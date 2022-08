bild: filmcoopi

Neue Streaming-Tipps von Filmcoopi

Filmcoopi feiert dieses Jahr den 50. Geburtstag! Seit 1972 bringen wir künstlerisch wertvolle Filme aus aller Welt in die Schweizer Kinosäle – und zu euch ins Wohnzimmer. Hier sind unsere Streaming-Tipps für diesen Herbst:

Everything everywhere all at once

Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang geht im Chaos ihres Alltags unter. Der Besuch ihres Vaters überfordert sie, die Wünsche der Kunden bringen sie an ihre Grenzen und die anstehende Steuererklärung wächst ihr über den Kopf. Während sie mit ihrer Familie im Schlepptau bei der Steuerprüferin vorspricht, wird ihr Universum plötzlich durcheinandergewirbelt – und zwar wortwörtlich: Raum und Zeit lösen sich auf, Evelyn findet sich in diversen Parallelwelten wieder, kann auf die Fähigkeiten anderer Versionen ihrer selbst zugreifen. Und das muss sie auch, denn man hat sie mit einer grossen Aufgabe betraut: Die Welt vor dem unbekannten Bösen zu retten. Eine höchst vergnügliche Verschmelzung von kreativem Irrwitz, schwarzem Humor, überbordender Ästhetik und tiefgründigen, existenziellen Fragen.



Loving Highsmith

Die Liebe und ihr prägender Einfluss auf die Identität sind der heimliche Nährboden für die Werke von Patricia Highsmith. Neben komplexen psychologischen Kriminalromanen wie «The Talented Mr Ripley» schrieb die weltbekannte Autorin mit «The Price of Salt/Carol» Literaturgeschichte: Zum ersten Mal endete eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen nicht in einem Desaster. Über ihr eigenes bewegtes Liebesleben schrieb sie nur in ihren Tagebüchern, die nach ihrem Tod in einem Wäscheschrank entdeckt wurden. Regisseurin Eva Vitija hatte Einblick in diese Schriften, sprach mit Ex-Freundinnen und Verwandten. Entstanden ist eine faszinierende Liebesbiografie, die ins Land der Obsessionen, der doppelten Identität, der Geheimnisse und Sehnsüchte von Patricia Highsmith führt: Ein Film, der ein neues, zuweilen romantisches und poetisches Licht auf die schillernde Autorin wirft.



Tre piani

Wie wird sich eine Frau verhalten, deren Mann sie zwingt, zwischen ihm und ihrem Sohn zu wählen? Ist es möglich, dass es für ein Kind besser ist, mit seinen Eltern zu brechen? Was verbergen unsere Nachbarn hinter verschlossenen Türen? Um solche Fragen kreist das neuste Werk des italienischen Kultregisseurs Nanni Moretti («Mia Madre», «La Stanza del Figlio»), das auf einem Roman des israelischen Autors Eshkol Nevo basiert – ein bewegender Film, der nachhallt.



Tout s’est bien passé

Ein Anruf reisst Emmanuèle aus ihrem Alltag: Ihr Vater André liegt in einer Klinik, der vitale, unternehmungslustige Mann hatte einen Schlaganfall. Als sich zeigt, dass André dauerhaft auf Hilfe angewiesen sein wird, mag er sich nicht damit abfinden. Er bittet seine Tochter, ihn dabei zu unterstützen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Der französische Regisseur François Ozon hat mittlerweile mehr als 20 Filme ins Kino gebracht. Wie jeder seiner Filme bisher ist auch «Tout s’est bien passé» etwas völlig Neues – und gleichzeitig ein unverkennbarer Ozon. Ein intensiver Film über eine Tochter-Vater-Beziehung, das Recht auf Selbstbestimmung – und eine grossartige Hommage an das Leben.



Les Olympiades

Paris, die Stadt der Liebe. Hier leben Émilie, Nora, Amber und Camille, drei junge Frauen und ein junger Mann, zwischen Sehnsüchten, Abenteuern und Dramen. Ihre Wege kreuzen sich im 13. Arrondissement – eigentlich sind sie nur befreundet, manchmal verliebt, oft beides. In betörenden Schwarz-Weiss-Bildern fängt Jacques Audiard das Innenleben einer jungen Bohème-Generation in der multikulturellen Hauptstadt Frankreichs ein. Sein Liebesreigen über eine moderne Gesellschaft geprägt von Dating Apps und Sex im Internet trifft genau den Puls der Zeit.



