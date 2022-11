bild: nintendo

Promotion

OMG! Entdecke jetzt die gesamte Nintendo-Welt mit einem Klick!

So viel sei gesagt: Dieser neue Online-Store lässt nicht nur Gaming-Herzen höherschlagen. Nintendo hat endlich wahr gemacht, wovon wir nachts mehr oder weniger heimlich träumen und das musst du dazu wissen…

Die Kürzestversion der Geschichte lautet so: Der neue My Nintendo Store hat vieles, was Gaming-Fans sich wünschen – und definitiv noch ein bisschen mehr.

Und jetzt gehen wir noch ein wenig in die Details.

Im My Nintendo Store findest du natürlich neueste Spiele, kannst dir ansehen, welche Games bald erhältlich sind und schon mal vormerken oder lässt dich von der Top-Ten-Liste der beliebtesten Spiele inspirieren. Das haut dich jetzt noch nicht gleich aus den Socken, schon klar. Aber egal welches Spiel du kaufst, ob Nintendo Switch Sports, Pokémon-Legenden: Arceus oder Mario Party Superstars, du erhältst immer einen passenden Bonusartikel dazu, quasi als kleine Extrafreude.

PS.: Das Goodie ist dir sicher, egal ob du dein neues Lieblingsspiel als digitalen Code zum Downloaden oder in physischer Form kaufst. Cool oder? Und im Video siehst du gleich noch, wie einfach das funktioniert.

Das gibt’s nur im Store!

Stell dir dein eigenes Nintendo Switch-Konsolenpaket zusammen und du kannst dir einen kostenlosen Zubehörartikel auswählen. Zum Beispiel eine Bildschirmschutzfolie, das Hardcase für unterwegs oder das Nintendo Switch Joy-Con Lenkrad für echteres Fahrgefühl.

Exclusives und Limited Editions

Für Gaming-Nerds, eingefleischte Fans und solche, die es werden wollen gibt’s die Sammlerecke alias My Nintendo Store Exclusives. Hier findest du Spielkarten von Kirby, Splatoon oder Mario, das Pokémon Snap Brief-Set oder die legendären Nintendo Entertainment System-Controller aus den 90er-Jahren und viele weitere Fanartikel.

Mit dem My Nintendo Store Newsletter (Interesse vormerken) bist du immer auf dem neusten Stand und erfährst als erste oder erster, wenn dein lang ersehntes Spiel oder neue Limited Editions erhältlich sind.

Mit Punkten direkt shoppen

Falls du noch ein Nintendo-Neuling bist, weisst du vermutlich bereits, dass Mario seine Münzen oftmals aus Steinen prügelt. Auch du kannst Punkte sammeln. Aber für dich gibt es zum Glück eine wesentlich einfachere Möglichkeit zu punkten. Du kannst sie nämlich direkt beim Shoppen sammeln und im My Nintendo Store gegen Belohnungen eintauschen oder für Käufe verwenden. Einfach mal stöbern, was es da so zu holen gibt, lohnt sich definitiv!

PS.: Ab 29.99 Franken ist der Versand kostenlos und im Fall der Fälle sind Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen immer gratis.