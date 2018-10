«Fahrenheit 11/9» ist Michael Moors neuster Streich zur Ära Trump [Promotion]

Promotion

«Fahrenheit 11/9» ist Michael Moores neuster Streich zur Ära Trump

Goldene Palme-Gewinner und Oscar-Preisträger Michael Moores neuster provokanter Streich zur Ära Trump und zu den Fragen: "How the f**k did this happen, and how the f**k do we get out?"

Michael Moore hatte es vorausgesehen in seinem Essay vom Juli 2016: 5 Gründe warum Trump gewinnen wird. Seine Einschätzung widersprach den Prognosen der Experten und Meinungsforschern, Moore wurde als bescheuerter Untergangsprophet abgekanzelt. Doch das für unmöglich Geglaubte sollte sich bewahrheiten, als in den frühen Morgenstunden des 9.11.2016 Trumps Wahlsieg bestätigt wurde. Moore beleuchtet nun satirisch das Erbe von 11/9 und stellt die Frage, was noch alles kommen mag. Denn Trump ist ein Meister des Wahnsinns mit seinen aufhetzenden Tweets, den regelmässigen Entlassungen in seinem Stab und den mehr als offensichtlichen Lügen. Wie immer weiss man nicht genau, was man von Moore erwarten darf. Aber kommen wir doch überein, dass Fahrenheit 11/9 ein Appell an die junge Generation ist in der Hoffnung, dass diese doch bitte auszubaden vermag, was die Generation vor ihr verbockt hat.

Michael Moore hat sich während seines bereits drei Jahrzehnte andauernden Filmschaffens immer wieder an radikale Themen gewagt, die dank ihm plötzlich bei einer breiteren Öffentlichkeit Interesse weckten: In seiner bekanntesten Dokumentation Fahrenheit 9/11 – ein weiteres tragisches Datum in der US-Geschichte – klagte er den Irak-Krieg an, lange bevor es jemand anderes tat. Ähnlich heisse Eisen packte er mit Bowling for Columbine Und Sicko an, wo er die Waffenlobby sowie das Gesundheitssystem anprangerte. Mit Fahrenheit 11/9 begleitet uns Moore nun bis zu den Kongresswahlen im November mit einer historische Lehrstunde für alle – egal, auf welcher Seite man politisch steht.



Offizieller Kinostart: 11. Oktober 2018



