Überraschende Erlebnisse: 5 Gründe, warum Foxtrail die Schweiz aus der Stube holt

Schnitzeljagden gibt es viele, Foxtrail ist anders. Technische Spielereien, innovative Installationen und überraschende Orte machen die Trails einzigartig. Doch was hebt Foxtrail ab? Wir haben das ultimative Outdoor-Erlebnis der Schweiz unter die Lupe genommen.

Seit über 20 Jahren bringt Foxtrail die Köpfe zum Rauchen. Doch altmodisch ist anders - die einzigartige Freizeitaktivität fasziniert heute wie früher. Auch die Trails gehen mit der Zeit und neue Technologien halten Einzug.

Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, warum Foxtrail eine mit Liebe zum Detail gestaltete Reise voller Überraschungen ist.

Grund #1 - Vielfalt und Abwechslung: Jeder Trail ist einzigartig

Foxtrail-Profis wissen: Jeder Trail hat seine Tücken und stellt die Hirnzellen neu auf Probe. Eine der faszinierendsten Eigenschaften von Foxtrail ist die Vielfalt, die es zu entdecken gibt. Kein Trail gleicht dem anderen, sowohl die Rätsel als auch die Landschaften variieren von Standort zu Standort. Während einige Trails durch malerische Landschaften führen, erzählen andere fesselnde Geschichten aus vergangenen Zeiten. Ein Beispiel ist der neue Foxtrail Rosalie in Winterthur, der das Geheimnis eines rätselhaften Fuchsroboters lüftet.

Grund #2 - Reparatur und Wartung: Das Power-Team hinter Foxtrail

Damit du Spass auf dem Foxtrail hast, braucht es bis zu 50 Mitarbeiter. Überrascht? Die Posten von Foxtrail werden nicht alleine gelassen. Im Gegenteil - lokale Reviertechniker und Reviertechnikerinnen sind unterwegs. Sie buddeln die Stationen aus dem Schnee und reparieren abgebrochene Griffe. Ein Posten ist beschädigt? Im Fuchsbau wird sofort mit Hochdruck gearbeitet, um das Rätsel wiederherzustellen oder eine Alternativroute zu finden.

Grund #3 - Die perfekte Symbiose: Traditionelles Papier und moderne Technik

Foxtrail ist im digitalen Zeitalter angekommen. Nebst technisch aufwendigen Spielereien stellt auch das gute alte Papier nach wie vor eine hervorragende Grundlage für raffinierte Herausforderungen. So müssen Papierflugzeuge gefaltet, aber auch ein QR-Code ausgemalt werden. Foxtrail vereint gekonnt das Beste aus beiden Welten!

Grund #4 - Exklusive Entdeckungen abseits der Pfade

Zwar zählen imposante Bauten wie das Bundeshaus in Bern oder das Schloss Lenzburg im Aargau zu den besuchten Orten, doch Foxtrail hat noch so viel mehr zu bieten. Fensterläden zählen müssen die Teams nicht, die Hinweise sind ganz schön verzwickt versteckt. Die Spur führt dich zu Orten, die der Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleiben. Ob durch geheimnisvolle unterirdische Gänge oder an unerwarteten Schauplätzen - Fredy Fox hat zahlreiche Überraschungen parat. Diese exklusiven Einblicke abseits der ausgetretenen Pfade sind nur möglich durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern.

Grund #5 - Unvergleichliche Qualität und Liebe zum Detail: Foxtrail setzt neue Massstäbe

Die Realität zeigt: Foxtrail ist und bleibt einzigartig. Packende Geschichten, ausgeklügelte Fake-Internetauftritte, eigens komponierte Songs oder Audioaufnahmen und aufwendig gebaute Installationen überraschen die Verfolger stets aufs Neue. Hier gibt es keine langweiligen oder simplen Rätsel. Stattdessen wird jeder Foxtrail sorgfältig geplant, gebaut und installiert, mit einer Liebe zum Detail, die man selten findet. Qualität hat ihren Preis, und bei Foxtrail wird jeder Rappen optimal genutzt, um ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.

Fazit

Foxtrail beweist seit über 20 Jahren seine Einzigartigkeit als fesselnde Schnitzeljagd. Mit Vielfalt, herausfordernden Rätseln und exklusiven Entdeckungen bietet Foxtrail ein unvergessliches Erlebnis. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern, das engagierte Team im Hintergrund und die Liebe zum Detail setzt Foxtrail neue Massstäbe in Sachen Qualität und Innovation.

Wie funktioniert Foxtrail eigentlich?



Das Schweizer Original feierte im Jahr 2022 das 20-jährige Bestehen und begeistert jährlich mehr als 160'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foxtrail steht für innovative Trails, die stets neu überraschen. Von technisch anspruchsvollen Installationen über knifflige verdeckte Hinweise oder mittels alltäglicher Gegenstände werden Rätsel gelöst und der nächste Posten spielerisch ausfindig gemacht.



Foxtrail bietet ein einzigartiges Outdoor-Erlebnis für Freunde, Firmen und Familien. Die Teams nehmen die Verfolgung von Fredy Fox auf - knifflige Herausforderungen und unerwartete Wendungen warten in versteckten Winkeln.Das Schweizer Original feierte im Jahr 2022 das 20-jährige Bestehen und begeistert jährlich mehr als 160'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foxtrail steht für innovative Trails, die stets neu überraschen. Von technisch anspruchsvollen Installationen über knifflige verdeckte Hinweise oder mittels alltäglicher Gegenstände werden Rätsel gelöst und der nächste Posten spielerisch ausfindig gemacht.