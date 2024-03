bild: zhaw

Vom Life Sciences Bachelor zum KI-Master.

ZHAW-Alumni zeigen wie!

Es ist eine bunte Mischung von Studierenden aus Biotechnologie, Umweltingenieurwesen und Lebensmitteltechnologie, die sich da in einem Hörsaal des ZHAW-Masterstudiengangs Applied Computational Life Sciences in Wädenswil versammelt hat und Ideen über Programmiercodes austauscht. Klingt nach einer ungewöhnlichen Allianz? Absolut! Aber hier ist der Clou: Sie alle haben dasselbe Ziel – nämlich mit neuesten datenbasierten Methoden die digitale Transformation der Life Sciences voranzutreiben.

«Ernährung», «Gesundheit» und «Umwelt» – diese drei Themen sind nicht nur zentral für unsere Gesellschaft, sondern auch DIE bestimmenden Themen in den Life Sciences. Angesichts globaler Herausforderungen (Stichworte: Klimawandel, Global Health Diet, Pandemien) hat die Gesellschaft immer höhere Erwartungen an Innovationen im Bereich der Life Sciences. Um diese Erwartungen erfüllen zu können, müssen Life Scientists schnell und agil sein – und hier kommen Big Data und die Digitalisierung ins Spiel.

Innovation dank Smart Data

Wenn in den Life Sciences grosse Datenmengen intelligent genutzt werden, dann ist plötzlich sehr vieles möglich. Etwa die automatisierte Früherkennung von Krankheiten, die computergestützte Entwicklung von Medikamenten, datenbasierte Generierung neuer Lebensmittelprozesse oder nachhaltiger Artenschutz durch Drohnen-Monitoring. Und genau deshalb sucht der Arbeitsmarkt so dringend nach Life Scientists mit spezifischen Fähigkeiten in Artificial Intelligence, Programmierung und Simulation. Im Master Applied Computational Life Sciences – kurz ACLS – erwerben Studierende praxisnahe Kenntnisse, die es ihnen erlauben, mit Daten jeglicher Komplexität zu jonglieren und Prozesse und alle möglichen Systeme zu modellieren und simulieren. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen einige Beispiele von ZHAW-Absolventinnen und Absolventen.

Von der Biologin in China zum Data Solution Engineer am Unispital Zürich

Lirui Zhang hatte in China ein Masterstudium in Biologie absolviert und kam für eine vertiefte Ausbildung in die Schweiz. Sie entschied sich für den Master ACLS, um ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse mit datenbasierten Fähigkeiten zu verbinden. Eine wichtige Rolle bei ihrer Entscheidung spielte auch die Flexibilität des Studiums und die Möglichkeit, einen individuellen Studienplan zu erstellen, denn Lirui ist auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Heute arbeitet sie als Data Solution Engineer am Unispital Zürich. Das Wichtigste, was sie aus dem Studium mit in die Arbeitswelt genommen hat? «Die praktische Anwendung von Wissen. Das hat mir einen nahtlosen Übergang in meine berufliche Rolle ermöglicht und mich mit der Flexibilität ausgestattet, die nötig ist, um neue Technologien in der sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt schnell zu erfassen und umzusetzen.»

Vom Bierbrauer zum Data Scientist

«Typisch untypisch» für den Master-Studiengang ACLS ist zum Beispiel der Werdegang von David de la Gala. Nach einer Ausbildung als Bierbrauer hat er zunächst ein Studium in Brau- und Getränketechnologie abgeschlossen. Im Fach «Excel für Brauingenieure» entdeckte er sein Interesse für Daten. Da passte der Master-Studiengang ACLS bestens dazu. «Dieses Programm hat mir einen Horizont weit über Bierkrüge hinaus eröffnet – mit spannenden Einblicken in die Welt der Daten, ihrer Visualisierung, Modellierung und der faszinierenden Anwendung künstlicher Intelligenz.» In seiner Masterarbeit hat David sich der Optimierung komplexer Herstellungsprozesse gewidmet, mit dem Ziel, dass Maschinen ihre Produktionsaufgaben so erledigen, dass sie maximal effizient bearbeitet werden können. Heute nutzt David sein breites Wissen aus dem Lebensmittelbereich und der IT als technischer Projektleiter bei Unilever.

Von der Biotechnologin zur Digital-Twin-Pionierin

Muriel Zumbihl hat an der ZHAW in Wädenswil bereits ihr Bachelor-Studium absolviert. Als gelernte Chemie- und Pharmatechnologin fiel ihre Wahl auf ein Studium in Biotechnologie. «Während des Bachelors habe ich dann gemerkt, dass mich Daten, Programmieren und Mathematik faszinieren.» Beim Besuch eines Master-Infoanlasses überzeugte sie die Präsentation des Master-Studiengang ACLS. In ihrer Masterarbeit hat sie den «digitalen Zwilling» (also eine virtuelle Kopie) eines Bioreaktors programmiert. Durch Simulation der im Reaktor ablaufenden Prozesse kann z.B. vorhergesagt werden, wann der Bioreaktor mehr Zucker benötigt. Mit ihrer Forschung und ihrer Masterarbeit hat Muriel die Grundlagen geschaffen, die für die Digitalisierung von Bioreaktoren notwendig sind. Dies hilft nicht nur, optimale Wachstumsbedingungen für Zellen zu schaffen, sondern senkt auch die Produktionskosten und minimiert menschliche Eingriffe während der Bioprozesse.

Umweltingenieur oder Data Scientist? Nein, beides!

Auch Adrian Rutzer kannte die ZHAW bereits aus dem Bachelorstudium: Er hat in Wädenswil Umweltingenieurwesen studiert. Nach einem Praktikum beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL kam er für den Master wieder zurück: «Mein ausgeprägtes Interesse an Umweltfragen, vor allem an Landwirtschaft und Nachhaltigkeit, sowie die Erkenntnis, welche Bedeutung Daten bzw. deren effektive Kommunikation haben können, haben mich dazu motiviert, den Master-Studiengang ACLS zu wählen.» In seiner Masterarbeit entwickelte er eine datengetriebene Echtzeit-Entscheidungshilfe, die Schweizer Landwirtschaftsbetrieben dabei hilft, Wasser im Nutzpflanzen-Anbau effizienter zu nutzen. Heute arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Agrarökologie in Aarau. Dort beschäftigt er sich mit der Entwicklung, Anwendung und Umsetzung von Modellen und Tools für die Nachhaltigkeitsmessung und Klimabilanzierung.

Der Masterstudiengang MSc Applied Computational Life Sciences (ACLS) auf einen Blick:

Dauer: 3 Semester in Vollzeit, Teilzeit möglich (90 ECTS)

Unterrichtssprache: Englisch

Aufnahmebedingung: Bachelorabschluss Fachhochschule, Universität oder ETH

Studienbeginn: Herbst- oder Frühlingssemester

Anmeldeschluss für den Studienstart im Herbst 2024 ist der 30. April 2024

Interessiert? Weiterführende Informationen gibt es hier: www.zhaw.ch/icls/master

master.lsfm@zhaw.ch



Oder nehmen Sie an unserem Online-Infoevent am 3. April teil.

