Schönheit des Parks. Um tiefer in die Flora und Fauna des Parks einzutauchen, empfiehlt es sich eine geführte Exkursion zu buchen.

bild: Switzerland Tourism / Colin Frei

Der Herbst im Schweizerischen Nationalpark ist nicht nur eine Zeit der Veränderung und des Übergangs vom Sommer zum Winter, sondern auch eine Zeit der Entschleunigung: Ohne den ständigen Griff nach dem Smartphone, ohne das Summen der Zivilisation, können Besucher und Besucherinnen hier die Essenz der Natur in ihrer reinsten Form erleben. Ein Besuch im Herbst ist mehr als nur eine Wanderung – es ist eine Rückkehr zur Natur, eine Auszeit für die Seele und eine Erinnerung daran, wie schön und wertvoll die unberührte Wildnis sein kann.