Party ist langweilig. Wo bleiben die Erlebnisse? [Promotion]

Party ist langweilig. Wo bleiben die Erlebnisse?

Vor fünf Jahren veröffentlichte Skor sein Debütalbum als Solokünstler. Seitdem baut er kontinuierlich an seiner eigenen Marke. Als Rapper, DJ, Moderator, Gastronom, Kurator und Partyveranstalter gibt er dem Zürcher Nachtleben ein Gesicht. Wie er sich dabei nicht in dunkle Gassen verirrt, erzählt er im Kurzinterview.

Du hast ziemlich viele Standbeine. Definierst du dich vor allem über den Rap?

Hip Hop ist meine Schule seit ich 12 Jahre alt bin. Damit meine ich nicht nur das Musikgenre, sondern die Kultur, die ich mir erarbeitet habe, von der ich Teil bin und die mein Rückgrat bildet. Ich sehe mich klar als Rapper – wenn auch einer mit sehr viel Mut zur Nacktheit und Uncoolness in den Texten und den Themen. Mir war aber schon früh klar, dass um als Musiker und vor allem als Rapper in der Schweiz zu überleben, mehr als ständig neue Releases nötig ist. Eigentlich muss man zur Marke werden.

Und als solche gibst du dem Zürcher Nachtleben ein Gesicht. War das so geplant?

Das hat sich eher natürlich entwickelt. Ich wohne seit fast 15 Jahren im Kreis 4, der Coop hier ist mein Kühlschrank, die Bars mein Wohnzimmer. Früher stand ich an der Tür, jetzt bin ich als DJ unterwegs und habe seit 6 Jahren meine eigene Partyreihe im Gonzo. Daneben moderiere ich ab und zu Anlässe und setze im Team mit Mr. Samigo and Family innovative Gastrokonzepte um. Ich bin also ständig im Nachtleben unterwegs, treffe auf der Langstrasse alle paar Meter auf bekannte Gesichter und so werde auch ich zum bekannten Gesicht. Und durch die verschiedenen Standbeine zur Marke, was mir neue Möglichkeiten eröffnet. Kürzlich erst habe ich für einen Dokfilm von Roman Peritz über einen Motocross-Fahrer die Musik mitgeschrieben. «Effort. Der Druck zu siegen | Die Furch zu scheitern.» wird am 18. November ausgestrahlt.

Wo findest du Ausgleich und Zeit für dich?

Ich bin der Typ, der gerne viel zu tun hat. Alles was ich tue, soll sich aber nicht nach Arbeit anfühlen und karmapolitisch aufgehen. Das heisst, dass ich zu Projekten, dir mir keinen Spass machen, für mich von der Botschaft oder dem Absender her nicht stimmen, nein sage. Der Entstehungsprozess jedes Projektes sowie der Prozess, den ich dabei durchmache, sind mir wesentlich wichtiger als der Erfolg. Das alles nimmt schon mal sehr viel Druck. Seit 10 Jahren kiffe ich nicht mehr, trinke wenig und selten mal über den Durst. Parties und Eskapaden als Flucht vor dem Alltag sagen mir nichts mehr, ich schaffe lieber gezielt neue Erlebnisse. Auch diese können natürlich mit Freunden in einer Bar entstehen, aber der Antrieb ist ein anderer. Mit diesen Grundsätzen fahre ich ziemlich gut und brauche keinen expliziten Ausgleich. Nur der Schreibprozess verlangt, dass ich austrete, mich etwas zurückziehe oder in die Natur fahre. Ich bin mit dem musikalischen Konzept meiner neuen Platte jetzt soweit, dass ich anfange die Text dazu zu schreiben. Diese von meinem Kopf auf das Papier zu bringen, passiert nicht auf Knopfdruck. Aber auch das ist ok so.

