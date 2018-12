Promotion

Sing mit Christa Rigozzi für gehörlose Kinder [Promotion]



huawei

Promotion

Sing mit Christa Rigozzi für gehörlose Kinder und gewinne ein Huawei Mate 20 Pro

Ob zu Hause mit der Familie gesungen oder in der Dauerschleife im Radio: Weihnachtslieder gehören zur Weihnachtszeit dazu. Aber gehörlose Kinder und Erwachsene erleben dies anders. Dieses Jahr wollen wir ein Zeichen setzen.

Dieser Inhalt wurde von Huawei verfasst

Schliesse dich unserer «StorySign»-Botschafterin Christa Rigozzi an und lerne den bekannten Song «Santa is coming to Town» in Gebärdensprache. Ob hörend oder gehörlos, mit oder ohne Musik, in perfekter Gebärdensprache oder nicht – das Mitmachen zählt!

Poste ein Video von dir während deiner Performance auf Instagram oder Facebook, tagge #storysignchallenge und @huaweimobilech und nominiere deine Freunde.

Mit etwas Glück gewinnst du eines von 20 Huawei Mate 20 Pro.