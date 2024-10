bild: atupri

Das HMO-Modell. Die unterschätzte Grundversicherung.

Steigende Prämien, neue Angebote, viele Anbieter. Spätestens im Herbst jedes Jahres wird die Frage aktuell, welche Krankenkasse und vor allem welches Modell am besten für uns geeignet ist.

HMO – was war das noch mal?

Unter den verschiedenen Alternativen für eine Grundversicherung ist das HMO-Modell immer noch fast ein Geheimtipp. Ob es am Namenskürzel liegt? HMO steht für Health Maintenance Organization – eine Gruppenpraxis oder ein Ärztenetz, welche bzw. welches man als ersten Ansprechpartner wählt. Anders als z. B. beim Hausarztmodell wählt man also nicht einen Arzt oder eine Ärztin des Vertrauens, sondern sucht im Krankheitsfall zuerst die gewählte HMO-Praxis auf. Dort arbeiten nebst Hausärztinnen und Hausärzten auch Therapeutinnen bzw. Therapeuten und Fachärztinnen und -ärzte verschiedenster Disziplinen zusammen. Abhängig von der Grösse der Praxis steht den Patientinnen und Patienten so ein umfassendes Spektrum medizinischer Leistungen zur Verfügung.

Ein Modell, viele Vorteile

Klar, wer in jedem Fall selbst einen Spezialisten wählen will, für den lohnt sich die freie Arztwahl nach wie vor. Wer aber einem selbst gewählten Netzwerk das eigene Vertrauen entgegenbringen mag, der profitiert von vielen Vorteilen des Modells.

Eine zentrale Ansprechperson:

Zum Beispiel erübrigt sich langes Suchen im Krankheitsfall. Der HMO-Arzt ist zentraler Ansprechpartner für alle Gesundheitsfragen und koordiniert die Behandlung – von Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Überweisungen an Spezialistinnen und Spezialisten. Auch hier gibt es Ausnahmen: Für Standarduntersuchungen wie die gynäkologische Vorsorge, Zahnbehandlungen oder jährliche Sehtests braucht es keine Überweisung durch das Gesundheitszentrum.

Alles an einem Ort:

Noch ein Vorteil: Jede Region hat ihre eigenen HMO-Praxen. So musst du nicht lange zum Arzt fahren und hast ein sehr breites Leistungsspektrum direkt vor deiner Haustür. Am besten fragst du einfach bei deiner Krankenkasse nach, welche Praxen es in deinem Wohngebiet gibt.

Tiefere Kosten:

Das für viele wahrscheinlich interessanteste Argument. Durch die effiziente medizinische Behandlung profitiert man von günstigeren Versicherungsprämien. Bis zu 25 % mehr Rabatt lässt sich im Vergleich zum Standardmodell erhalten.

Auch bei Gesundheitsversicherer Atupri ist man sich einig, dass das HMO-Modell einen Mehrwert für die Versicherten bietet. Man profitiert von einer umfassenden Betreuung nahe dem eigenen Wohnort und kann dabei erst noch sparen. Gerade jetzt, wo Prämien wieder heiss diskutiert werden, macht es deshalb Sinn, über einen Wechsel zum HMO-Modell nachzudenken. Wer Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, sich eine feste Ansprechperson wünscht und kurze Wege und eine effiziente Behandlung schätzt, für den kann das HMO-Modell die richtige Wahl sein.