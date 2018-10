Endspurt bei der Healthy Living #PhilipsWGchallenge: 3:0 für Team Mimi [Promotion]

Promotion

Endspurt bei der Healthy Living #PhilipsWGchallenge: 3:0 für Team Mimi



Bild: Philips

Endspurt bei der Healthy Living #PhilipsWGchallenge: 3:0 für Team Mimi

#PhilipsWGchallenge – Team Mimi oder Team Rafa? Video: Philips

Team Mimi und Team Rafa haben sich in den letzten drei Wochen witzige Battles geliefert und ihre Wochenaufgaben kreativ gelöst. Team Mimi hat einfach mehr Gas gegeben und liegt nun mit 3:0 uneinholbar vor Team Rafa. Doch auch in der letzten Woche der Healthy Living #PhilipsWGchallenge werden beide Teams noch einmal richtig Gas geben. In dieser Woche geht es um Produkte, die im Haushalt eingesetzt werden und für ein sauberes und behagliches Wohngefühl sorgen.



Die vierte Wochenaufgabe: Die Tanzchallenge - so macht putzen Spass

Putzen ist langweilig und macht rein gar und überhaupt keinen Spass? Um Staubsauger macht ihr einen grossen Bogen? Das Wort Luftbefeuchter habt ihr noch nie gehört? Dann wird es Zeit, das zu ändern und euch vom Gegenteil zu überzeugen. „Bei unserer vierten Wochenaufgabe müssen unsere beiden WGs zeigen, dass putzen Spass macht. Unsere WGs sollen zeigen, wie sie die Philips Geräte als perfekte Tanzpartner inszenieren“, erklärt Rafa. „Jeden Tag ein neues Land mit einem neuen Tanz. Am Montag geht es los mit dem Foxtrott - gaaanz einfach - und wir schliessen am Sonntag mit einem Tango ab. Natürlich müssen auch die Deko und das Styling zum jeweiligen Tanz passen», Mimi ist schon ganz aufgeregt. Neugierig geworden? Dann schaut euch das Video an

Philips Produkte zum unschlagbaren Preis shoppen



Ihr seid begeistert und möchtet eure Wohnung künftig auch mit den grandiosen Produkten auf Vordermann bringen? Dann schaut euch mal im Philips Webshop um. Dort könnt ihr noch eine Woche lang einige der tollen Philips Produkte shoppen – mit einem Rabatt von 25 Prozent. Zu den Produkten gehören der einfach zu handhabende Speed ProMax, der elegante Luftbefeuchter für ein Wohlfühlklima zu Hause oder das coole Wake Up Light für eine erholsame Nacht. Wie? Ganz einfach, nutzt den Promotion Code PhilipsWGChallenge25 und schon könnt ihr losshoppen.

Gesundheit liegt Philips am Herzen: Die Gesundheitsexperten von Philips

Dr. med. Liv Kraemer, Fachärztin für Dermatologie ist überzeugt: Schönheit kommt nicht nur durch Äußerlichkeiten zustande. Mit dem richtigen Skincare Training von innen und von aussen kann man die Haut so richtig gut auf Vordermann bringen. Ganz nach dem Motto von Philips: Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen. Jeder hat es selbst in der Hand! Überzeugt euch selbst.

WG-Packages im Wert von über 1.000 CHF gewinnen Macht ausserdem mit am Philips Gewinnspiel und gewinnt mit etwas Glück eines von fünf WG-Packages im Wert von über 1.000 CHF, prall gefüllt mit einem Luftbefeuchter, Airfryer zum fettarmen Frittieren, einem MoistureProtect Haarglätter, einem Multigroom Set sowie einer elektrischen Sonicare Zahnbürste.



