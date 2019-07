Promotion

Gewinne Tickets fürs Open Air Basel 2019!



Promotion

Gewinne Tickets fürs Open Air Basel 2019!

Das Open Air Basel findet vom 8. bis 10. August 2019 statt. Nimm jetzt am Wettbewerb teil und sichere dir zwei 2-Tagespässe für dich und deine Begleitung.

Dieser Inhalt wurde von Openair Basel verfasst.

Ein Festival seit 10 Jahren mitten in Kleinbasel? Was steckt dahinter? Ein Ort zwischen Bühne, Club und Grünfläche, um Hemmschwellen zu überwinden, Vorurteile abzubauen und neue innovative Musik zu entdecken. Und nicht zuletzt ein Experimentierfeld, in dem sich Klein und Gross in verschiedenen Workshops und Rahmenangeboten begegnen und ausleben können. Drei Tage zusammen kommen und auseinander gehen, abseits von Konzepten wie Alter, Geschlecht und Genre. Drei Tage mit mehr Luft für Freu(n)de, Bewusstsein und viel viel gute Klangkunst.

Let The Music Speak!

Das Line Up

Apparat (DE)

Ebony Bones! (UK)

James Holden & The Animal Spirits (UK)

BaBa ZuLa (TR)

Tshegue (CD/FR)

Ata Kak (GH)

Black Sea Dahu (CH)

Jessiquoi (CH)

Moonpools (CH)

Kimbo FEAT. SASA (CH)

Raincoast (CH)

Vsitor (CH)

Saitün Sprüng (CH)

Long Tall Jefferson(CH)

Wolfman (CH)

Kallemi (CH/PS)

Mr. Ray (CH/CL)

Los Bitchos (UK)

Ebow (DE)

Programmerweiterung

Wir freuen uns ab diesem Jahr (live)musikalisch mit weiteren Partner*innen auf und neben dem Kasernenareal zusammen zu spannen. Wenn auf der grossen Bühne auf dem Kasernenareal die Lichter ausgehen, darf man sich zwischen 00.45 Uhr und 03.00 Uhr auf weitere Konzerte in Renée, Parterre One und Kaserne Basel freuen.

Infos Datum: 8. bis 10. August 2019

Venue: Kasernenareal Basel



Tickets findest du unter starticket.ch oder festicket.ch. Zu weiteren Informationen kommst du unter www.openairbs.ch.

Wir verlosen 6x2 2-Tagespässe für das Open Air Basel. Du willst mit deiner Begleitung dabei sein? Dann mache jetzt mit! Vorname Nachname E-Mail Telefonnummer Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Gewinn kann nicht ausgetauscht oder ausgezahlt werden. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.