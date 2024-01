bild: Huawei technologies switzerland AG

Schweizer Studierende erleben Chinas Tech-Welt

Jedes Jahr haben Studierende von Schweizer Fachhochschulen im Rahmen ihres Bachelor-Studiums die Chance, China live als Technologiepionier und Kulturnation zu erleben. Möglich macht den Einblick ein innovatives Austauschprogramm von Huawei.

Nomen est Omen. «Seeds for The Future» heisst ein globales Programm, das von Huawei vor 8 Jahren auch in der Schweiz Fuss fasste. Junge Talente erleben verschiedene ICT-Brancheninnovationen hautnah und erfahren einen wertvollen interkulturellen Austausch. Gleichzeitig wird ihr unternehmerischer Geist gefördert und wer teilnimmt, gibt seiner Karriere einen Schub. Dank der zugehörigen Alumni-Organisation bleibt man auch die Jahre danach in Kontakt und auf dem Laufenden. Es entsteht ein exklusives Netzwerk, das sich aus Interesse an Innovation und das Eintauchen in eine uns fremde Welt speist und bei jedem Treffen wieder neue Nahrung, «Food for Thought» erhält.

Diesen Dezember fand ein solcher Alumni-Event im Research Center von Huawei in Zürich Oerlikon statt. In dieser Innovationsstätte wird Tag für Tag getüftelt, programmiert, neue Ideen zum Leben erweckt. Mehr als 20 Alumnae und Alumni aus den Jahren 2015 – 2023 inklusive Professoren haben heuer den Weg zu Huawei gefunden. Man kennt sich, es herrscht angeregte Stimmung im Raum. Fragen zur aktuellen Karrieresituation, Erfahrungen aus China und sogar ICT-Trends werden schon vor dem offiziellen Start der Veranstaltung lebhaft diskutiert.

Steven Majin, der Leiter des Research Centers erklärt in seiner Begrüssung überzeugt, dass die Talente, die aus diesem Programm hervorgehen, Huawei einen Schritt weiterbringen können und umgekehrt. Gegenseitiger Austausch lässt Synergien entstehen und ungenutztes Potenzial ausschöpfen. Das allgemeine Update über Huawei als Firma zeigt denn auch, dass das Engagement im Research enorm ist. Über die Hälfte der Angestellten weltweit arbeitet in R&D an mehreren Dutzend Standorten und Zürich ist einer davon. Die Investitionssumme von Huawei in diesen Bereich ist einer der grössten im globalen Vergleich. Die Ambition ist klar, man möchte «Main Provider of Innovation» sein und beispielsweise neue Technologien wie 5G und 6G, Wifi6 und Wifi7 prägen und normieren sowie neue Geräte auf den Markt bringen, die die Menschheit weiterbringen.

Woran beispielsweise im Research Center geforscht wird, zeigt der anschliessende Vortrag von Stephan Schnez über «Energy and Digitalization». Als Unternehmen, das im ICT-Bereicht tätig ist, habe man auch ökologische und soziale Verantwortung. Mit den ubiquitär verfügbaren digitalen Dienstleistungen geht auch ein permanenter Energiekonsum einher. Schnez, der auch an der Universität Freiburg im Breisgau unterrichtet, zeigt den Alumni im Raum die aktuellen Grenzen des Engineerings auf und gibt einen Einblick in mögliche neue Lösungen, welche die Energieeffizienz steigern können. Mögliche Hebel entstehen zum Beispiel in alternativen Algorithmen, Veränderung der Basis der Computing-Architekturen oder wenn Rechenzentren ins Energiesystem eingebunden werden können. In Zürich gibt es mit dem sogenannten Anergienetz Friesenberg zu letzterem schon ein innovatives Beispiel. Bekanntlich gibt es aber noch viel zu tun.

«Durch diese Reise in China konnte ich meinen Horizont erweitern und mir selber ein Bild vom Land machen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht und kann es jedem nur empfehlen.»

Nach diesem spannenden Forschungseinblick folgt der Erfahrungsbericht des diesjährigen China-Besuchs der «Seeds for the Future»-Gruppe 2023. Der Student der FHNW Erdem Demircan zeigt die 7-tägige Reise bildhaft anhand eines eigens produzierten Videos. Die Etappen beinhalteten Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Während Shanghai und Hongkong vor allem durch Sightseeing und kulturelle Erfahrungen geprägt waren, gab es in Shenzhen in 4 Tagen viele interessante Einblicke in die Technologieforschung Chinas. Da durfte ein Besuch im RD-Center von Huawei nicht fehlen, denn in diesem riesigen Gebäudekomplex arbeiten mehr als 7'000 Leute an innovativen Projekten. Gleichzeitig konnten die Teilnehmenden auch diverse Trainings zu IoT, AI und 5G absolvieren und hautnah erleben, wie geforscht wird sowie praktische Anwendungsbeispiele durchspielen. Erdem fasst es so zusammen: «Durch diese Reise in China konnte ich meinen Horizont erweitern und mir selber ein Bild vom Land machen. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht und kann es jedem nur empfehlen.»

«Mittlerweile bekommen wir viel mehr Anmeldungen, als wir Plätze verfügbar haben»

Daniel Brodmann, Dozent an der Fachhochschule Nordwestschwei FHNW, ergänzt aus seiner Perspektive, dass das Programm den Studierenden in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert bringt. Die Studierenden lernten zum Beispiel, wie man mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten kann oder wie die technologischen Möglichkeiten in einem anderen Land angewandt werden. «Mittlerweile bekommen wir viel mehr Anmeldungen, als wir Plätze verfügbar haben», ergänzt Brodmann. Deshalb brauche es auch ein Assessment und entsprechendes Auswahlverfahren. «Wir schauen, dass die Leute in der Gruppe zusammenpassen und dass auch eine gewisse Diversität gewährleistet ist».

Beide Projekte verfolgten einen ähnlichen Ansatz. Es braucht zunächst einmal ein Bewusstsein über den ökologischen Fussabdruck. So stellte eine Gruppe eine Website vor, die aufzeigt, wie hoch der Energieverbrauch des Ausflugs ist. Hotels, Skigebiete, Anreiseoptionen können miteinander verglichen werden. Die zweite Gruppe setzt auf die Diversität der Schneesportler, verfolgt aber im Ansatz die gleiche Idee. In einer App soll für die eigenen Bedürfnisse das passendste Skigebiet gefunden oder Material miteinander ausgetauscht werden. Auch hier kann am Ende berechnet werden, wie hoch der ökologische Fussabdruck des eigenen Schneesportengagements ist. Im Rahmen dieses Events wurden auch zwei Projekte des #herHACK präsentiert. Huawei gehört zu den Hauptsponsoren der Initiative von digitalswitzerland, die jährlich stattfindet. Dieses Jahr haben sich zahlreiche Hackerinnen der Aufgabe von Huawei in Zusammenarbeit mit SwissSki und dessen Nachhaltigkeitsorganisation Snowstainability gestellt. Der Klimawandel beeinflusst den Schneesport enorm und seine Auswirkungen werden immer sichtbarer. Wie also kann der Schneesport nachhaltiger werden und welche Möglichkeiten gibt es bei den Konsumenten?Beide Projekte verfolgten einen ähnlichen Ansatz. Es braucht zunächst einmal ein Bewusstsein über den ökologischen Fussabdruck. So stellte eine Gruppe eine Website vor, die aufzeigt, wie hoch der Energieverbrauch des Ausflugs ist. Hotels, Skigebiete, Anreiseoptionen können miteinander verglichen werden. Die zweite Gruppe setzt auf die Diversität der Schneesportler, verfolgt aber im Ansatz die gleiche Idee. In einer App soll für die eigenen Bedürfnisse das passendste Skigebiet gefunden oder Material miteinander ausgetauscht werden. Auch hier kann am Ende berechnet werden, wie hoch der ökologische Fussabdruck des eigenen Schneesportengagements ist.

Am Ende der Veranstaltung zeigt Huawei den Anwesenden das Research Center in seiner Struktur und Atmosphäre. Die Stockwerke sind nach thematischen Forschungsfeldern aufgeteilt. Es wird zum Beispiel an zukunftsweisenden Computer-Architekturen, Möglichkeiten von Computer Vision oder technologischen Gesundheitsinnovationen geforscht. Man sieht, das Center hat alles, was für progressive Zukunftsforschung notwendig ist. Ob die einen oder anderen «Seeds for the Future»-Teilnehmenden wohl auf den Geschmack gekommen sind?

