bild: tino porzel

Promotion

Diskriminierung im Sport und wie es auch anders geht

Auch der Sport ist von Klischees geprägt: Dass es ganz grundsätzlich keine schwulen Fussballer gibt, sondern nur schwule Pässe, der Frauensport weniger attraktiv ist als der Männersport und echte Spitzenleistungen bedeuten, höher zu springen, schneller zu laufen und weiter zu werfen. Diese drei Menschen zeigen, dass es auch anders geht. Rugby-Spielerin Angela Stadelmann ist Laudatorin, Basketballer Marco Lehmann ist nominiert und Bruno Barth ist Mitglied der Jury der Swiss Diversity Awards 2021 am 04. September in Bern.

Dreck, Platzwunden und eine Lady

Angela Stadelmann spielt leidenschaftlich Rugby, für die Dangels in Luzern und in der Schweizer Nationalmannschaft.

«Mit Stolz trage ich Wimpern Extensions und ein hautenges Cocktailkleid zu meinem blauen Auge!»

Platzwunden und blaue Augen gehören zur Teamsportart mit dazu. Im Rugby fand das in Emmenbrücke im Kanton Luzern aufgewachsene Adoptivmädchen aus Kolumbien den Teamzusammenhalt, den die strahlende Powerfrau mit Lockenkopf ihr Leben lang vermisste. In der Ballettaufführung musste sie eine Hutzelmännchen spielen, das einen Baum trug, da der Wuschelkopf und die dunkle Haut nicht zur Eleganz einer Prima Ballerina passten.

«Als dunkelhäutiges Mädchen mit Wuschelkopf kannst du keine Primaballerina sein!»

Auch schulisch zweifelten die damaligen Lehrkräfte an ihr und attestierten der heutigen Pflegefachfrau HF an der Intensivstation des Kantonsspitals Luzern kaum Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss, Sie versuchte, sich einzufügen und konform zu sein, und musste schliesslich doch ausbrechen und explodieren, um ihre verschiedenen Seiten als Frau, als Schweizerin, als Kolumbianerin, als Haudegen und «Ruech», aber auch als Lady mit Eleganz, Stil und Charme zu vereinen.

Schwule Pässe sind was für andere

Profi-Basketballer Marco Lehmann (27) ist «nur» 1.87m gross, also «sehr en Chliine uf em Basketballfäld», wie er selbst sagt. Die Wendigkeit auf dem Feld ist ein riesen Vorteil, seine Hürde trug der gelernte Landschaftsarchitekt in seinem inneren. Lange hatte er Angst davor, zu seiner Homosexualität zu stehen: «Ich hatte im Basketball alles erreicht, war erfolgreich und doch verunsichert, haderte mit mir selbst», so Lehmann. Es gab keine Idole und diese Seite seiner Person blieb privat.

«Jeder Sportler und jede Sportlerin soll mit Selbstverständlichkeit zu seiner sexuellen Orientierung stehen können.»

Doch die Zeiten haben sich gewandelt und Marco Lehmann wird selbst zu jenem Idol für homosexuelle SportlerInnen, das er selbst vermisst hatte: «Sexuelle Orientierung sollte im Sport genauso wenig eine Rolle spielen wie die Augenfarbe oder die Schuhmarke an den Füssen. Jeder Teenager in einem Sportteam soll mit einer Selbstverständlichkeit zu seiner sexuellen Orientierung stehen können. Jeder muss die Möglichkeit haben, seiner Leidenschaft unabhängig davon, wen er liebt, nachzugehen.»

«Seit ich geoutet bin, spiele ich besser Basketball - ich bin ich, und das ist gut so!»

Marco Lehmann

Unsere Sportler*innen treten gegen sich selbst an

Bruno Barth ist CEO der Special Olympics. Diese haben nichts mit der Olympiade zu tun und genauso wenig mit den Paralymics. Es geht nicht etwa um Sportler*innen, die sich bester Gesundheit erfreuen und globale Rekorde aufstellen, genauso wenig um Menschen mit einer körperlichen Einschränkung, welche nicht an der Olympiade sondern an den Paralympics gleich im Anschluss antreten. Bruno Barth vertritt jene Sportler*innen, welche geistig beeinträchtigt sind und je nach Sportart ganz individuelle Herausforderungen haben.

«Für unsere Sportler ist es teilweise schon eine Leistung, wenn Sie es schaffen, sich an die einfachsten Regeln zu halten.»

2029 messen sich diese Sportler*innen an den World Games hier in der Schweiz. Diese werden zustande kommen, mit Unterstützung durch Sponsoren und Politiker, doch die Separierung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung von regulären Sportler*innen und dem Behindertensport bleibt bestehen: «Unsere Trainer*innen sind beispielsweise keine Fussballtrainer*innen, sondern Menschen, dies es gut meinen und unterstützen wollen. Dies riecht leider sportlich nicht aus».

«Es sollten doch einfach alle Skifahrer vom Skiverband betreut werden!»

Special Olympics setzt sich dafür ein, dass beispielsweise beim Skiverband alle Sportler*innen betreut werden, auch jene mit geistiger Beeinträchtigung. «Dies würde die Qualität der Trainer*innen und Trainings steigern und schafft durch die Diversität in den verbänden zusätzlichen Zusammenhalt», so Bruno Barth. Diese Inklusion wünscht er sich ebenfalls von lokalen Sportclubs. Eine Chance, die etwas Überwindung brauchten mag, aber ein garantierter Gewinn ist für alle.

Angela Stadelmann und Marco Lehmann sind nominiert für die Swiss Diversity Awards 2021 am 04. September in Bern, Bruno Barth ist Mitglied der Jury: www.swissdiversityawards.ch. Am Swiss Diversity Forum diskutieren Firmen über die Thematik Diversität & Inklusion. Die Award-Verleihung und das Forum finden am 04. September 2021 statt.