Diese 7 Serien-Drehorte sind eine Reise wert



Abenteuer- und Fantasy-Serien sind aus dem Alltag vieler kaum mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass sie auch bei der Wahl des Reiseziels zunehmend eine Rolle spielen. Laut einer Umfrage von Reiseanbieter ebookers lassen sich auch in der Schweiz immer mehr Menschen bei der Reiseplanung von ihrer Lieblingsserie beeinflussen.

Neben einigen weithin bekannten Kult-Kulissen gibt es auch viele Geheimtipps zu entdecken. Wir zeigen dir, an welche Drehorte sich eine Reise besonders lohnt.

Island: Insel der Elfen und Trollen

Die Insel im Nordatlantik hat in der vergangenen Jahren einige der erfolgreichsten Fantasy-Serien beherbergt und zählt auch sonst seit Jahren zu den boomenden Trend-Destinationen. Aus gutem Grund: Die Insel der Feen und Trolle ist reich an sagenhafter Natur. Zu den unvergesslichen Orten zählt etwa die Halbinsel Snaefellsnes. Die imposanten Fjorde im Westen der Insel begeistern genauso wie die wilde Ostküste. Der üppig grüne Süden, Gletscher, Vulkane, Orcas: Wer atemberaubende Natur mag, wird Island lieben.

Näher kann man der isländischen Natur kaum kommen: Luxus, grandiose Architektur und ein Spa der Extra-Klasse inmitten der hinreissenden Natur sorgen für einen traumhaften Aufenthalt

ION Adventure Hotel

Neuseeland: Magische Stimmung für Naturliebhaber

Neuseeland wurde als Kulisse so manches Fantasy-Epos zu einem Sehnsuchtsort. Gleich mehrere Schauplätze auf der Nord- und Südinsel dienen als spektakuläre Kulisse, sowohl für Ferienfotos als auch für Blockbuster. Etwa die atemberaubenden Landschaften des Fiordland-Nationalparks, der zu den wichtigsten Naturschätzen Neuseelands gehört und zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Die magische Stimmung im Kaitoke Regional Park unweit von Wellington zieht ebenfalls nicht nur Regisseure, sondern auch Touristen in ihren Bann.

Neuseeland punktet mit seiner Landschaft – und auch die luxuriöse Azur Lodge setzt voll auf diese Karte. Neun freistehende Villen bieten viel Platz und einen grossartigen Ausblick auf den Lake Wakatipu und die Bergkette mit dem vielversprechenden Namen «The Remarkables».

AZUR Luxury Lodge

New York: Immer wieder Neues entdecken

Eigentlich braucht man keinen speziellen Grund, um nach New York zu reisen. Die Stadt am Hudson River benötigt für ihren Status als Touristenmagnet wahrlich keine grossen Serien als Werbebotschafter. Doch dank dem nie endenden Strom an neuen Serien und Filmen aus Big Apple entdeckt man auch als eingefleischter Fan der Stadt immer wieder neue Ecken und Hotspots: Denn neben vielen alten Bekannten wie dem Central Park, dem Flat Iron Building oder dem Rockefeller Center gibt es auch spannende Hotels wie das 11 Howard, innovative Museen wie das Fotografiska oder der Skulpturenpark Storm King im Hudson Valley zu bestaunen. Sowohl im Film als auch «in real life».

Dezenter Luxus und zurückhaltendes skandinavisches Design machen das 11 Howard mitten im quirligen Soho zu einem äusserst angenehmen Rückzugsort, um nach intensiven Stunden im Big Apple die Batterien aufzuladen.

11 Howard

Grossbritannien: Geschichtsträchtiger Charme

Auch so manche – gerne historisch angesiedelte – Serie aus dem Vereinigten Königreich verströmt ganz schön viel britischen Charme und Lifestyle. Da kann man schon mal Lust auf einen Trip nach UK bekommen, um ein wenig dem Brit Chic beim High Tea zu frönen. Obwohl viele Serien vornehmlich in der englischen Hauptstadt London angesiedelt sind, gibt es auch ausserhalb der Metropole viele schöne Orte zu entdecken: Etwa die geschichtsträchtige Stadt Bath, die für ihre gut erhaltene Regency-Architektur und ihr umfangreiches Wellness-Angebot bekannt ist. Daneben bieten viele weitere prunkvolle Säle, Paläste und Schlösser eine stilechte Reise in die britische Vergangenheit.

Wer sich schon lange wie eine britische Lady oder ein Lord fühlen wollte, ist in der Grosvenor Villa in Bath genau richtig: In dieser Gregorianischen Villa triffst du auf stilechten englischen Lifestyle: Vom Rosengarten über die Chinztvorhänge bis hin zu den Namen der charmanten Zimmer.

Grosvenor Villa

Paris: Modische Hot-Spots und Romantik

Paris gilt immer noch als die Mode-Metropole schlechthin. Kein Wunder also, dass sie auch in so mancher Serie eine – meist sehr stilvolle – Hauptrolle spielt, in deren Strassen und Gassen es zahlreiche glamouröse und trendige Orte zu entdecken gibt. Für alle Paris-Neulinge zeigen viele Serien die Stadt an der Seine mit genau jenem klischeehaften Charme, der für viele den Reiz dieser Stadt ausmacht. Für jene, die Paris bereits gut kennen und die deshalb auf einen Besuch von Louvre und Eiffelturm verzichten können, bieten Serien jede Menge Extra-Inspiration. Etwa die Rue de l'Abreuvoir als «schönste Strasse in Paris», innovative Museen wie das «Atelier des Lumières» oder das «Café de l’Homme» mit einen spektakulären Blick auf den Eiffelturm.

Ein wahres Bijou inmitten des 8. Arrondissement mit Wahnsinns-Blick auf den Eiffelturm, das ganz der literarischen Zunft gewidmet ist und durch viel Liebe zum Detail besticht. Gefrühstückt wird stilecht in der hauseigenen Bibliothek.

Le Pavillon des Lettre

Korea: Viel Geschichte trifft auf Moderne

Für viele ist Südkorea sowohl als Reiseziel als auch als Ursprungsland für spannende TV-Unterhaltung neu auf der Landkarte. Höchste Zeit also, das spannende ostasiatische Land etwas besser kennenzulernen. Duftende Zedernwälder, malerische Bergkulissen, erhabene Tempel und quirlige Metropolen: Südkorea hat für jeden etwas zu bieten. Auch die Küche lohnt einen Abstecher: Ob Korean BBQ, Bibimbap oder Bulgogi – die koreanische Küche ist inzwischen auch hierzulande beliebt. Wer sich für Geschichte interessiert, ist in Korea ebenfalls gut aufgehoben: Der Haenisa-Tempel beherbergt eine beeindruckende Sammlung buddhistischer Schriftplatten und bei einem Besuch im Seodaemun-Gefängnis oder in der DMZ gibt es viel zu lernen – falls man die Nervenstärke dafür mitbringt.

Wahrlich filmreif nächtigen kann man in Seoul im L'Escape Hotel. Inmitten von viel Pomp, Plüsch und Boudoir-Elementen fühlt man sich ins Paris des 19. Jahrhunderts zurückversetzt. Das einzigartige Interieur ist nicht nur äusserts instagrammable, sondern sorgt mit Afternoon Tea und prunkvollen Blumen-Arrangements auch für luxuriöse Stunden in einer anderen Welt.

L'Escape Hotel

Atlanta: Südstaatenflair und Mega-City

Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia bietet Besuchern neben viel Südstaatenflair und Geschichtsträchtigem auch moderne Attraktionen wie den Centennial Olympic Park oder die World of Coca Cola. Im Osten der Stadt befindet sich der Stone Mountain Park, der neben einer idyllischen Wald- und Seenlandschaft auch einen spektakulären Granit-Monolithen beherbergt, den man auch in der einen oder anderen Mystery- oder SciFi-Serie zu sehen bekommt.

Hier gibt's jede Menge Südstaatenflair: Das Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert beherbergt gerade mal sechs liebevoll restaurierte Suiten, in denen kein Wunsch offen bleibt.

Stonehurst Place Bed an Breakfast

