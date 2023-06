Promotion

Festival da Jazz St. Moritz – go play it on the mountain

Bereits zum 16. Mal geht das Festival da Jazz St. Moritz über diverse Bühnen. Sei dabei und gewinne ein VIP-Package für zwei Personen fürs Konzert von Black Sea Dahu am prächtigen Lej da Staz mit Übernachtung im Waldhaus St. Moritz.

Schon seit 2008 feiert man im Oberengadin jeden Sommer das Festival da Jazz St. Moritz. Fast einen Monat lang geben sich die Stars der Szene praktisch die Klinke in die Hand: Norah Jones, Nigel Kennedy, Diana Krall, Herbie Hancock – alle waren sie schon da. Dabei hat das Festival da Jazz zwei besondere Trümpfe in der Hand: Im sagenumwobenen Dracula-Club spielen solche und viele weitere Stars vor nicht mehr als 200 Gästen. Künstlerinnen und Künstler, welche man sonst nur in grossen Hallen und Kongresszentren zu sehen bekommt, sind plötzlich zum Greifen nah. Das Festival zelebriert Jazz da, wo er hingehört. Im kleinen, früher vermutlich verrauchten Club.

Die Ruhe-Oase Lej da Staz wird einmal im Jahr zur lauschigen Festival-Location Bild: fotoSwiss st.moritz

Der zweite Trumpf – es scheint nichts als logisch – sind Konzerte unter freiem Himmel in der unschlagbar schönen Bergwelt rund um St. Moritz. Neben vielen anderen Schauplätzen sticht das jährliche Open-Air am Lej da Staz ins Auge. Hier spielten etwa schon Ludovico Einaudi, Angelique Kidjo oder James Morrison am Seeufer direkt vor dem Sonnenuntergang. Dieses Jahr geht die Ehre, die vielleicht schönste Bühne des Festivals zu bespielen, an niemand geringeren als die lokalen Heldinnen von Black Sea Dahu.

Black Sea Dahu bespielen den Sonnenuntergang am Lej da Staz bild: Paul Maerki

Am gleichen Tag zur frühen Morgenstunde: das James Gruntz Duo bild: Maximilian Lederer

Der Clou: Das Konzert am Stazersee (zu Fuss in 30 Minuten vom Bahnhof St. Moritz zu erreichen) ist kostenfrei zu besuchen. Oh yeah. Wer es noch eine Stufe exquisiter möchte: Wir verlosen 2 x 2 VIP Packages für das Konzert am Sonntag, dem 23. Juli 2023. Mit im Preis inbegriffen sind zwei exklusive Liegestühle fürs Konzert mit leckeren Picknick-Körben und nach dem Konzert eine Übernachtung im Hotel Waldhaus St. Moritz.

Natürlich lohnt sich auch abgesehen davon ein genauer Blick aufs diesjährige Programm. Vom guten alten Swing bis zu elektronisch versetztem Fusion-Jazz, freie Mitternachtskonzerte und ein gepflegter Mix aus Stars und Newcomern – alles im schönsten Hochtal der Schweiz.