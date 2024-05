Promotion

Das Hive Air ist «ready for boarding»: Ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen

Ein Blick hinter die Kulissen des elektronischen Outdoor-Festivals, das mit einem erstklassigen Line-up, spektakulärem Bühnenbild und Deko sowie einem breiten Angebot an Unterhaltung begeistert

Das Hive Air-Festival steht kurz bevor und verspricht, das Festivalgelände in Wohlen (AG) am 1. Juni 2024 in einen wahren Hotspot für alle Technoiden und Electronica-Fans in der Schweiz und im benachbarten Ausland zu verwandeln. Doch was macht dieses Festival so besonders? Wir haben uns mit den kreativen Köpfen hinter dem Event zusammengesetzt, um einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen und herauszufinden, was die 25'000 Besucherinnen und Besucher dieses Jahr erwartet.

Festivalleiter Anatol Gschwind (45) und Robin Brühlmann (43) bild: hive air

Die elektronische Musikszene in ihrer ganzen Pracht

Das Herzstück des Hive Air ist zweifellos das erstklassige Line-up elektronischer Musik, das von lokalen Artists bis hin zu internationalen Superstars reicht. «Wir sind stolz darauf, eine breite Palette von aktuellen Talenten aus der elektronischen Musikszene präsentieren zu können», erklärt Festivalleiter Robin Brühlmann. «Von treibendem Techno bis hin zu experimentellem House – wir haben für jeden Geschmack etwas dabei.»

Hier geht's zum Line-Up

Hier die Spotify-Playlist zum Warmup

Spektakuläre Hauptbühne und liebevolle Deko

Die Liebe zum Detail zeigt sich nicht nur in der Musik, sondern auch in der spektakulären Hauptbühne und liebevoll gestalteten Deko. Von atemberaubenden Lichtinstallationen bis hin zu Stelzenläufern und Feuerkünstlern – hier wird visuelle Ästhetik und Festivalerlebnis auch neben den Boxen großgeschrieben. Zusätzlich zu den Unterhaltungsangeboten haben die Festivalorganisatoren in diesem Jahr auch die Annehmlichkeiten für die Besucher verbessert. Das ÖV-Angebot wurde optimiert und eine zusätzliche, dedizierte Uber- und Taxilinie sorgt für eine reibungslose An- und Abreise, während zusätzliche sanitäre Anlagen sicherstellen, dass niemand lange anstehen muss.

Die Hauptbühne wird mit 28-Meter hohen LED-Screens spektakulärer denn je bild: Hive Air

Internationale Köstlichkeiten und lokale Spezialitäten

Und auch kulinarisch wird den Besuchern einiges geboten. Das breite Foodangebot reicht von internationalen Köstlichkeiten bis hin zu lokalen Spezialitäten und sorgt dafür, dass auch anspruchsvolle Gaumen auf ihre Kosten kommen. «Wir haben sorgfältig ausgewählt, welche Foodtrucks und Stände auf unserem Festival vertreten sein werden, um sicherzustellen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist», betont Festivalleiter Anatol Gschwind.

Sei dabei und erlebe das Hive Air hautnah!

Die Zeit bis zum Hive Air läuft langsam ab, und die Tickets werden knapp. Wer dieses einmalige Erlebnis nicht verpassen möchte, sollte sich beeilen und sich sein Ticket sichern. «Wir versprechen euch einen Tag voller unvergesslicher Momente, erstklassiger Musik und ganz viel Spass», versichert Brühlmann. «Also, worauf wartest du noch? Komm vorbei und lass uns die Festival-Saison 2024 gemeinsam einläuten!»

Tickets

Ab CHF 94.50 sind die Tickets hier oder beim Ticketcorner erhältlich.

Über das Hive Air

Das Hive Air ist seit 2021 ein bedeutender Eckpfeiler der Schweizer Festivalkultur und hat sich zum Ziel gesetzt, ebendiese Festivalkultur mit einem rein elektronischen Sommerfestival noch etwas bunter zu machen. Mit einem exzellenten Programm und kreativer, lebendiger Atmosphäre hat sich das Festival rasch als absolutes Must im Kalender der Technoiden und Electronica-Fans etabliert und zieht jährlich bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Veranstaltet wird das Hive Air vom Zürcher Hive Club, Homebase und Treiber der elektronischen Musikszene und der Clubkultur der Stadt Zürich.

So wars im 2023: