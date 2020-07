Wir sagen Merci mit Schweizer Früchten

Promotion

Die Schweizer Obstproduzenten und -verarbeiter nutzen das aussergewöhnliche Pandemiejahr 2020, um sich zu bedanken. Dafür, dass die Bevölkerung mit ihrem Verhalten zur Bekämfpung der Pandemie beigetragen hat. Dafür, dass sie die einheimische Wirtschaft unterstützt hat und dafür, dass sie auf Schweizer Früchte und Säfte setzt. Mit der kostenlosen Abgabe von unwiderstehlichen Kirschen, aromatischen Aprikosen, saftigen Zwetschgen und erfrischendem Apfelsaft sagen die Schweizer Obstproduzenten und -verarbeiter ganz einfach DANKE. Umgesetzt wird die Aktion zusammen mit unseren Partnern von «Filmer ins Feld», deren Dreharbeiten durch die Corona-Pandemie unterbrochen und verschoben wurden.

An diversen Orten sind Spezialaktionen und Wettbewerbe geplant. Ein Schutzkonzept ist vorhanden und wird umgesetzt, um die Sicherheit aller Mitarbeitenden und Gäste zu gewährleisten.

Mit unserem Früchtemobil touren wir bis 23. August durch die Schweiz und verteilen kostenlos regionale Früchte und Säfte in über 50 Feriendestinationen an die Bevölkerung. Im Moment sind wir gerade in der Region Bern unterwegs:

Den detaillierten Tourenplan findest du hier!

Regionale Früchte sind Klimaschutz

Schweizer Obstproduzentinnen und -produzenten haben Hochsaison. Sie ernten zurzeit Kirschen, Beeren, Aprikosen. Die Vorteile des inländischen Obstes sind kurze Transportwege und somit erntefrische Früchte im Verkauf. Beeren büssen bereits nach kurzer Zeit Vitamin C, Duft und Aroma ein. Darüber wird natürlich auch die für den Transport notwendige Energie eingespart. Also, wer einheimische Früchte kauft, unterstützt die Produktion und tut zudem etwas gutes für die Umwelt.

Fakten zu Kirschen: • Pro Jahr werden rund 5000 Tonnen frische Tafelkirschen konsumiert. Davon stammt rund die Hälfte aus der Schweiz.



• Der Pro-Kopf Konsum beträgt 1,3 Kilo.



• Bis Ende Juli 2020 pflücken Produzentinnen und Produzenten rund 2200 Tonnen Kirschen.



• Insgesamt gibt es über 400 Kirschensorten. Einige der beliebten Sorten sind nach Frauenbenannt. So heissen sie, Regina, Penny, Kordia oder Vanda.



• Mit nur 75 Kilokalorien pro 100 g sind Kirschen der ideale Sommersnack. Die süssen Früchte gedeihen in der ganzen Schweiz. Bereits 74 v. Chr. Brachte sie ein römischer Feldherrnamens Lucullus nach Italien.

Der Schweizer Obstverband (SOV) setzt sich für die Interessen der Obstbranche ein. Ziel des nationalen Branchenverbandes sind gute Rahmenbedingungen für die Produktion und die Verarbeitung. Der SOV vertritt die Interessen der rund 13'000 Akteure der Obstbranche gegenüber Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wichtige Dienstleistungen sind: Brancheninformation, Absatzförderung einheimischer Früchte und Obstprodukte, Aus- und Weiterbildung.

Hol dir grosszügige Rabattgutscheine An diversen Orten sind Spezialaktionen und Wettbewerbe geplant. Geniesse erntefrische Schweizer Kirschen. Beim Besuch des Früchtemobils erhältst du von Coop und Migros grosszügige Rabattgutscheine, die du beim nächsten Einkauf von Schweizer Früchten einlösten kannst.

