Neue Staffel «True Detective: Night Country» hebt das Crime-Genre auf ein neues Level

Die preisgekrönte Serie «True Detective» kehrt mit einer vierten Staffel zurück, um die Zuschauer:innen erneut in den Bann düsterer Mysterien zu ziehen. «True Detective: Night Country» entführt in die eisige Einsamkeit von Ennis, Alaska, wo die lange Winternacht mehr als nur Kälte mit sich bringt.

Jede Staffel «True Detective» ist eine fesselnde und eigenständige Geschichte mit einem einzigartigen Ensemble hochtalentierter Schauspieler und einer unvergleichlichen Atmosphäre. Bereits die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson setzte Massstäbe im Crime-Genre. Die neue Staffel mit Jodie Foster, knüpft an diesen Erfolg an und verspricht Spannung pur.

Die vorangegangenen Geschichten führten uns von den Sümpfen Louisianas über die Grossstadt Los Angeles bis hin zum Ozark-Plateau in Arkansas. Jetzt nimmt uns «True Detective: Night Country» mit in die eiskalte Abgeschiedenheit Alaskas. Acht Männer verschwinden spurlos aus der arktischen Forschungsstation Tsalal, und es liegt an den Detectives Liz Danvers, meisterhaft dargestellt von der Oscar-Gewinnerin Jodie Foster, und ihrer Partnerin Evangeline Navarro, gespielt von der aufstrebenden Kali Reis, das Geheimnis zu lösen.

Die Geschichte bietet nicht nur eine fesselnde Handlung, sondern auch eine emotionale Achterbahnfahrt, wenn die Ermittler:innen die düsteren Wahrheiten unter dem ewigen Eis aufdecken und dabei mit den Abgründen ihrer eigenen Seelen konfrontiert werden. Die eisige Kälte Alaskas bringt auch in den Herzen der Detektive: innen eine bedrohliche Dunkelheit hervor.

«True Detective: Night Country» ist ab 15. Januar 2024 exklusiv auf Sky Show verfügbar.

Sky Show zeigt exklusiv herausragende Serien sowie die grossen Blockbuster Filme. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen beliebten Serien wie «Game of Thrones», «Chernobyl» und «Succession» gibt es exklusive Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie «And Just Like That…», «The Last Of Us» und «True Detective» zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Show aussergewöhnliche Serien wie «Mayfair Witches» und «Poker Face», Sky Originals aus Deutschland, Italien und Grossbritannien, wie «Das Boot», «Babylon Berlin», «A Discovery of Witches» oder «Gangs of London» sowie ausgewählte Doku-Produktionen wie «Wirecard».