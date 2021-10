Promotion

Hinter den Kulissen von Hotellerie und Gastronomie

Entdecke vom 18. bis 20. Oktober und vom 1. bis 3. November die spannenden Berufe der Hotellerie und Gastronomie und finde gleich selbst heraus, was dir am besten gefällt.

Die Hotellerie und Gastronomie ist eine der dynamischsten und vielfältigsten Branche der Welt. In der Küche, im Gästebereich eines Restaurants oder an der Rezeption eines Hotels gleicht kein Tag dem anderen. Und doch haben all diese Bereiche etwas gemeinsam: Am Ende geht es darum, Menschen zu überraschen und dafür zu sorgen, ihnen unvergessliche Momente zu bereiten, an die sie sich lange zurückerinnern werden.

Die einen Gäste kommen, um mit lieben Freundinnen und Freunden zu essen oder einen besonderen Anlass zu feiern. Die anderen, um den Alltag hinter sich zu lassen, abzuschalten und sich ein Verwöhnprogramm zu gönnen. Ein Job in der Hotellerie und Gastronomie ist deshalb viel mehr als nur eine Dienstleistung. Es geht um die Erfüllung von kleinen und grossen Träumen.

Eine Karriere, viele Möglichkeiten

In der Hotellerie und Gastronomie gibt es mehr als ein Dutzend verschiedener Berufe, die unterschiedlichste Ausbildungslevels voraussetzen. Vom ungelernten Quereinsteiger bis zur Hochschulabsolventin finden hier alle Platz.

Die Karriereleiter ist schnell erklimmbar. Mit viel Herzblut, Engagement und unternehmerischem Denken, wirst du am Ende dein:e eigene:r Chef:in oder innerhalb eines Unternehmens mehrere Teams leiten. In kaum einer anderen Branche ist die Karrierelaufbahn greifbarer als in der Hotellerie und Gastronomie. Das beweisen unzählige Erfolgsgeschichten aus allen Bereichen – mit Willenskraft und Fleiss ist alles möglich. Nicht umsonst kennt man den Spruch: «Vom Tellerwäscher zum Millionär.»

Also, willst auch du deine Zukunft rocken und deinen Platz in dieser Welt finden? Dann wähle einen Beruf, bei dem du dich wohl fühlst und der dir Freude und Spass macht.

Sei mit Leidenschaft dabei Vom 18. bis 20. Oktober und vom 1. bis 3. November kannst du einen Blick hinter die Kulissen der Hotellerie und Gastronomie werfen. Rund 200 der führenden Hotels und Restaurants des Landes öffnen dir dafür ihre Türen und stellen sich all deinen Fragen. Nutze diese Chance und lerne die spannendsten Berufe der Branche kennen: Von der Leidenschaft des Küchenchef:in und seinen Kreationen über die Perfektion des Restaurantfachmann:frau bis hin zum immer gut gelaunten Rezeptionist:in. Aber Achtung: Die Plätze sind beschränkt, deshalb klick jetzt lieber schnell auf den unteren Button und melde dich beim Event des Lehrbetriebes deiner Wahl an!

Zum Projekt

«rockyourfuture.ch» ist eine Plattform, die von den Branchenverbänden GastroSuisse und HotellerieSuisse initiiert wurde. Dort findest du alle Infos zu aktuellen Events, spannenden Lehrbetrieben und möglichen Berufen für dich. Ausserdem hast du dort die Möglichkeit, mit Auszubildenden, Mitarbeitenden oder Führungskräften ins Gespräch zu kommen und die Hotellerie und Gastronomie-Welt hautnah selbst kennenzulernen.

Mit finanzieller Unterstützung vom SBFI