bild: unilever

Promotion

Feine italienische Nudelpfanne – einfach gemacht!

Pastaliebhaber aufgepasst, hier wartet ein einfaches und feines Rezept zum Nachkochen: die italienische Nudelpfanne ist in nur 15 Minuten zubereitet und bietet mit den richtigen Zutaten garantiert das gewisse Etwas.

Zutaten:

250 g Penne (oder andere Teigwaren)

1 gelbe Peperoni

200 g Zucchetti

2 EL Olivenöl

1 Packung stückige Tomaten

2 TL KNORR 100% natürliche Zutaten Gemüse Bouillon Pulver

1 TL getrockneter Majoran Pfeffer

100 g tiefgekühlte Bohnen

Zubereitung

Teigwaren nach Packungsangabe zubereiten. In der Zwischenzeit Peperoni waschen, entkernen und in Stücke schneiden. Zucchetti waschen und in Scheiben schneiden. Peperoni und Zucchetti in einer Bratpfanne im heissen Olivenöl anbraten. Tomaten, Knorr Gemüse Bouillon und Majoran zufügen und unter Rühren aufkochen lassen. Mit Pfeffer abschmecken. Bohnen zufügen und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten kochen. Gelegentlich umrühren. Penne unter das Gemüse mischen und servieren.