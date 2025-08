EAZ am ZKB Konzertzug 2024 bild: zkb

Promotion

Erlebe Bligg, Gigi und Alay live im 9. ZKB Konzertzug!

Der ZKB Konzertzug rollt wieder! Gewinne dein exklusives Ticket und erlebe Bligg, Gigi und Alay hautnah in einem fahrenden Konzert.

Am 20. September ist es wieder so weit: Der ZKB Konzertzug verwandelt eine S-Bahn in eine rollende Bühne und bringt Schweizer Musik direkt zu den Fans. Dieses Jahr sorgen Mundart-Star Bligg, die Bündner Rapperin Gigi und die Zürcher DJ und Producerin ALAY für ein unvergessliches Erlebnis.

bild: zkb

Seit 2015 begeistert der ZKB Konzertzug mit seiner einzigartigen Atmosphäre. Auf einer dreistündigen Extrafahrt durch den Kanton Zürich erleben die Gäste exklusive Live-Performances von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern hautnah. Die Nähe zu den Acts, die intime Stimmung und die Möglichkeit, sich Autogramme oder Selfies zu sichern, machen den Konzertzug zu einem Highlight des Jahres.

Ein Erlebnis, das verbindet

Die Gäste werden in drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils alle drei Acts erleben können. Die Künstler spielen für jede Gruppe ein 35-minütiges Set. Snacks, Drinks und die lockere Atmosphäre sorgen für ein Festival-Feeling auf den Schienen.

bild: zkb

Auch die Künstlerinnen und Künstler schätzen das Format: „Gerade als etablierter Künstler kommst du nicht mehr so schnell so nah ans Publikum ran“, sagte Bligg nach seinem ersten Auftritt im Konzertzug. Dieses Jahr kehrt er bereits zum dritten Mal zurück. Gigi, bekannt aus „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“, und Alay, die mit ihrer Single „Find Me“ für Aufsehen sorgt, ergänzen das Line-up perfekt.

bild: zkb

Jetzt Tickets gewinnen!

Die Zürcher Kantonalbank verlost 120 x 2 exklusive VIP-Tickets für den 9. ZKB Konzertzug. Gewinne zwei Plätze für dich und deine Begleitperson und sei Teil dieses einzigartigen Events. Die Teilnahme ist einfach, fülle hier das Formular aus. Mit etwas Glück bist du am 20. September dabei!

Ein Engagement für Jugendliche und junge Erwachsene

Der ZKB Konzertzug ist Teil des langjährigen Engagements der Zürcher Kantonalbank für das ZVV-Nachtnetz. Seit 2002 ist die Bank Hauptsponsorin und sorgt dafür, dass Nachtschwärmer sicher nach Hause kommen. Jugendliche und junge Erwachsene mit einem ZKB Banking Young-Paket fahren freitags und samstags ab 19 Uhr kostenlos im gesamten ZVV-Netz.

Erlebe die Magie des 9. ZKB Konzertzugs und sei dabei, wenn Bligg, Gigi und Alay die S-Bahn in einen fahrenden Club verwandeln. Jetzt mitmachen und Tickets sichern!