Dem Neuen begegnen, mit allen Sinnen!

An Europas Wasserwegen begegnen sich Flüsse, Meere und Menschen. Orte der Begegnung sind auch die kleinen Schweizer Grandhotels von Excellence. Die neue Flussreisen-Kollektion THEMEN ’24 ist die grösste in Europa – und gemacht für alle, die auf Reisen ihr Lieblingsthema suchen: feine Küche, gute Bücher, edlen Whisky oder grüne Natur. Mit dabei sind über 70 Fachleute die an Bord und an Land ihr Wissen, ihr Können und ihre Begeisterung teilen.

Immer der Nase nach! Die Essenz Südfrankreichs geniessen Excellence-Gäste mit Botaniker Kevin Nobs auf einer sinnlichen Reise zu den Aromen des Südens. Mit VINUM-Chefredaktor Thomas Vaterlaus degustieren sie edle Tropfen in Spitzenweingütern des Burgund und der Provence. An den köstlichen Ufern der Saône lernen sie im Institut Paul Bocuse von den Meistern der französischen Küche. Und am Rhein schulen sie mit Claudio Bernasconi und Philipp Bühler Ihre feine Nase für Whisky und Gin.

Ein gutes Auge beweist Manuela Leonhard täglich auf ihrem Social-Media-Kanal. An Bord der «Princess» zeigt die Influencerin in Workshops, wie man schöne Momente wirkungsvoll teilt. Genau hinschauen lohnt sich auch, wenn Geologe Dr. Jürg Meyer die Bodenschätze am Rhein unter die Lupe nimmt – von kohlrabenschwarz bis brillant! Und Kunsthistorikerin Dr. Kerstin Bitar feiert mit Excellence-Gästen einen stilbildenden Geburtstag: 150 Jahre Impressionismus an der Seine.

Schon gehört? In der Excellence-Literaturlounge liegen die guten Geschichten am Fluss. Während draussen die Ufer vorbeiziehen, präsentieren Autoren an Bord ihre Texte von dort. Professor Karl- Heinz Göttert sammelt literarische Fundstücke am Rhein. Benjamin Cors liest an der Seine aus seinen spannenden Normandie-Krimis. Und die «Princess» bringt Excellence-Gäste von Basel an die Frankfurter Buchmesse ’24, wo sie den Autor und Branchen-Insider Rainer Moritz treffen.

Eine Weltpremiere in zwei Schleusen! Im Juli ’24 inszeniert Burkhard v. Puttkamer mit dem Ensemble «Zwischenakt» die Oper «La Traviata» in zwei verschiedenen Donau-Schleusen: Altenwörth (1. und 2. Akt) und Greifenstein (3. Akt) – eine Weltpremiere an Bord von Excellence. Zum ersten Mal auf der Bühne der Excellence Comedy Cruises stehen 2024 Patti Basler & Philippe Kuhn.

Einige Highlights aus der neuen Themen-Kollektion ‘24

Excellence Princess: Weltpremiere in der Schleuse

Das gab's noch nie: Zwei Donau-Schleusen werden zur Opernbühne! Burkhard v. Puttkamer inszeniert Verdis «La Traviata» – mit Ihnen als Premierengästen. Dazu: «My Fair Lady» auf der See-Bühne, ein Konzert im House of Music und sommerfrische Tage an der Donau.

Excellence Empress: Gesund & fit auf der Donau

Yoga in der Morgenfrische, umgeben vom Wasser der Donau. Vegi-Kochworkshops, inspiriert vom Zauber von Gemüse und Gewürzen. Beides teilt die ehemalige Hiltl-Köchin und Yogalehrerin Dorrit Türck mit Ihnen. Dazu – Einblicke in Kunst & Kultur am Donauufer.

Excellence Princess: Donau-Momente zum Teilen

Geteilte Freude ist doppelte Freude – ganz besonders auf einer Flussreise. Wie Sie mit der Handykamera besondere Momente festhalten, Ihre eigene Story erzählen und mit Ihrer Community teilen, lernen Sie in Workshops mit Social-Media-Star Manuela Leonhard.

Bei dieser Expedition geht’s in Lebensräume zwischen Wasser und Land, an artenreiche Ufer und Küsten, in Nationalparks und Reservate, zu Kliffs und Mooren, in uralte Wälder. Auf den Spuren der «Big Seven» ins Oderdelta, zu Seeadlern, Bibern – und einem Konzert im Kraftwerk.

4 von über 70 Fachleuten

Beim Wine Tasting mit dem Chefredaktor, beim Sunrise Yoga mit der Yogalehrerin, bei Exkursionen mit dem Ornithologen oder beim Social-Media-Workshop mit der Influencerin: Auf Themen-Flussreisen mit Excellence braucht es keine Vorkenntnisse – nur Neugier und Offenheit.

Visuelles Flair, Sinn für Mode und Feingefühl: Das ist Luisa Rossi! National bekannt wurde sie durch diverse Funk- und TV-Sendungen. Ihr modisches Fachwissen hat sich Luisa Rossi durch ihre langjährige Tätigkeit als Profimodel und Hair & Make-up Styling Agentin angeeignet. Sie erkennt sofort, wie sie das Erscheinungsbild einer Person optimieren und hervorheben kann.

«Social Media hat mein Leben verändert», sagt Manuela Leonhard. Als Assistentin der Zürcher Stadtpräsidentin begann sie damit, ihre Fotos von Zürich auf sozialen Medien zu teilen. So erfolgreich, dass sie 2023 ihren Job aufgab. Seitdem widmet sie sich auf ihrem Kanal zurich_is_beautiful in Vollzeit den besonderen Geschichten und Momenten der Stadt. Die Selfmade-Influencerin ist gefragte Keynote Speakerin für Social Media und Persönlichkeitsentwicklung. An Bord von Excellence teilt sie in Workshops ihr Know-how zu Smartphone-Fotografie und digitalem Storytelling.

Dorrit Türck ist Rezeptentwicklerin, Autorin und Yogalehrerin. Ihre Inspiration findet Dorrit Türck in der Vielfalt der vegetarischen Küche und auf dem Wochenmarkt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Zürich. An Bord von Excellence begeistert Sie die Gäste mit Vegi-Workshops und Yogastunden.

Wo Pflanzen wachsen und gedeihen, ist das Zuhause von Kevin Nobs. Schon früh erkundete der 28-Jährige die Natur im heimischen Emmental. 2017 gründete er mit Freunden und Gleichgesinnten das Unternehmen «Skepping» (Afrikaans für Kreation und Schöpfung). Ihr gemeinsames Ziel ist es, in Vorträgen, Kursen und Exkursionen das Umweltbewusstsein der Menschen zu schärfen. «Denn aus der Natur schöpfen wir Gesundheit, Wohlbefinden und Kreativität», weiss Kevin Nobs.