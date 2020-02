Promotion

Das Klima schützen: In Andermatt geht es vom Gleis direkt auf die Piste



Bild: Hannes Kutza/POW Schweiz

Das Klima schützen beim Wintersport: In Andermatt geht es vom Gleis direkt auf die Piste

Dir liegt unser Klima am Herzen, du willst aber trotzdem Wintersport betreiben? Dann steig in den Zug und fahr zum Snowboarden oder Skifahren nach Andermatt. Wie du auch sonst nachhaltig Wintersport betreiben kannst, erfährst du hier.

Dieser Inhalt wurde von Andermatt Responsible verfasst.

Morgens im Zug gemütlich einen Kaffee trinken und die besten Freeride-Filme anschauen bevor es auf die Piste geht. Und nach einem Tag in den Bergen im Barwagen einen entspannten Apéro nehmen, bevor du wieder mitten in der City von Zürich landest: Wintersport und Zugfahren – also Klimaschutz – gehen durchaus zusammen.

Das zeigt die Wintersportdestination Andermatt. Mit praktischen Zug- und Busverbindungen aus Zürich, dem Aargau, der Region Basel und der Zentralschweiz nach Andermatt sowie weiteren Massnahmen zum Klimaschutz setzt sich die Betreiberin der Tourismusdestination Andermatt Swiss Alps (ASA) für einen nachhaltigen Wintertourismus ein.

Schneegrenze steigt an

Denn dieser ist vom Klimawandel besonders betroffen: Die Durchschnittstemperaturen steigen, der Winter startet später und endet früher. Und die Schneegrenze ist in den letzten Jahrzehnten mehrere hundert Meter in die Höhe geklettert. Die An- und Abreise der Gäste verursacht bis zu 75% des CO2-Ausstosses in einem Skigebiet.

Während der Wintersaison verkehren direkte Extrazüge ab Zürich HB nach Andermatt. Umsteigen muss man nur in Göschenen. Vom neuen Bahnhof in Andermatt kommen Wintersportlerinnen und Wintersportler direkt und bequem zu den Liften am Nätschen. Kostenlose Ortsbusse, darunter ein Elektrobus, bringen die Gäste innerhalb des Dorfes an ihr Ziel, auch an die Gemsstock-Talstation.

Bild: Valentin Luthiger/ASA

«Wenn wir weiter Wintersport betreiben wollen, müssen wir den Klimawandel eindämmen. Deshalb liegt es auch an Tourismus-Destinationen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.»

Zusätzlich fahren diverse Wintersportbusse jedes Wochenende aus der Region Aargau, aus der Region Zürich, ab Luzern und ab Basel direkt nach Andermatt. Der Ortsteil Andermatt Reuss ist komplett autofrei.

«Als schneesportbegeisterte Menschen können wir selber mithelfen, das Klima zu schützen», sagt Stefan Kern, Sprecher von ASA. Unter dem Label «Andermatt Responsible» zeigen die beteiligten Akteure Wege zu einem nachhaltigen Wintertourismus auf. Nicholas Bornstein, Gründer der Klimaschutzorganisation Protect Our Winters, ist überzeugt: «Wenn wir weiter Wintersport betreiben wollen, müssen wir den Klimawandel eindämmen. Deshalb liegt es auch an Tourismus-Destinationen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.»

Einsparungspotenzial liegt bei über 200 Tonnen CO2

Die Massnahmen sollen denn auch konkrete Wirkung zeigen. Die Direktzüge und -busse werden über den ganzen Winter ein Einsparungs-Potenzial von bis zu 200 Tonnen CO2 aufweisen.

Hinzu kommen Einsparungen bei den Immobilien, den Skiliften und übrigen Wintersportanlagen. Die elektrische Energie für das Skigebiet sowie für Andermatt Reuss stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen – insbesondere Wasserkraft – aus der Gotthardregion.

Bild: Valentin Luthiger/ASA

Die ASA-Gebäude werden alle klimaneutral mit Wärme aus dem Holzschnitzel-Heizwerk in Göschenen geheizt. Mountain Food, das Gastro-Label von Andermatt Swiss Alps, verzichtet in den Restaurants vollständig auf PET und Plastik, dafür steht gratis Bergwasser zur Verfügung und es gibt in jedem Restaurant mindestens ein Kilometer-Zero-Menü mit lokalen Zutaten.

Mehr Informationen: andermatt-responsible.ch

Was ist Andermatt Responsible? Hinter Andermatt Responsible stecken die wichtigsten Akteure aus der Region und den umliegenden Gebieten: Die Andermatt Swiss Alps AG (ASA), die Skiregion Andermatt+Sedrun+Disentis sowie die NGO Protect Our Winters Schweiz (POW). Andermatt Swiss Alps betreibt den Dorfteil Andermatt Reuss, die Hotels The Chedi Andermatt und Radisson Blu Reussen sowie die SkiArena Andermatt-Sedrun. POW ist weltweit tätig und seit 2017 in der Schweiz aktiv.

So kannst du dich beim Wintersport für den Klimaschutz engagieren Als Einzelperson kannst du viel dazu beitragen, deine Emissionen beim Wintersport zu reduzieren. Die folgenden Tipps zeigen dir, wie es geht.

​ 1. Reise verantwortungsvoll

Bevorzuge die öffentlichen Verkehrsmittel, bilde Fahrgemeinschaften, wenn du das Auto nimmst, bleibe länger an einem Ort statt Kurztrips zu machen, bleibe in den Alpen zum Skifahren.



2. Gib dein Geld bewusst aus

Bevorzuge Unternehmen, deren Produkte und Herstellungsprozesse umweltfreundlich sind und die sich um den Schutz des Klimas und der Umwelt kümmern.



3. Ernähre dich gesund

Achte beim Essen auf regionale und saisonale Produkte, reduziere deinen Fleischkonsum und iss mehr Gemüse.



4. Lebe einfacher

Reduziere deinen Konsum, kaufe qualitativ hochwertige Produkte und pflege sie, so dass sie länger halten und recycle, was du nicht mehr brauchst. Du kannst Material auch mieten oder second hand kaufen.



5. Nutze deine Stimme

Sprich mit Freunden und Familie über den Klimawandel und erkläre ihnen, weshalb Klimaschutz wichtig ist und du dich dafür einsetzt. Teile deine Meinung in den sozialen Medien.



6. Mach dich schlau

Informiere dich, lies und lerne mehr über den Klimawandel und teile dieses Wissen mit anderen.



7. Engagiere dich

Nutze dein Recht als Bürgerin und Bürger, gehe wählen und beteilige dich am politischen Prozess.