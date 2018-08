EcoDrive Rallye, das Autofahr-Quiz mit über 1000 Preisen [Promotion]

Promotion

Bild: EcoDrive

EcoDrive Rallye, das Autofahr-Quiz mit über 1000 Preisen

Fragen beantworten, Punkte sammeln und gewinnen: Jeden Tag, jede Woche und an der Hauptverlosung. Mach mit und gib Vollgas!



Am 20. August ging's los. Jetzt heisst es: Fragen beantworten, Punkte sammeln und gewinnen. Jeden Tag, jede Woche und an der Hauptverlosung. Aber keine Sorge, anmelden und Punkte sammeln kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt noch. Das lohnt sich. Denn mehr Gewinnchancen als an der EcoDrive Rallye gibt es fast nicht. Und gewinnen können alle, die bis zum Schluss am 21. September, auch nur einen Punkt gewonnen haben. Unter allen Teilnehmern wird am 1. Oktober 2018 der Hauptpreis verlost: ein cleverer Toyota Yaris Hybrid im Wert von CHF 26’850.–.



So einfach kannst du an der EcoDrive Rallye gewinnen:

Sofortpreis: Von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag eine neue Frage und Punkte, wenn du die Antwort kennst. Und mit etwas Glück gewinnst du zudem einen Sofortpreis.

Wochenpreis: Am Sonntag um Mitternacht zählen wir die Punkte zusammen, die du in der aktuellen Woche gesammelt hast. Dann werden die Wochenpreise verlost. Dabei gilt: Gewinnen können alle, die gepunktet haben. Aber je mehr Punkte du hast, desto höher sind die Chancen.

Hauptpreis: Am 23. September 2018 um 23.59 Uhr fährt die EcoDrive Rallye ins Ziel. Dann ist fertig mit Punkte sammeln. Dafür werden sämtliche Punkte zusammengezählt für die grosse Hauptverlosung. Und auch hier gilt: Gewinnen können alle, die gepunktet haben. Aber je mehr Punkte du gesammelt hast, desto höher stehen deine Chancen auf unseren cleveren, urbanen Stadtflitzer, einen Toyota Yaris Hybrid.

Und das gibt es während der fünf Wochen zu gewinnen:

1000 Sofortpreise

Jede Woche 200 Einkaufsgutscheine à CHF 10.– von BRACK.CH vom 20. August bis 21. September 2018

28 Wochenpreise

3 iPhone 8 im Wert von je CHF 839.– in der Woche 1 (20.-24. August)

10 Gutscheine für TCS-Fahrsicherheitstrainings nach Wahl in der Woche 2 (27.-31. August)

1 Stromer E-Bike ST2 im Wert von CHF 7000.– in der Woche 3 (3.-7. September)

10 autoSense-Adapter inkl. Datenpaket und Jahresgebühr im Wert von je CHF 179.– in der Woche 4 (10.-14. September)

4 Gutscheine für ein Set Continental-Reifen im Wert von je CHF 500.– in der Woche 5 (17.-21. September)

1 Hauptpreis

Ein cleverer Toyota Yaris Hybrid 1.5 Trend in Feuerrot mit attraktiver Ausstattung

Es lohnt sich also, fleissig mitzumachen und Punkte zu sammeln.