Faltenfrei: Die Wahrheit über Sonnenschutz, Pflegeprodukte und Injektionen

Ab dem 25. Lebensjahr beginnt die Haut zu altern und Falten zu bilden. Doch die Frage lautet: Sind teure Cremes wirklich effektiv, oder welche Alternativen zur Behandlung stehen zur Verfügung? Wir geben Aufschluss.

Schon mit 25 Jahren setzt der Alterungsprozess der Haut ein, eine natürliche Entwicklung, der niemand entkommen kann. Auch wenn Falten einem Gesicht Charakter verleihen, streben viele Menschen danach, dem Alterungsprozess zu entkommen. Dr. Michel Dosch (35), Chirurg bei Hair & Skin in Lausanne, betont: «Durch ausreichend Wasserzufuhr, optimale Hautfeuchtigkeitspflege und den Schutz vor Sonneneinstrahlung können bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen werden.»

Die Sonne erweist sich tatsächlich als einer der grössten Gegner unserer Haut. «Sonnencreme kann leider nur begrenzt dem Alterungsprozess entgegenwirken. Mehr Sonneneinstrahlung bedeutet mehr Falten.» Dies gilt nicht nur am Strand, sondern gerade in den Bergen sind die UV-Strahlen besonders schädlich. Wer also beim Skifahren oder Snowboarden eine Pause auf der Terrasse einlegt, sollte darauf achten, sein Gesicht vor der Sonne zu schützen. Zusätzlich trägt auch ein ungesunder Lebensstil, wie etwa Stress, Rauchen, Drogen oder übermässiger Alkoholkonsum, zur Entstehung von Falten bei.

Experte Michel Dosch (35) ist Chirurg bei Hair & Skin in Lausanne. Nach dem Erhalt seines Facharzttitels in Chirurgie (FMH) im Jahr 2022 arbeitete er in den Universitätsspitälern Bern (Inselspital) und Genf (HUG). Aktuell nutzt er sein Fachwissen, um den Patienten von Hair & Skin die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Als Doktor der Grundlagenwissenschaften und Spezialist für Immunreaktionen trägt er auch zur Forschung und Einführung neuer Therapien in der ästhetischen Medizin bei.

Faltenlos mit Hyaluron

Der Kampf gegen Falten ist ein lukratives Geschäft. Überpreiste Cremes gibt es im Überfluss, die glatte Haut und ein jugendliches Erscheinungsbild versprechen. Handelt es sich dabei um reine Geldmacherei oder können diese vermeintlichen Wundermittel tatsächlich Wirkung zeigen? «Es gibt Cremes, die wirksam sind und einen gewissen Effekt haben», erklärt Dr. Dosch. «Aber selbst die teuerste Creme der Welt kann Falten nicht gänzlich verschwinden lassen.»

Als Geheimwaffe im Kampf gegen Hautalterung wird Hyaluron hochgelobt. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? «Hyaluronsäure wird vom Körper selbst produziert und ist ein Bestandteil unseres Bindegewebes», erläutert Dosch. Bereits ab Mitte 20 nimmt die natürliche Hyaluronsäureproduktion in unserem Bindegewebe ab. Die Konsequenz? Kleine Fältchen können sich zu tieferen Falten entwickeln. «Wenn wir also Hyaluronsäure unter die Haut spritzen, führt das zu einem aufpolsternden Effekt. Die Haut wirkt jünger und frischer.»

Die Lösung gegen Falten

Nicht alle Falten sind gleich. Dynamische Falten entstehen durch die Bewegung von Haut und Muskeln. Wenn sich der Muskel entspannt, glättet sich die Falte wieder. Doch je länger sie besteht, desto tiefer kann sie sich in die Haut eingraben und zu statischen Falten entwickeln. Dr. Dosch merkt an: «Diese Falten sind auch im entspannten Zustand sichtbar.»

Zusätzlich zu Hyaluron-Fillern bietet Hair & Skin auch Faltenbehandlungen an. Der Arzt erläutert:. «Dabei werden Muskelrelaxanzien injiziert, die für die Entspannung der Muskeln sorgen und somit die darüberliegende Haut glätten.» Beeinflusst dies nicht die Mimik im Gesicht? «Nein», sagt Dr. Dosch. «Bei korrekter Dosierung wird der Muskel nicht gelähmt, sondern entspannt. Wir gehen dabei feinfühlig und diskret vor, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen.»

Medical Needling: Der neue Anti-Aging-Trend

Der Begriff Medical Needling mag auf den ersten Blick schmerzhaft erscheinen, aber dieser Hollywood-Trend gilt als ultimative Anti-Aging-Behandlung. Der Chirurg erklärt: «Feine, mikroskopische Nadeln gleiten sanft über die Haut und erzeugen winzige Mikroverletzungen in der obersten Hautschicht.» Der Körper reagiert darauf mit der Aktivierung des natürlichen Heilungsprozesses. «Dies führt zur Produktion von neuem Kollagen und Elastin, die für die Festigkeit und Elastizität der Haut verantwortlich sind.» Im Laufe der Zeit resultiert dies in strafferer und glatterer Haut. «Diese Behandlung ist auch äusserst effektiv bei der Reduzierung von Aknenarben, Fältchen und Pigmentflecken.»