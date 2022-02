Bild: engadin st.moritz mountain ag

Traumhafte Pisten beim Frühlingsskifahren im Engadin entdecken

Während die einen nach dem Engadin Skimarathon mit dem Winter abgeschlossen haben, freuen sich die anderen auf die milderen Temperaturen und die noch perfekten Pistenverhältnisse. Das Stichwort lautet Frühlingsskifahren – das Engadin ist ebenso bekannt dafür, wie für den frühen Start in die Saison.

Am Corvatsch kannst du noch bis am 24. April 2022 Skifahren und das bei besten Verhältnissen. Und das Beste daran? Die Frühlingssonne lässt es zu, dass du gut ein paar Stunden auf einer der Sonnenterrassen verbringen kannst – sprich Frühlingsskifahren bedeutet auch, Sonne tanken, dem Leben frönen und den Winter noch einmal zu geniessen, wenn sich dieser im Tal langsam, aber sicher verabschiedet – ja, auch im Engadin zieht irgendwann der Frühling ein. Zum Saisonabschluss wartet der Corvatsch jeweils mit dem Frühlingsfest auf. Zwei Tage gespickt mit Konzerten und Frühlingsgefühlen – klingt nach einem guten Grund, ein letztes Mal auf die Piste zu gehen. Auch wenn du dann vielleicht nicht mehr viele Abfahrten bestreitest, denn tanzen lässt sich bekanntlich beschwingter und besser ohne Latten oder Brett an den Füssen. Natürlich kannst du das Sportgerät auch im Keller lassen und zu Fuss zur Party pilgern. Ob mit oder ohne Ski – geniesse die Engadiner Frühlingssonne, den Schnee und die beschwingte Stimmung. Und nicht vergessen – es ist ein Abschied auf Zeit, der nächste Winter kommt bestimmt!

Weitere Informationen zum Frühlingsfest am 23. und 24. April auf dem Corvatsch findest du hier.

Das Engadin auf den Ski’s entdecken dank der Snowsafari

Los geht’s mit einer Bergbahnfahrt von der Talstation Furtschellas in Sils hinauf auf 2800 m, wo dich die Abfahrt zur Alp Surlej bestens auf die grandiose Tagestour einstimmt. Die nächsten Fahrten befördern dich zur höchstgelegenen Bergstation der Ostalpen, genauer gesagt: zur Bergstation Corvatsch auf stolzen 3303 m. Mit jedem Höhenmeter, den die Kabine hinter sich lässt, steigt die Vorfreude auf die bevorstehende legendäre Hahnenseepiste. Doch oben angelangt geniesst du erst einmal ausgiebig die wunderschöne Aussicht auf das märchenhafte Winterwunderland, das dir zu Füssen liegt: die gefrorenen Seen, kleinen Dörfer und verschneiten Wälder an den Hängen der umliegenden Bergriesen.

Die Abfahrt via Hahnensee führt dich über prickelnde neun Kilometer bis ins Tal nach St. Moritz Bad. Gewiss könntest du die Piste nonstop hinuntersausen, doch verschiedene Aussichtspunkte verlocken zum Abbremsen, Durchatmen und Sonnetanken. Siehst du die Pisten der Corviglia auf der anderen Talseite? Dort warten schon die nächsten Etappen auf dich.

Wohlverdiente Stärkungen auf herrlichen Sonnenterrassen

In St. Moritz Bad bringt dich die Signalbahn auf den Berg, auf dessen Hängen bereits fünf Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen worden sind. Die Snowsafaripisten führen dich an der Bergstation Corviglia, dem Piz Nair, Trais Fluors und Marguns vorbei, bevor eine herrlich lange Abfahrt in Celerina endet. Da du bis dorthin allerdings 4444 Höhenmeter, 88 Pistenkilometer und 9 Pisten hinter dir lassen wirst, solltest du der Versuchung der wunderbaren Sonnenterrassen auf der Corviglia nachgeben und dir dort wohlverdiente Pausen gönnen.

Noch ein kleiner Endspurt gefällig?

Ob Celerina wirklich das Ende des Safaritages ist, liegt ganz bei dir – und ist natürlich von der Zeit abhängig. Schnelle Ski- und Snowboardfahrer oder jene, die einen «Frühstart» hingelegt haben, können mit dem Bus unkompliziert die Lagalb erreichen und nach der dortigen Abfahrt weiter zum dritten Dreitausender des Tages wechseln: Die Diavolezza punktet mit ihrer zehn Kilometer langen Gletscherabfahrt, der längsten der Schweiz! Die Piste läuft am Restaurant Morteratsch aus, wo du deine Snowsafari kulinarisch ausklingen lassen kannst.

Snowsafari-Postkarten

Skipassangebote

Dynamische Preise: Snow-Deal Die Skipässe der Oberengadiner Bergbahnen sind über das dynamische Preismodell «Snow-Deal» für die Wintersaison 2021/2022 buchbar. Kaufe jetzt deinen Skipass und profitiere vom Frühbucherrabatt. Zusätzlich kannst du von attraktiven Familienermässigungen profitieren.