Die Spannung im Kampf um DIE Healthy Living WG 2018 steigt [Promotion]

Die Spannung im Kampf um DIE Healthy Living WG 2018 steigt

Die dritte Woche der Healthy Living #PhilipsWGchallenge bricht an. Unsere beiden WGs haben sich bereits spannende Battles geliefert. Team Mimi liegt auch nach der zweiten Auszählung vor Team Rafa. Ob es dabei bleibt? Auch in dieser Woche erwartet beide WGs eine herausfordernde Wochenaufgabe. Mirjam Jäger und Rafael Beutl begeben sich in dieser Woche mit ihren WGs in die Küche.

Die dritte Wochenaufgabe: Lieblings-Kaffee trifft Lieblings-Essen

Jeden Tag gut essen und trinken, wer möchte das nicht? Philips hat genau die richtigen Produkte dafür. Mit dem Kaffeevollautomaten Philips Latte Go könnt ihr jeden Tag einen anderen Kaffee zaubern. Mit dem Airfryer kreiert ihr easy tolle Gerichte. «Bei unserer dritten Wochenaufgabe wird es richtig fein und gesund. Mit dem Airfryer kann man ohne viel Aufwand ein fettarmes Gericht zubereiten. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt», erklärt Rafa. «Die Wochenaufgabe besteht nun daraus, jeden Tag ein neues Menü mit einem coolen Motto, einer passenden Deko, vor allem aber dem passenden Kaffee zu kreieren. Ob Veggie Snacks mit cooler Kaffee-Erfrischung, das perfekte Drei-Gänge-Menü, ein pinkes oder grünes Dinner, Ideen sind gefragt», freut sich Mimi. Einfach unbedingt sehenswert wie die zwei dies vormachen!

Philips Produkte zum unschlagbaren Preis shoppen

Wollt ihr auch einen Airfryer XL, mit dem ihr nahezu fettfrei die leckersten Gerichte kreieren könnt oder eines der anderen coolen Produkte, die in der WG Challenge gerade zum Einsatz kommen? Dann schaut euch mal im Philips Webshop um. Dort könnt ihr einige der tollen Philips Produkte für einen Rabatt von 25 Prozent shoppen. Das geht noch bis zum Ende der WG-Challenge. Wie? Ganz einfach, nutzt den Promotion Code PhilipsWGChallenge25 und schon könnt ihr losshoppen.

Gesundheit liegt Philips am Herzen: Die Gesundheitsexperten von Philips

„Ich esse nur gesunde Sachen, da kann ich gar nicht dick werden, oder? Wenn ich 2mal pro Woche joggen gehen, nehme ich ab, oder?“ Diese und andere Mythen halten sich hartnäckig, weiss Dr. Torsten Albers, Arzt für Ernährungsmedizin aus Schlieren (ZH) und Philips Gesundheitsexperte. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen. Ihr wollt mehr wissen? Dann schaut mal rein.

