Wie fair lebst du?

In einer fairen Welt erhält jeder Mensch eine gerechte Bezahlung für seine Arbeit, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Für viele Kleinbauern in den Ursprungsländern unserer Lebensmittel ist das oft noch keine Realität. Die Gute Nachricht ist aber, dass du als Konsumentin die Situation beeinflussen kannst – und zwar ganz einfach, denn hierzulande gibt es tausende Fairtrade-Produkte für verschiedene Lifestyles und in allen Preislagen. Deshalb fordert Fairtrade Max Havelaar die Schweizer dazu auf, im Februar so fair wie möglich zu leben.

Fairtrade konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Kleinbauernfamilien, die oft in einer schwachen Position aufgrund von unfairen Handelsmethoden auf dem Weltmarkt agieren. Zwei Grundelemente im Fairtrade-System, um dem entgegenzuwirken, sind Mindestpreise und Prämienzahlungen.

Ein Sicherheitsnetz am Weltmarkt

Der Fairtrade-Mindestpreis stellt sicher, dass Kleinbauernfamilien einen angemessenen Preis für ihre Produkte erhalten. Dieser Preis deckt die durchschnittlichen Produktionskosten und bietet somit eine wichtige Planungssicherheit sowie Schutz vor den volatilen Schwankungen der Weltmärkte. Besonders bei Rohstoffen wie Kakao oder Kaffee, die an der Börse gehandelt werden, mindert der Mindestpreis das finanzielle Risiko für die Produzenten. Um auf Herausforderungen wie den Klimawandel und seine Auswirkung auf die Landwirtschaft, Inflation und Preisschwankungen zu reagieren, werden die Mindestpreise regelmässig überprüft und angepasst. Ein aktuelles Beispiel ist die Anhebung des Mindestpreises für Kaffee. Diese Anpassung soll mehr finanzielle Stabilität und bessere Zukunftsaussichten für Kaffeebauern bieten und die Sicherheit globaler Lieferketten gewährleisten.

Nachhaltige Entwicklung durch demokratische Prozesse

Zusätzlich zum Verkaufspreis erhalten alle Produzentenorganisationen eine Fairtrade-Prämie. Diese Prämie wird demokratisch von den Bauernfamilien und den Beschäftigten auf den Plantagen verwendet. Sie entscheiden gemeinsam, ob die Prämie in soziale, ökologische oder ökonomische Projekte investiert wird. Jährlich erwirtschaftet das Fairtrade-System über 200 Millionen US-Dollar an Fairtrade-Prämien, die vielfältig genutzt werden. Ein herausragendes Beispiel ist die Kaffeeorganisation COMSA in Honduras, die ihre Prämien für den Aufbau einer Schule für die Kinder der Arbeiterinnen, Weiterbildungen zu nachhaltigen Landwirtschaftspraktiken und für innovative, umweltfreundliche Massnahmen einsetzt, wie beispielsweise die Entwicklung eigener Pflanzenschutzmittel auf Basis effektiver Mikroorganismen.

Weiterbildungen als Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit

Klimafairness ist ein wichtiger Fokus von Fairtrade Max Havelaar. Die veränderten Wetterbedingungen und Naturkatastrophen bedrohen die Ernten und die Existenzgrundlage von Millionen Menschen. Deshalb unterstützt Fairtrade Initiativen im Bereich Umweltschutz und nachhaltige Landwirtschaft. Als spannendes Beispiel dient das Projekt «Sankofa», ein gemeinsames Programm von Fairtrade Max Havelaar, dem Schokoladenhersteller Halba und weiteren Partnern im Kakaosektor in Ghana, das auf dynamische Agroforstwirtschaft setzt. Dabei wird Kakao in einem vielfältigen Umfeld angebaut, was die Bodenfruchtbarkeit erhöht, ohne auf Dünger und Pestizide angewiesen zu sein. Dies stärkt die Lebensgrundlagen der Kleinbäuerinnen und fördert die Biodiversität. Zudem schafft es verschiedene Einkommensmöglichkeiten durch den Verkauf unterschiedlicher Produkte wie Mais neben Kakao.

Konsumentinnen in der Verantwortung

Das Fairtrade-Angebot übersteigt oft die Nachfrage. Viele Kleinbauernfamilien, die nach Fairtrade-Standards produzieren, sehen sich gezwungen, einen Teil ihrer Erzeugnisse zu instabilen Marktpreisen zu verkaufen. Fairtrade Max Havelaar glaubt jedoch an die Kraft globaler Partnerschaften, um eine stabile Bezahlung und nachhaltige Landwirtschaft weltweit zu fördern. Die Konsumenten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Indem sie bewusst auf das Fairtrade-Label achten und fair gehandelte Produkte kaufen, können sie dazu beitragen, eine gerechtere und nachhaltigere Weltwirtschaft zu unterstützen.

So einfach lebst du fairer

Die Fairbruary-Challenge ist eine Initiative, die uns einlädt, unseren Konsum zu reflektieren und uns öfter und bewusster für Fairtrade-Produkte zu entscheiden – einen Monat lang den Fokus auf fairen Konsum zu legen. Nirgendwo ist dies übrigens so einfach wie in der Schweiz, wo über 3'600 Fairtrade-Produkte erhältlich sind.